Lenovo представила новые ультрабуки ThinkPad серии P с поддержкой VR

Lenovo анонсировала выпуск трех мобильных рабочих станций — ThinkPad P51s, ThinkPad P51, ThinkPad P71. Как рассказали CNews в компании, ультрабуки серии ThinkPad предоставляют пользователям новый уровень производительности в мобильном исполнении и предназначены для самых требовательных покупателей, инженеров и дизайнеров, работающих с VR. В них реализованы инновационные технологии, совмещенные с качеством исполнения продуктов Lenovo.

Ноутбук ThinkPad P51s, выполненный в ультратонком корпусе, обладает передовым уровнем производительности, высокой надежностью и мобильностью. Он разработан при участии профессиональных инженеров и дизайнеров. Эта мобильная рабочая станция комплектуется процессорами Core i7 7-ого поколения от Intel, профессиональной графикой Nvidia Quadro, а также сенсорным 4K IPS-экраном (в максимальной комплектации) и ИК-камерой. Модель стала заметно легче устройств предыдущего поколения и является самой тонкой и легкой среди рабочих станций семейства ThinkPad. Ее вес начинается с 1,95 кг.

ThinkPad P51 оснащен IPS-экраном, выводящим картинку в формате UHD 4K и обеспечивающим четкость изображения. Используемая ЖК-матрица обладает 100%-цветовым охватом sRGB. Для профессиональной работы с цветом опционально модель может комплектоваться цветокалибратором X-Rite Pantone.

Cамая старшая модель линейки ThinkPad P71, позволяет подключать до 4 устройств хранения данных. Для достижения максимальной производительности в ней используются новые мобильные процессоры семейства Intel Xeon (характеристики варьируются в зависимости от комплектации). Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБт, что позволяет работать с «тяжелыми» файлами.

Эта модель является первой мобильной VR-совместимой рабочей станцией. Она имеет сертификацию Oculus и HTC, а также Nvidia. В ThinkPad Р71 используется профессиональная графика Nvidia Quadro, обеспечивающая новый уровень производительности, ранее недоступный для мобильных рабочих станций.

Все три модели комплектуются быстрыми модулями памяти DDR4, работающими на частоте 2400 МГц. Для передачи данных предусмотрен интерфейс Intel Thunderbolt 3. Аппараты протестированы на соответствие американским военным стандартам (MIL-SPEC) и оснащаются продуманной системой охлаждения, позволяющей эксплуатировать их в тяжелых рабочих условиях.

Мобильная рабочая станция Lenovo ThinkPad P71

Боб Петте, вице-президент направления профессиональной визуализации Nvidia, отметил: «Создателям VR-контента требуется повышенная производительность и мобильная рабочая станция Lenovo ThinkPad P71 с графической системой Quadro для мобильных рабочих станций обеспечивает необходимый уровень эффективности, функциональные возможности и память, необходимую для работы с VR в любом месте».

Рабочие мобильные станции ThinkPad P51s, ThinkPad P51, ThinkPad P71 будут доступны на российском рынке в мае 2017 г.