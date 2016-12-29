«1С:Управление небольшой фирмой» поддерживает онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ

1С объявила о выпуске обновления облачного сервиса «1С:Управление небольшой фирмой» в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с ККТ в соответствии с 54-ФЗ. Как рассказали CNews в компании, программа «1С:Управление небольшой фирмой» используется в розничных и сервисных компаниях, в том числе в качестве бэк-офиса в интернет-магазинах. Действующая с 3 июля 2016 г. редакция Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники...» требует, чтобы с 1 июля 2017 г. организации и большинство индивидуальных предпринимателей использовали только контрольно-кассовую технику (ККТ) нового поколения, так называемые онлайн-ККТ. Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах должна передаваться через оператора фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию.

Новые возможности уже доступны в онлайн-сервисе 1С (https://1cfresh.com/) и в «коробочном» варианте программы «1С:Управление небольшой фирмой». Реализовано подключение онлайн-касс нового образца: в настоящее время приложение работает с наиболее распространенными моделями ККТ компаний «АТОЛ» и «Штрих-М», 1С расширяет список оборудования, сертифицированного на совместимость со своими программами.

Обеспечивается работа с фискальным накопителем ККТ: регистрация, перерегистрация, закрытие по истечении срока использования. Формат передаваемых в кассу данных соответствует установленным требованиям «Форматов фискальных документов». В каждом чеке указывается все установленные законом 54-ФЗ реквизиты, включая наименование товара (услуги), цену, НДС. Электронные чеки можно отправлять покупателю прямо из программы, по e-mail и sms.

Ознакомиться с новыми возможностями можно бесплатно на сайте http://v8.1c.ru/small.biz/.

Для поддержки нового законодательства в решениях 1С разработчики используют единую «Библиотеку подключаемого оборудования». Такой подход обеспечивает методическое единство решений 1С и своевременную реализацию изменений. 16 декабря 2016 г уже выпущен продукт «1С:Розница» с аналогичными возможностями.

Наряду с плановыми обновлениями программ, 1С реализует комплексную программу поддержки пользователей. В 237 городах создано 700 «Центров компетенции 1С по 54-ФЗ» - на базе квалифицированных партнеров 1С, хорошо знающих актуальное законодательство и имеющих опыт работы с ККТ. Центры оказывают помощь всем организациям и предпринимателям, в том числе и тем, которые ранее не применяли кассовые аппараты или не использовали каких-либо программ для автоматизации торговли.

Оказывается помощь в выборе программ 1С для автоматизации торговли и переходе на новые версии программ, производится продажа и внедрение программ, поддерживающих требования законодательства, обучение менеджеров, продавцов, технических специалистов, консультации по выбору ККТ, помощь в подключении ККТ к программам 1С, подключение касс к операторам фискальных данных в рамках сервиса «1С-ОФД», помощь в регистрации касс в личном кабинете налогоплательщика в ФНС и в получении и настройке квалифицированной электронной подписи (КЭП).