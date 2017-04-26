Xerox запустила печатные устройства VersaLink B400/B405 и C400/С405

Компания Xerox запустила монохромные принтер Xerox VersaLink B400 и МФУ Xerox VersaLink B405, а также цветные принтер Xerox VersaLink C400 и МФУ Xerox VersaLink С405. Эти печатные устройства обладают принципиально новым унифицированным интерфейсом, функциями индивидуальной настройки и расширенными возможностями интеграции в офисную инфраструктуру, сообщили CNews в Xerox.

Xerox VersaLink B400/B405 и Xerox VersaLink C400/С405 — первые принтеры и МФУ формата A4 из новой линейки печатных устройств Xerox VersaLink для малых и средних офисов. Компания представила их в рамках запуска 29 новых продуктов. Xerox VersaLink C400 и Xerox VersaLink С405 пришли на смену Xerox Phaser 6600 и Xerox WorkCentre 6605 соответственно, а Xerox VersaLink B405 — снятому с производства Xerox WorkCentre 3615. Принтер Xerox VersaLink B400 расширил линейку сетевых принтеров формата А4.

Благодаря двухъядерному процессору с частотой 1,05 ГГц и увеличенному до 2 ГБ объёму встроенной памяти новые устройства почти в 2 раза превосходят по вычислительной мощности предыдущие модели; это улучшает опыт взаимодействия и позволяет без задержек обрабатывать сложные документы. Запас бумаги в базовой комплектации составляет 700 листов, что соответствует потребностям современных малых и средних офисов. В комплекте с Xerox VersaLink C400/С405 можно дополнительно установить один лоток подачи на 550 листов, а в комплекте с Xerox VersaLink B400/B405 — три лотка того же объёма.

«Принтеры и МФУ семейства VersaLink воплощают в себе принципиально новый подход к повышению производительности бизнес-процессов в малых и средних офисах. Чтобы оптимальным образом удовлетворить потребности заказчиков, мы расширили возможности платформы Xerox ConnectKey, на которой работают новые модели, — рассказала Елена Теплушкина, руководитель отдела продуктового маркетинга офисного оборудования компании Xerox Россия. — Благодаря революционной системе управления и применению персонализированных приложений эти устройства станут настоящими бизнес-ассистентами, способными адаптироваться к потребностям любой компании».



Xerox VersaLink B400/B405

Как рассказали в компании, печатные устройства Xerox VersaLink B400/B405 и Xerox VersaLink C400/С405 оснащены 5-дюймовым цветным сенсорным экраном с новым интуитивно понятным интерфейсом. При этом во всех принтерах и МФУ семейства VersaLink используется единая система управления, основанная на тех же принципах, которые применяются в смартфонах и планшетах. Благодаря подсказкам и инструкциям на экране настроить аппараты сможет любой сотрудник.

Для цветных принтера Xerox VersaLink C400 и МФУ Xerox VersaLink С405 скорость печати составляет 35 страниц в минуту (как в монохромном, так и в цветном режиме), а максимальная нагрузка — 80 тыс. страниц в месяц. Разрешение до 600x600 dpi и глубина цвета 8 бит позволяют получать высококачественные изображения с широкой гаммой оттенков.



Xerox VersaLink С405

В свою очередь, для монохромных принтера Xerox VersaLink B400 и МФУ Xerox VersaLink B405 скорость печати составляет 45 страниц в минуту, а максимальная нагрузка — 110 тыс. страниц в месяц. Разрешение до 1200x1200 dpi гарантирует точную передачу микротекста и мельчайших графических деталей.

Xerox VersaLink B400/B405 и Xerox VersaLink C400/С405 работают на базе обновлённой платформы Xerox ConnectKey. Благодаря этому новые модели оснащены программными решениями, которые обеспечивают защиту информации и системных файлов, упрощают выполнение стандартных задач и автоматизируют рабочие процессы, отметили в Xerox.

Библиотека приложений Xerox App Gallery позволяет при необходимости расширять стандартный функционал, устанавливая новые инструменты, востребованные в компании. Это даёт возможность персонализировать систему управления устройствами с учётом требований рабочей среды или отдельных пользователей.

Новые принтеры и МФУ поддерживают прямой обмен данными с Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Google Drive и другими облачными сервисами. Кроме того, к Xerox VersaLink B400/B405 и Xerox VersaLink C400/С405 можно легко подключаться с мобильных устройств с помощью таких технологий, как Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria и NFC, а также плагина Xerox Print Service для Android. Опционально доступна передача данных по каналам Wi-Fi и Wi-Fi Direct с возможностью одновременного проводного и беспроводного соединения.