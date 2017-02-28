Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России

Axoft, сервисный ИТ-дистрибутор на территории России и СНГ, и Palo Alto Networks, игрок рынка сетевой безопасности, объявили о начале сотрудничества. Компании займутся совместным продвижением всей линейки продуктов Palo Alto Networks на территории России. Акцент будет сделан на одном из наиболее технологичных решений в сфере информационной безопасности — межсетевом экране нового поколения (Next Generation Firewall), сообщили CNews в Axoft. Соглашение вступило в силу с января 2017 г. Оно распространяется на всех партнеров Axoft, имеющих действующий контракт с дистрибутором.

Axoft и Palo Alto Networks сосредоточат усилия на продвижении Next-Generation Firewall (NGFW), который является флагманским продуктом в линейке решений вендора. Межсетевой экран нового поколения защищает ИТ-инфраструктуру от атак нулевого дня, блокирует не только известные угрозы-вторжения, вредоносное и шпионское ПО, опасные URL-адреса, но и недавно появившееся вредоносное ПО. Встроенная технология App-ID идентифицирует и контролирует трафик приложений вне зависимости от порта, протокола, поведения или шифрования и сканирует содержимое для предотвращения угроз и утечки данных, включая трафик внутри SSL и SSH.

Как отмечается, Palo Alto Networks уверенно чувствует себя на российском рынке: в 2016 г. объём продаж на этой территории вырос на 20%. Axoft в свою очередь демонстрирует высокие темы роста по направлению информационной безопасности: в 2016 г. — более 30% (данные за неполный 2016 финансовый год). Это связано с тем, что последние годы дистрибутор использует сервисный подход в работе с партнерами. Axoft постоянно наращивает продуктовые и технические компетенции, имеет в наличии демо-оборудование, проводит технические демонстрации и воркшопы, предлагает партнерам сопутствующие услуги в виде финансовой и маркетинговой поддержки. Тот же принцип будет применен при продвижении решений Palo Alto Networks, рассказали в компании.

«Сотрудничество с Palo Alto Networks даёт новые возможности для развития партнеров, специализирующихся на защите ИТ-инфраструктуры, поэтому для любого дистрибутора наличие сбалансированного продуктового портфеля — важнейшая стратегическая задача. Первый этап сотрудничества всегда сопряжен с большим объёмом работ: в 2017 году будет проведен комплекс мероприятий, нацеленный, прежде всего, на повышение компетенций партнеров. Главное, чтобы все проектные работы выполнялись качественно и в срок, а партнер (при необходимости совместно с дистрибутором) оказывал квалифицированную поддержку заказчику и оперативно решал его задачи», — прокомментировал начало сотрудничества Михаил Прибочий, генеральный директор Axoft.

«Мы рады, что вендор понимает значимость партнерского канала, проводит прозрачную ценовую политику, имеет адаптированную под российский рынок партнерскую программу. Решения пользуются хорошей репутацией, так как обладают глубокой функциональностью, гибкостью и простотой настройки, легко интегрируются в ИТ-инфраструктуру», — заявил Владислав Фефелов, руководитель направления информационной безопасности, Axoft.

«Заказчики и партнеры смогут найти в лице дистрибутора еще один канал получения сервисной поддержки и еще один центр компетенций, что усиливает позиции Palo Alto Networks на российском рынке», — считает Мария Глембоцкая, региональный менеджер по продажам Palo Alto Networks.

«Одновременно мы выводим новую продуктовую линейку и новую операционную систему 8 версии, что дает нашим заказчикам больше возможности для использования решений Palo Alto Netwroks при построении ИТ-инфраструктуры», — добавил Денис Батранков, ведущий консультант по информационной безопасности Palo Alto Networks.

В продуктовом портфеле Axoft представлена вся линейка Palo Alto Networks: межсетевой экран нового поколения (NGFW), виртуальные NGFW VM-Series, система централизованного управления Panorama, решение для защиты рабочих станций и серверов TRAPS, система помощи в расследовании инцидентов AutoFocus, защита облачных сервисов Aperture.