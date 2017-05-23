Huawei представила решение SafeCity на базе eLTE для общественной безопасности

Huawei в рамках ежегодной конференции Critical Communications World 2017 представила решение SafeCity на технологии eLTE, созданное в рамках совместной работы компании Huawei и ее партнеров по повышению уровня мировой безопасности. Стратегия направлена на предоставление муниципальным службам, ведомствам и в целом для государств по всему миру надежных и универсальных комплексных конвергентных решений и услуг, в основе которых лежат беспроводные сети. В состав решения так же включены облачные системы обработки и хранения данных для органов охраны правопорядка.

Быстрое развитие экономики мегаполисов и улучшение качества жизни горожан подразумевает, что эффективное обеспечение безопасности людей и их имущества становится все более сложной процессом. Эта задача стоит перед правительственными ведомствами и органами городского управления — особенно во время проведений массовых мероприятий и в случае чрезвычайных ситуаций. Традиционные узкополосные сети радиосвязи только с голосовыми сервисами уже не могут удовлетворить потребности, которыми должны обладать сети будущего.

Система Huawei eLTE SafeCity помогает справиться с этой задачей: она объединяет комплексное решение широкополосного транкинга eLTE, широкополосные информационные приложения, видеосервис в мобильном варианте, беспроводную передачу данных и вспомогательные приложения. eLTE SafeCity имеет четыре основные функции, которые совместно обеспечивают пользователей комплексными сервисами.

Решение eLTE SafeCity интегрирует услуги телефонии, видеосервисы, услуги передачи данных и сервисы геоинформационных систем (ГИС). Кроме того, оно реализует функции наблюдения, управления и диспетчеризации в рамках одной сети. Решение позволяет включать существующие ресурсы услуг и интегрировать различные типы коммуникационных сетей: публичных и частных, широкополосных и узкополосных, проводных и беспроводных.

Решение на базе технологии 4G/4.5G позволяет осуществлять вызовы группы голосового транкинга с задержкой в пределах 300 мс и задержкой приоритетного прерывания группы менее 150 мс, что является рекордной скоростью для этого сектора. Существуют серии терминалов транкинговой связи в премиальном, бюджетном и среднем ценовом сегментах для различных вспомогательных продуктов с IP67-сертификацией, таких как головные гарнитуры, наплечные выносные микрофоны и нательные камеры. Все продукты разработаны с учетом эксплуатации в агрессивной среде, они пыле-, влаго- и удароустойчивы. Кроме того, решение Huawei eLTE Rapid для связи и управления в чрезвычайных ситуациях может быть с легкостью запущено за 15 минут. Это делает его оптимальным для систем безопасности, служб помощи при стихийных бедствиях, пограничных служб, аварийно-спасательных служб и служб срочного ремонта.

Диапазон имеет ключевое значение для беспроводной связи, но не все пользователи имеют доступ к лицензируемому диапазону. В некоторых случаях извлечение максимальной пользы из ограниченного лицензируемого диапазона является единственным вариантом. Решение Huawei eLTE-Licensed позволяет пользователям обеспечить передачу видеосигнала в динамических условиях при скорости до 120 км/ч. Решение обеспечивает быстрое создание сети и передачу видеосигнала для статических условий, а также условий средней и низкой скорости. Используя передовые технологии, такие как кодирование, двусторонняя аутентификация и шифрование эфирного интерфейса, решение eLTE-U гарантирует защищенную и надежную передачу данных. В решении используются универсальные компактные базовые станции, которые можно установить на стены и столбы и снизить расходы по укладке кабеля. Быстрое развитие сетей видеонаблюдения для торговых районов, перекрестков и площадей гарантирует круглосуточное наблюдение с обзором 360 градусов.

Решение eLTE с открытыми API-интерфейсами (интерфейсами программирования приложений) обеспечивает взаимосвязь с ведущими командными платформами по всему миру, упрощая создание е2е комплексного командного решения с применением видео. Многочисленные приложения органов охраны правопорядка, установленные на каждом терминале транкинговой связи, могут быть подключены к центральной облачной базе данных, что повышает эффективность управления процессами и процедурами, распознавания личности и обеспечения мер безопасности на объекте. Стандартный модуль беспроводной связи eLTE Mini PCIE совместим с терминалами, производимыми отраслевыми партнерами компании Huawei, в том числе Aircam UAV, автомобильной IP-камерой Hikvision и купольной телекамерой Hikvision. Все это подразумевает, что решение обеспечивает интерактивное мобильное видеонаблюдение: фиксированное абонентское оборудование принимает и передает видеосигнал с камер, и вместе они образуют универсальную сеть камер наблюдения для городских властей.

«Широкополосный транкинг был признан отраслью как верный путь информатизации и цифровой трансформации в сфере поддержания общественного порядка. Его приложения доступны и коммерчески внедряются в широких масштабах. К концу первого квартала 2017 года широкополосный транкинг eLTE был внедрен в более чем на 150 сетях в 57 стран. На этом мероприятии компания Huawei официально представляет решение eLTE SafeCity вместе со своими партнерами. Решение основано на стандартах 3GPP и B-TrunC, имеет план по эволюции (дорожную карту), благодаря чему оно достойно долгосрочных инвестиций», — сказал Пэн Цзяньхуа (Peng Jianhua), президент Enterprise Wireless Business, Huawei.

Компания Huawei представила решения для обеспечения общественной безопасности C-C4ISR Collaborative Public Safety Solutions на глобальном саммите «Безопасный город-2017», которые ускорят цифровую трансформацию мировой индустрии обеспечения общественной безопасности. Будучи одним из важнейших решений, eLTE SafeCity помогает создавать надежные и безопасные беспроводные сети для служб обеспечения общественной безопасности и пользователей по всему миру.