«Гэндальф» внедрила электронный архив в группе «Амада»

«Гэндальф» объявила о том, что российский филиал компании Amada перешел на электронный архив «Скан-Архив».

Amada стоит в первых рядах японских производителей металлорежущего оборудования с 1946 г. и на сегодняшний день является ведущей международной компанией в отрасли. Ее представительства есть в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, Африке и Австралии.

В широком ассортименте предприятия техника для лазерной резки, штамповки, гибки, гильотинные ножницы, модульные системы автоматизации, сервисные услуги, а также программное обеспечение и полный спектр штамповочного и гибочного инструмента.

Amada постоянно расширяет свои производственные мощности, и, чтобы безостановочно идти вперед, руководство внедряет современное программное обеспечение для контроля бизнес-процессов предприятия. Так в 2017 г. для управления документооборотом до 6000 экземпляров в год российский филиал японского концерна перешел на электронный архив. В «Амада» была внедрена программа «Скан-Архив», разработанная компанией «Гэндальф».

В «Скан-Архив» перенесли все бумажные документы за предыдущий 2016 год, далее документы стали переводиться в электронный вид сразу при получении. Операции осуществляются одним сотрудником: он сканирует документы, после чего «Скан-Архив» распознает реквизиты или штрихкоды и прикрепляет скан-копии к «1С».

Любой документ можно выгрузить за пару кликов мыши, а все невозвращенные контрагентами документы помечаются в базе цветом. Контрагентов у предприятия от 500 тыс. - поставщики из таких стран, как Япония, Франция, Германия, Австрия.

Специалист «Амада» по логистике Житник Михаил Михайлович отметил: «До «Скан-Архива» сложно было контролировать, каких документов нет и как вовремя они возвращаются, сложно было составлять отчетность. Теперь очень удобно отслеживать документацию, которая не пришла, все сканы документов под рукой. Программа справляется с задачами, которые необходимо было решить. Основная ее функция – архив в электронном виде и постоянный доступ к информации о документах».

Оперативный доступ к данным получили все сотрудники подразделений бухгалтерии и продаж.