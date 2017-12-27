MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО

Оператор связи MCN Telecom объявил о полном завершении ввода в эксплуатацию фрагмента сети междугородней и международной телефонной связи в Южном федеральном округе. Коммерческий запуск услуг МгМн во всех округах России намечен на первый квартал 2018 года.

Строительство МгМн-сети – один из масштабных проектов, реализуемых оператором. В текущем году MCN Telecom ввел в эксплуатацию фрагменты сети в Южном федеральном округе, Сибири и на Дальнем Востоке. Годом ранее был осуществлен запуск сети в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

«Для того чтобы начать предлагать возможности МгМн-сети по всей России, нам осталось осуществить ввод в эксплуатацию фрагмента сети электросвязи в Приволжском федеральном округе, что мы и планируем сделать в начале 2018-го года. Использование сертифицированного оборудования российского разработчика «Элтекс» для строительства инфраструктуры оказалось экономичным решением реализации проекта, которое позволит нам предлагать более выгодные условия потребителям повсеместно. Рассчитываем, что срок окупаемости проекта составит не более пяти лет. Маржинальность по итогам реализации увеличится на 20%» - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Собственная телефонная сеть MCN Telecom предназначена для оказания услуг междугородней и международной фиксированной связи малому, среднему и крупному бизнесу. MCN Telecom имеет все необходимые лицензии для ведения бизнеса как в сегменте B2B, так и в B2O.

Транзитный междугородний и международный узлы связи MCN Telecom в ЮФО построены в Краснодаре. Точки присоединения к сетям зоновой телефонной связи располагаются в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Краснодаре, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Ставрополе, Черкесске, Элисте.

