Nvidia представила новое поколение архитектуры графических процессоров Volta

Nvidia в рамках ежегодной конференции по GPU-технологиям представила новую архитектуру графических процессоров Volta и серию аппаратно-программных решений, призванных ускорить и упростить работу с искусственным интеллектом.

Nvidia Volta – это мощная архитектура GPU, призванная стать катализатором новой волны достижений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Первый процессор на базе Volta – это GPU для дата-центров Tesla V100, который обеспечивает сверхвысокую скорость и масштабируемость обучения и инференса глубоких нейронных сетей, а также ускоряет высокопроизводительные и графические вычисления.

В основе Volta, седьмого поколения графических архитектур Nvidia, находится 21 млрд транзисторов, обеспечивающих производительность задачах в глубокого обучения, эквивалентную 100 CPU. Пиковая производительность Volta в 5 раз выше архитектуры Pascal - текущей графической архитектуры Nvidia, и в 15 раз выше Maxwell, представленной два года назад. Эта цифра вчетверо больше того, что предсказывал закон Мура.

Volta станет новым стандартом высокопроизводительных вычислений. Благодаря объединению ядер CUDA и нового ядра Volta Tensor в унифицированной архитектуре, один сервер на базе GPU Tesla V100 сможет заменить сотни центральных процессоров в высокопроизводительных вычислениях.

Ключевые технологии GPU Tesla V100,которые позволили преодолеть 100-терафлопсный рубеж в задачах глубокого обучения: специализированные ядра Tensor, созданные для ускорения работы искусственного интеллекта. Оснащенный 640 ядрами Tensor, процессор V100 обеспечивает производительность 120 терафлопс в глубоком обучении, что эквивалентно производительности 100 CPU. Новая архитектура GPU с более чем 21 млрд транзисторов. Она объединяет ядра CUDA и Tensor в рамках унифицированной архитектуры, обеспечивая производительность суперкомпьютера для ИИ в одном GPU. NVLink поднимает на новый уровень высокоскоростной интерфейс между графическими процессорами и между графическим и центральным процессорами, вдвое увеличивая пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением NVLink. Память 900 ГБ/с HBM2 DRAM, разработанная совместно с Samsung, увеличивает полосу пропускания на 50% по сравнению с предыдущим поколением. Оптимизированное под Volta программное обеспечение, включая CUDA, cuDNN и TensorRT, которое ведущие фреймворки и приложения для ускорения ИИ и исследований могут взять на вооружение.

Также анонсирована новая линейка суперкомпьютеров с искусственным интеллектом Nvidia DGX AI с исключительными вычислительными возможностями. Системы построены на GPU Nvidia Tesla V100 на базе новой архитектуры Volta и используют полностью оптимизированное для задач ИИ программное обеспечение. Производительность такой системы втрое выше, чем у предыдущего поколения DGX, и соответствует мощности примерно 800 CPU в рамках всего одной системы.

Платформа Nvidia GPU Cloud – это облачная платформа, которая предоставляет разработчикам удобный доступ — с помощью ПК, системы DGX или облака — к полноценному программному набору инструментов внедрения ИИ. Благодаря NGC разработчики смогут легче получать доступ к новейшим оптимизированным фреймворкам и передовым ускорителям.