«Крок» запустила российский сегмент Loqui Business и Loqui в своем облаке

«Крок» объявила о том, что международная социальная сеть для бизнеса Loqui Business и приложение Loqui для широкой аудитории запустили российский сегмент на базе облака компании. Основная инфраструктура сервисов развернута в надежном виртуальном ЦОД, обеспечивая стабильную работу приложений, хранение и обработку персональных данных пользователей в соответствии с требованиями законодательства РФ и возможность быстрого создания тестовых сред для разработчиков.

Loqui – российско-германский проект, с помощью которого, благодаря встроенному геотаргетингу, пользователи видят, что происходит вокруг них и могут отслеживать новости, события, общаться, делать покупки и знакомиться друг с другом. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Loqui в App Store. Корпоративная социальная сеть Loqui Business помогает объединить сотрудников в единую сеть и организовать совместную работу и обмен данными из любой точки мира.

Теперь все эти сервисы доступны для российских пользователей благодаря переходу на отказоустойчивую платформу, построенную в облаке «Крок» по модели IaaS (Infrastructure as a Service). Это позволило обеспечить высокую надежность работы приложения Loqui и непрерывный доступ конечных пользователей Loqui Business к ресурсам социальной сети в режиме 24/7. Помимо этого, соцсеть Loqui Business использует вычислительные мощности облака «Крок» как платформу для собственных SaaS-приложений, предоставляемых корпоративным пользователям.

«Для начала работы на российском рынке нам был необходим надежный партнер, способный не только правильно и в короткие сроки развернуть ключевые компоненты наших сервисов в облачной среде, но и обеспечить соответствие требованиям законодательства в области персональных данных. КРОК помог нам с выбором оптимального решения. В ходе проекта мы получили защищенную инфраструктуру на российских серверах. Квалифицированная техническая поддержка и прозрачный биллинг стали дополнительными преимуществами, благодаря которым мы приняли решение о сотрудничестве с облачным интегратором», – сказал Дмитрий Бенц, основатель проекта Loqui.

Для повышения управляемости сервисов и своевременности их технической поддержки, специалисты КРОК провели интеграцию виртуальных серверов компании, расположенных в Германии, где размещены медиафайлы пользователей, и вычислительных ресурсов облака «Крок». В результате компания Loqui получила гибко масштабируемую распределенную инфраструктуру с пулом ИТ-ресурсов готовых к любым потребностям конечных пользователей и разработчиков социальной сети. При этом обеспечивается шифрование и гарантированная безопасность передачи аудио, видео, текстовых данных и информации чатов.

Разработчики Loqui постоянно совершенствуют функциональность сервисов, для чего им необходима производительная инфраструктура. В ходе проекта «Крок» создал единую среду разработки для тестов с полной копией основной инфраструктуры. В ней разработчики со всего мира могут тестировать новые возможности сервисов Loqui.

Двойной SLA «Крок» на доступность серверов и производительность дисков на уровне 99,9% гарантирует устойчивость сервисов Loqui при росте их посещаемости пользователями. Такие же гарантии непрерывности получают разработчики Loqui независимо от объема нагрузок на тестовые среды, как правило возникающие в выходные дни, включая техподдержку с учетом разницы во времени.

«Публичное облако «Крок» предоставляется на базе собственной сети ЦОД на территории России и имеет свой API, на 85% совместимый с Amazon Web Services. Благодаря этому международные заказчики, такие как Loqui, могут легко и бесшовно переносить в наше облако компоненты инфраструктуры, использующие персональные данные россиян, и пользоваться для этого привычными инструментами. Наше облако стало гибкой платформой для размещения приложений и софта Loqui с возможностью тиражирования для конечных заказчиков. В результате проекта компания получила масштабируемое решение, которое отвечает требованиям законодательства РФ и обеспечивает качество услуг международного уровня, – отметил Максим Березин, директор по развитию продаж облачных услуг компании «Крок».

В настоящее время топ-менеджмент Loqui рассматривает возможность резервирования или полной миграции в виртуальный дата-центр «Крок» компонентов инфраструктуры, находящихся за рубежом, чтобы обеспечить более надежную защиту от сбоев.