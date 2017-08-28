SAP представила «Meet and Code» для продвижения программирования среди детей и молодежи

SAP объявила о начале сотрудничества с организацией Techsoup Europe, которая объединяет 28 НКО по повышению компетенций, чтобы провести в 17 европейский странах молодежную инициативу компании «Meet and Code».

Цель «Meet and Code» – предоставить молодежи знания о программировании в качестве карьерного выбора, а также о том, как работает цифровой мир. Инициатива нацелена на молодых людей в возрасте от 8 до 24 лет и представит участникам мир программирования и технологий через различные виды деятельности, включая хакатоны, мастер-классы и семинары. Для участия в программе проекты, некоммерческие организации и школы могут подать заявку для получения финансирования на сайте www.meet-and-code.org до 15 сентября. Все мероприятия пройдут с 7 по 22 октября, во время EU Code Week. Гранты инициативы «Meet and Code» доступны для организаций в Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Казахстане, Польше, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Швейцарии, Украине.

По данным Европейской Комиссии, несмотря на рост значимости цифровых навыков на рабочих местах, сейчас 44% жителей Евросоюза всё ещё не имеют базовых цифровых навыков, отметил Штефан Хохбауэер (Stefan Höchbauer), президент SAP в Центральной и Восточной Европе. «Инициатива «Meet and Code» воплощает наше воплощает в жизнь наше видение «помочь миру работать лучше и улучшить жизни людей» и является частью нашего намерения помочь молодым людям приобрести навыки, которые будут им нужны для преуспевания в цифровой экономике».

Партнером SAP по данной инициативе стала организация Techsoup Europe. Её немецкая дочерняя организация, Haus des Stiftens, занимается координацией и развитием «Meet and Code». Все партнёры Techsoup – это ведущие общественные организации, которые занимаются программами по повышению компетенций в своих странах. Совместными усилиями они охватили уже более 900 тыс. организаций и предоставили им технологические инструменты и филантропические услуги на сумму более $ 8,7 млрд.