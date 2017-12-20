Рынок ICO: проекты ICO с русскими корнями входят в тройку лидеров

Согласно выводам исследования компании EY «Рынок ICO», общий объем привлеченных через ICO средств составляет более $3,7 млрд, что почти в два раза превышает объем венчурного инвестирования в блокчейн проекты.

Проекты с российским корнями входят в тройку лидеров по объемам сборов. И хотя спрос инвесторов на участие в ICO остается высоким, доля проектов, которые достигают желаемых целей по сбору средств с середины осени 2017 года постепенно снижается - инвесторы становятся более осторожными, а регуляторы активизируются при признаках нарушения законодательства.

В исследовании проведен обзор 372 проектов, из них детально проанализированы более 100, на долю которых приходится 87% от общего объема привлеченных через ICO средств.

Юрий Гедгафов, руководитель центра технологий, медиа и телекоммуникаций EY, отметил: «Необходимость блокчейн и собственного токена в ICO проектах зачастую не оправдана. Практическое применение открытого блокчейна затруднено из-за низкой скорости и высокой стоимости транзакций при наличии эффективных централизованных решений. Основной успех проектов на открытых платформах блокчейн приходится на сферу финансов и инфраструктуру для других блокчейн-проектов, а самым успешным кейсом можно считать сам ICO на платформе Ethereum».

Большинство проектов сегодня используют готовые платформы для проведения ICO: Waves, Omni, Bitcoin fork, однако с большим отрывом лидирует Ethereum. Из-за популярности сеть Ethereum перегружена, растущий спрос повышает стоимость валюты Ether и, как следствие, стоимость ICO.

Несмотря на то, что оценка токена должна определяться традиционными методами - прогнозами развития проекта и природой токена, в большинстве случаев она определяется созданным ажиотажем. Оценка токена как валюты зависит от параметров, которые на стадии разработки определить сложно. Подготовка и техника проведения ICO - основное что определяет капитализацию и стоимость токена. Эксперты выделяют два основных способа: в первом случае объем привлечений ограничен, и токены реализуется по фиксированной цене (Capped). В результате создается беспрецедентный ажиотаж, а время проведения отдельных ICO сокращается до минут. Так, 10 проектов рекордсменов привлекали средства со средней скоростью $300 тыс. долларов США в секунду.

Во втором случае объем не ограничен, токены распределяются после окончания ICO пропорционально всем инвестициям (Uncapped). В этом случае доля токенов, которые получает инвестор, сильно размывается из-за большого объема и неопределенности стоимости до закрытия ICO. Многие инвесторы стараются ждать до последнего, создают большой поток заявок перед закрытием, что перегружает сеть. Отсутствие возможности фундаментальной оценки приводит к экстремальной волатильности при последующих торгах на бирже, которая может превышать 900%. Кроме того, происходит взаимное раздувание оценки базовой криптовалюты и токенов: выпуск новых токенов создают спрос к BTC и ETHER, что приводит к росту капитализации ICO компаний и спросу на новые ICO.

Объемы ICO вызывают всплеск интереса хакеров. По данным партнеров EY, компании Group IB, более 10% средств от ICO теряются в результате атак. Хакерам помогают ажиотаж, отсутствие централизованного арбитра и необратимость транзакций, совершенных с помощью блокчейн.

Для отъема средств используются такие инструменты, как подмена адресов кошелька проекта (фишинг, взлом сайта), получение доступа к закрытым ключам и кража средств с кошельков, взломы бирж и кошельков, не говоря о косвенных потерях, к которым относятся высокие репутационные риски для основателей проектов.

Говоря о законодательном регулировании, авторы исследования отмечают, что большинство стран двигаются по схожей траектории - от игнорирования ICO до его запрета или регулирования токена в соответствии с его природой. Однако трактованные природы токена между странами сильно различается: акции, право требования, валюта.

В России нет единой позиции в отношении токенов и криптовалют. Несмотря на общую положительную оценку блокчейн технологий, отношение к биткоин кардинально противоположно, а в отношении ICO предлагается применение принципов IPO. Но в соответствии с действующим законодательством, рубль является единственным инструментом расчета, а создание валютных суррогатов запрещено.

Антон Устименко, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора технологий, медиасектора, индустрии развлечений и отрасли связи в СНГ, сказал: «Сейчас ICO стал синонимом ажиотажа и очень высокого риска. Однако эта форма краудфандинга дает уникальные возможности: если с помощью блокчейн-функционала решается существующая проблема, собственный токен действительно необходим, а дополнительное финансирование и активное участие инвесторов улучшает проект. С точки же зрения защиты интересов всех участников ICO прозрачность открытого блокчейн пока недостаточно используется, и здесь есть возможности для регуляторов, самих проектов и инвесторов».