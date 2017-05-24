IBS Platformix упростил управление ИТ-инфраструктурой банка «Открытие»

Системный интегратор IBS Platformix завершил масштабный проект модернизации ИТ-инфраструктуры в банке «Открытие». В процессе трансформации с помощью технологий Hitachi Data Systems (HDS) была полностью обновлена система хранения данных ЦОД (СХД), а также консолидирована система терминального доступа Citrix. Это позволило упростить управление инфраструктурой хранения данных и обеспечить сотрудникам компании более легкий доступ к рабочим приложениям. Модернизация СХД также увеличила прозрачность ИТ-инфраструктуры и оптимизировала использование ИТ-ресурсов в масштабах всего банка, сообщили CNews в IBS Platformix.

«В результате слияний нескольких банков в один улучшилась доступность услуг и повысился общий уровень сервиса. Но вместе с тем ИТ-инфраструктура банка стала неоднородной, к тому же существенно поменялась вся ИТ-экосистема банка, что в перспективе могло стать причиной потери управляемости и гибкости, — отметил Давид Мартиросов, технический директор банка «Открытие». — В этой связи мы запланировали обновление инфраструктуры хранения данных и системы терминального доступа. Основной задачей проекта было повышение прозрачности владения ИТ-инфраструктурой. Для ее решения нам требовался партнер с высоким уровнем экспертизы как гарант качественного исполнения и продвинутые ИТ-решения, призванные оптимизировать ИТ-сервисы банка, которыми пользуются как сотрудники, так и клиенты».

«Для нас банк “Открытие” — один из важнейших заказчиков. Нас связывает более пяти лет совместных проектов, направленных на обновление и улучшение параметров ИТ-инфраструктуры банка. Успешность проектов обусловлена, в первую очередь, высоким профессионализмом ИТ-кадров “Открытия”. Ведь, как известно, грамотно составленные условия задачи — половина ее решения, — подчеркнул Александр Алабушев, директор департамента, IBS Platformix. — Кроме того, надежность и стабильность, ключевые ценности банков в глазах клиентов, в настоящий момент во многом обеспечиваются уровнем развития и качеством информационной системы. И, с этой точки зрения, “Открытие” ясно видит стратегическую роль ИТ в развитии банковского дела и, как следствие, имеет современную ИТ-инфраструктуру, которая соответствует потребностям бизнеса».

Модернизация предполагала полное обновление систем хранения в центрах обработки данных банка «Открытие», которые расположены на 8 площадках в разных городах России. На старте проекта система представляла собой 149 массивов хранения данных от различных производителей и с различным сроком службы: от 5 до 15 лет. Разнородность систем хранения данных серьезно затрудняла процесс контроля эксплуатационных параметров, кроме того, в некоторых сегментах систем хранения ресурсы под информационные системы были задублированы.

Для модернизации СХД была создана проектная группа, состоящая из представителей банка «Открытие», HDS и IBS Platformix. Эксперты IBS Platformix провели предпроектное исследование и анализ конфигурации, на базе которых разработали план будущей миграции данных, спланировали новый целевой ландшафт и определили состав необходимого оборудования. В качестве технологического решения были выбраны СХД HDS семейства G — G200, G400 и G600.

Силами IBS Platformix также были произведены поставки хранилищ на все площадки ЦОД банка. Оборудование инсталлировали эксперты HDS, а миграцию данных осуществили ИТ-специалисты банка самостоятельно. Как и рассчитывали эксперты HDS, новая система хранения полностью совместима с системой резервного копирования и восстановления данных, модернизированной в середине 2016 года.

В результате банк «Открытие» объединил в единое информационное пространство всю инфраструктуру СХД, состоящую из 39 массивов хранения данных. Банку удалось увеличить прозрачность и управляемость ИТ-инфраструктуры: в первую очередь, за счет получения доступа к единому центру управления и мониторинга, а также за счет упрощения администрирования и технической поддержки оборудования. Специалисты банка также отметили, что СХД, полностью состоящая из современного оборудования, требует меньше площади и потребляет меньше электроэнергии по сравнению с предыдущей системой. При этом путем устранения дубликатов информации, имевших место в прежней системе, увеличилась и полезная емкость СХД.

«Компания HDS предоставила банку “Открытие” решения Hitachi VSP семейства G, отвечающие именно этим потребностям: банк будет использовать системы с более гибким масштабированием, что позволит ему добиться необходимой производительности и емкости технологий хранения, а также виртуализировать СХД различных производителей», — сказал Юрий Скачков, глава представительства Hitachi Data Systems в России и странах СНГ

Вторым шагом улучшения управляемости ИТ-инфраструктурой было объединение системы терминального доступа банка «Открытия» и банков, вошедших в его структуру, с помощью Citrix XenApp 7.6 Feature Pack 3, решения виртуализации приложений. В рамках проекта экспертами IBS Platformix разработана концепция, проведен пилотный запуск на участке, спроектирована, внедрена, протестирована и передана в промышленную эксплуатацию система терминального доступа. Для обеспечения бесперебойной работы системы оформлена техническая поддержка.

В результате проекта банк получил гибкость, скорость и безопасность в предоставлении необходимых ИТ-сервисов своим сотрудникам, причем как со стационарных, так и с мобильных устройств. Банку стало доступно централизованное управление приложениями, автоматизация типичных задач и, как следствие, возможность упростить ИТ-инфраструктуру за счет интегрированных инструментов контроля и возможности роста производительности без существенных вложений.

«Сегодня клиенты банков предъявляют высокие требования к обслуживанию и цифровым решениям для финансовых операций. Именно поэтому все рабочие процессы внутри территориально распределенного банка со множеством филиалов должны быть выстроены с учётом мобильности и оперативной поддержки сотрудников. Терминальные решения дают централизованный доступ ко всем рабочим приложениям и позволяют безопасно использовать данные в любом месте, — подчеркнул Сергей Халяпин, главный инженер представительства Citrix в России и странах СНГ. — Все компоненты системы, включая информацию, с которой работают сотрудники, регулярно сохраняют и резервируют так, что даже при возникновении внештатной ситуации процесс работы не прерывается. Использование технологий Citrix XenApp поднимет на новую ступень уровень работы банка и обслуживание клиентов».