МГТС обеспечит бюджетный сектор доступным видеонаблюдением (Дополнено)

МГТС (Московская городская телефонная сеть), входящая в группу МТС, объявила о запуске услуги облачного видеонаблюдения для бюджетных учреждений образовательной сферы, медицины, транспорта и других госуслуг. МГТС предоставляет услугу по сервисной модели (VSaaS - Video Surveillance as a Service), которая позволяет организациям экономить на закупке, установке, обслуживании дорогостоящего IT-оборудования и хранить всю информацию с видеокамер в «облаке».

Комплексное VSaaS-решение на базе высокоскоростной сети передачи данных GPON учитывает все современные потребности бюджетных организаций и включает безопасный просмотр видео с камер по защищенному протоколу HTTPS внутри выделенного канала; различные уровни доступа для сотрудников, защищенные сертифицированной системой авторизации с использованием шифрования данных; видеопоток HD или Full HD-качества; круглосуточный доступ к информации в режиме «реального времени» и к облачному видеоархиву с любого устройства на сайте МГТС и в бесплатном мобильном приложении MGTS.CCTV; трансляцию видеопотока в Единый центр хранения и обработки данных города Москвы.

«Более половины бюджетных учреждений Москвы уже перешли на наши услуги связи и доступа в интернет, и мы надеемся, что облачное видеонаблюдение от МГТС на базе самой современной сети GPON позволит бюджетным учреждениям использовать новые стандарты качества сервиса и обеспечения безопасности, а также в комплексе с другими решениями создаст условия для технологической трансформации их инфраструктуры», – сказал директор департамента продаж и сопровождения государственных проектов МГТС Кирилл Колесниченко.

МГТС предлагает различные тарифы, в стоимость которых включена аренда видеокамеры, роутера, канала GPON: видеопоток одной HD-видеокамеры без архива – 1500 руб./мес.; видеопоток с видеоархивом до семи/ четырнадцати суток – 1650 руб./мес. / 1750 руб./мес.; видеопоток Full HD-видеокамеры и трансляция данных в ЕЦХД города Москвы – 2373 руб./мес.

Подробная информация о тарифах и ценах – на сайте МГТС в разделе «Гос.организациям»/ «Видеонаблюдение».

Дополнение.

Через два дня после публикации новости CNews получил письмо из пресс-службы Департамента информационных технологий города Москвы с опровержением ряда положений новости. В нем говорится, что предоставленная ранее информация в части оказания бюджетным организациям услуг по трансляции видеопотока в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» (далее – ЕЦХД) не является достоверной.

Согласно действующей нормативной базе в Москве решение о подключении той или камеры или системы видеонаблюдения к ЕЦХД принимает Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ), а востребованность тех или иных сцен обзора таких камер для пользователей системы городского видеонаблюдения определяет межведомственная рабочая группа из представителей правоохранительных органов, ДРБиПК, МЧС и других заинтересованных структур, говорится в заявлении ДИТ.

ДИТ также определяет требуемые параметры подключения в каждом конкретном случае (канал передачи данных, место и срок хранения видеоархива, передача прав управления поворотными камерами пользователям ЕЦХД, постоянная трансляция сигнала в ЕЦХД или по запросу и многое другое), осуществляет настройку соответствующих подсистем ЕЦХД при заведении новых камер, проводит проверку всей представленной первичной информации о камерах и мониторинг качества трансляции на постоянной основе.

Таким образом, заявление о возможности оказании услуги передачи сигнала в ЕЦХД «под ключ» силами МГТС не соответствует действительности и вводит аудиторию в заблуждение, т.к. данный процесс строго регламентирован в городе, требует участия ДИТ и иных органов исполнительной власти и правоохранительных органов и не может быть реализован полностью одной коммерческой организацией.

Более того, по приведенной в новости ссылке на официальный раздел сайта МГТС, посвящённого данной тематике нельзя получить подтверждение готовности МГТС к оказанию подобной услуги: отсутствует какое-либо упоминание ЕЦХД, а так же тарифы на сайте и в новости не соответствуют друг другу.