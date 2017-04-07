«Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии

Группа «Астерос», игрок российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, возобновила курс на «зелёные» технологии. Компания подтвердила свое намерение участвовать в продвижении концепции экостроительства на территории России в качестве члена Совета по экологическому строительству Russian Green Building Council/RuGBC, сообщили CNews в «Астерос».

Совет по экологическому строительству создан в 2009 г. для продвижения «зеленых» технологий и разработки отечественных стандартов экологического строительства. В том же году RuGBC вошел с состав участников Всемирного Совета по экологическому строительству WorldGBC, объединяющего более 100 стран.

По словам представителей «Астерос», сегодня продвижение энергоэффективных технологий в России нередко затруднено, прежде всего, в силу высокой стоимости их внедрения. Однако рост проектов в этой области свидетельствуют о том, что организации, инвестировавшие в эко-объекты, достигают при их эксплуатации значительной экономии энергоресурсов без вреда для окружающей среды и здоровья собственных сотрудников.

«“Астерос” — достаточно молодой игрок на рынке инфраструктурного строительства, однако мы уже успели выработать для себя некие принципы, которым стараемся следовать в наших проектах. Например, предлагать клиентам энергоэффективные технологии при строительстве объектов различного назначения: от дата-центров до офисов и гостиниц. Мы считаем, что российских бизнес способен быть социально ответственным, и начинать нужно с себя. Вместе с технологиями BIM (Building Information Model) и BMC (Building Management System) для моделирования объекта и централизованного управления им, которые мы уже сейчас используем для ОК “Лужники” и городского квартала “ВТБ Арена Парк”, “зеленые” технологии призваны трансформировать строительную индустрию, — рассказал Юрий Бяков, президент и председатель Правления группы «Астерос». — Переход на экостроительство — это лишь вопрос времени. И мы уже на этом пути, в частности, благодаря партнерству с некоммерческим объединением RuGBC».

«Астерос» является действительным членом Совета по экологическому строительству с 2012 г. Сегодня компания выступает в качестве генерального подрядчика при строительстве инфраструктуры зданий и сооружений, предлагая комплексные решения «под ключ», в том числе с использованием энергоэффективных технологий.

Елена Козлова, исполнительный директор Совета по экологическому строительству, так оценивает «зелёные» достижения в рамках партнерства с «Астерос»: «Наше сотрудничество на протяжении 5 лет позволяет нам с уверенностью говорить о том, что “Астерос” делает последовательные шаги в области экологического инфраструктурного строительства: начав с локальных проектов, компания выросла до заметного игрока на нашем рынке, которому доверяют проекты федерального значения. Речь идет как о сочинских объектах при подготовке Олимпийской столицы к Зимним Играм 2014 года, так и о грядущем Чемпионате мира по футболу 2018 года. С учетом того, что активное применение “зеленых” технологий в строительстве в целях сбережения природных ресурсов является мировым трендом, сотрудничество с российскими компаниями, разделяющими идеи и принципы RuGBC, крайне важны для развития этого тренда и в нашей стране».

Практический опыт «Астерос» по применению технологий экостроительства

На карте «зелёных» проектов «Астерос» — штаб-квартира интегратора. Она располагается в офисном парке Comcity в Новой Москве, для которого специалистами компании спроектирован и реализован комплекс инженерных и ИТ-систем. Comcity является примером современного высокотехнологичного бизнес-кластера, созданного с использованием «зеленых» технологий. По информации компании, среди особенностей парка — фасады с повышенными теплотехническими и светопропускающими характеристиками, охлаждающие балки вместо применяемых фанкойлов, хранилища холода, использование «серой воды», энергосберегающие лифты.

Другой офис — компании JTI, где так же работала команда «Астерос» — прошел сертификацию по международному стандарту экологического строительства LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — «Лидерство в области энергетического и природоохранного дизайна»). Важное значение в оценке офиса JTI имело применение современных технологий для обеспечения комфортного микроклимата и удобства коммуникационных процессов. Качество технологических решений и их интеграции в рабочее пространство прямо влияют на энергоэффективность и экологичность здания в целом, пояснили в «Астерос».

Еще один концептуальный офисный проект был реализован интегратором для холдинга «Вертолеты России». Одним из важнейших требований заказчика было обеспечение энергоэффективности печатной инфраструктуры, которая была создана с использованием аппаратов, имеющих минимальное потребление электроэнергии. Предложенные решения позволили снизить энергопотребление, минимизировать издержки на печать и оптимизировать процессы копирования и сканирования.

Кроме того, примером экостроительства в практике «Астерос» является VIP-терминал аэропорта Сочи. Этот проект был одним из первых примеров использования «зеленых» технологий в российских аэропортах для экономии электроэнергии, указали в компании. На крыше VIP-терминала были установлены солнечные батареи, соединенные с системой водоснабжения, что дало возможность обеспечивать до 85% горячей воды летом и 25% — зимой.

«Астерос» применяет экотехнологии в строительстве дата-центров. Например, для компании SDN был создан ЦОД, благодаря применению передовых технологий в котором удалось достичь высокого коэффициента энергоэффективности, заявили в компании.

Наряду с этим, группой «Астерос» был реализован проект для МТС, призванный сократить потребление электроэнергии на объектах оператора за счет использования технологии свободного охлаждения. По отзыву оператора, за первый год эксплуатации модернизированных систем кондиционирования и охлаждения базовых станций удалось достичь 30% сокращения расходов электроэнергии.