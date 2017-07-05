Назначен новый глава российского подразделения Ericsson

Себастьян Толстой назначен главой подразделения компании Ericsson в России. Как рассказали CNews в компании, он будет отвечать за развитие новой стратегии Ericsson, направленной на укрепление технологического лидерства компании на рынке, повышение прибыльности и обеспечение успешности бизнеса клиентов и партнеров. Основное внимание будет уделяться совместному продвижению продуктов и услуг, а также росту эффективности для максимального удовлетворения требований заказчиков.

Себастьян также будет отвечать за стоящие перед компанией задачи, связанные с развитием 5G, интернета вещей, облачных технологий и цифровизацией бизнеса партнеров Ericsson в 12 странах, включая Россию, Украину, Казахстан, Грузию, Армению, Монголию и др.

Себастьян пришел в Ericsson в 1996 г. и за годы работы в компании занимал разные руководящие позиции во многих странах мира. В период с 1996 по 2009 гг. он руководил работой с клиентами в Швеции, России, США и Японии. Начиная с 2009 г. он отвечал за продакт-менеджмент, развитие бизнеса, стратегические и маркетинговые коммуникации. Среди его достижений – репозиционирование стандарта GSM (2G), трансформация работы в области исследований и разработок (R&D) и продакт-менеджмента. Себастьян также внес вклад в создание основы для новой стратегии Ericsson в области беспроводной связи, в результате которой был запущен получивший несколько наград портфель продуктов Ericsson Radio System, а также инновационные концепции, в числе которых 5G plug-ins.

Себастьян имеет диплом бакалавра в области управления бизнесом, полученный в Стокгольмской школе бизнеса. Он свободно владеет шведским, английским и русским языками.

«Себастьян имеет обширный опыт по множеству направлений в области телекоммуникаций и отрасли ИКТ, включая бизнес сетей связи, стратегию, управление продвижением продуктов и маркетинговые функции. Его знания и опыт позволят усилить позиции Ericsson на рынке и ускорить трансформацию и рост бизнеса», - сказал старший вице-президент и глава компании Ericsson в Европе и Латинской Америке Арун Банзал (Arun Bansal).