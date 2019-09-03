В Gartner назвали самые «хлебные» страны для облачных провайдеров
Рынок облачных услуг стремительно растет. В этом году, по прогнозам Gartner, он увеличится на 17,5% и достигнет $214,3 млрд. Однако проникновение облаков по планете идет неравномерно. Какие страны и какие сегменты бизнеса самые доходные для провайдеров облачных услуг?
Рынок облачных услуг стремительно растет. По оценке Gartner, с 2018 по 2022 гг. он увеличится на 80%, с 182 до $331 млрд. На фоне медленного роста мирового ИТ-рынка в целом будущее компаний, работающих в этой области, кажется безоблачным, в хорошем смысле. Однако, говорят аналитики, им тоже надо правильно выбирать сферу применения своих усилий.
|Сервис
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|ПО как сервис (SaaS)
|80
|94,8
|110,5
|126,7
|143,7
|Бизнес-процессы как сервис (BPaaS)
|45,8
|49,3
|53,1
|57
|61,1
|Инфраструктура как сервис (IaaS)
|30,5
|38,9
|49,1
|61,9
|76,6
|Платформа как сервис (PaaS)
|15,6
|19
|23
|27,5
|31,8
|Сервисы по управлению облаками и обеспечению безопасности
|10,5
|12,2
|14,1
|16
|17,9
|Всего
|182,4
|214,3
|249,8
|289,1
|331,2
Источник: Gartner, 2019 г.
Как видно, рост потребления облачных сервисов будет быстрым, но неоднородным — сегмент IaaS за это время вырастет более чем в 2,5 раза, BPaaS — «всего» на 30%.
По странам и континентам: «последователи», «отстающие» и даже «сопротивляющиеся»
Концепция облачных вычислений изначально появилась в США. Соответственно, эта страна остается лидером по масштабам внедрения облаков, задавая темпы для всего мира. Практически все крупнейшие провайдеры быстрорастущего рынка IaaS — американские, и вряд ли это положение дел изменится в ближайшие годы.
|Компания
|Оборот в 2018 г.,
$ млн
|Доля рынка в 2018 г.,
%
|Оборот в 2017 г.,
$ млн
|Доля рынка в 2017 г.,
%
|Рост за год,
%
|Amazon
|15 495
|47,8
|12 221
|49,4
|26,8
|Microsoft
|5 038
|15,5
|3 130
|12,7
|60,9
|Alibaba
|2 499
|7,7
|1 298
|5,3
|92,6
|1 314
|4
|820
|3,3
|60,2
|IBM
|577
|1,8
|463
|1,9
|24,7
|Другие
|7 519
|23,2
|6 768
|27,4
|11,1
|Всего
|32 441
|100
|24 699
|100
|31,3
Источник: Gartner, 2019 г.
В ближайшие три года, как полагают в Gartner, лидерству США ничего не угрожает, она останется лидером как по масштабам внедрения облаков, так и по доле ИТ-бюджетов, потраченных на них — к 2022 г. доля расходов на облачные сервисы в США составит примерно 14% совокупного объема затрат на информационных технологии. А остальные страны к этому году будут отставать по уровню внедрения облаков от Америки на срок от года до семи или более лет.
Страны, отстающие от США меньше, чем на три года, отнесены Gartner к категории «последователей». В их числе, в основном, развитые западные страны и, несколько неожиданно, Польша.
Для примера, Великобритания и Нидерланды с 2019 по 2022 г. увеличат затраты на облака на 2,8 и 3,2 процентных пункта соответственно и, в результате, в обеих странах доля расходов на облака в общем объеме ИТ-затрат достигнет 11,5%. Эти две страны (а также Ирландия, не попавшая в обзор) были одними из первых европейских стран, где были развернуты центры обработки данных, что поспособствовало более раннему внедрению облачных вычислений.
Динамика трат на облачные вычисления в некоторых странах в 2017-2022 гг.
Источник: Gartner, 2019
В категорию «отстающих» (тех, кого США будет опережать в 2022 г. на 4-7 лет) попал и Китай — несмотря на свой среднегодовой рост затрат на облака на уровне 22%. Правда прогнозируется, что после 2023 г. он перейдет в категорию «последователей».
Страны третьей категории, «сопротивляющиеся», будут отставать от США на 7 и более лет. Интересно, что в нее входит технологически передовая, казалось бы, Япония. По прогнозу, за период с 2019 по 2022 гг. доля затрат на облака в Японии вырастет с 3,0% до 4,4%. В этой стране существует немало препятствий к внедрению облаков, в том числе обусловленных культурой и законодательными ограничениями, которые затрудняют освоение облаков японскими организациями, отмечают в Gartner.
Рекомендации аналитиков для провайдеров облачных услуг двояки. С одной стороны, Gartner советует отдавать приоритет инвестициям в рынки стран, где уже действуют мощные центры обработки данных или планируют их создавать. С другой — аналитики полагают, что нужно в большей степени ориентироваться на планы конкретных заказчиков, поскольку даже внутри одной страны положение дел может быть «крайне неоднородными».
А что Россия?
Россия, как видно на диаграмме, в 2022 г. будет находиться практически в середине по доле трат на облака в общем ИТ-бюджете, а по среднегодовым тратам — в числе лидеров, уступая только Польше, Индии, Индонезии и, конечно, Китаю. Позиция, с точки зрения Gartner, ничем не примечательная, посему отдельного комментария о текущем состоянии рынка и прогнозах на будущее наша страна не удостоилась.
Больше внимания уделяют российскому рынку аналитики IDC. По их оценке в 2018 г. российский рынок публичных и частных облаков вырос на 24,8%, до $804,1 млн. Это около 3,5% ИТ-рынка страны в целом. 85% рынка приходится на публичные облака. Около 60% объема последнего приходится на SaaS, около 30% — на IaaS, еще 10% — на PaaS. В 2019 г. IDC ожидает рост российского облачного рынка на 23,6%, а до 2023 г. среднегодовой темп роста облачных сервисов будет составлять 14,6%. В результате рынок в 2023 г. достигнет $1,59 млрд.
То, какая доля ИТ-бюджетов будет приходиться на облака, зависит от многих составляющих. В том числе оттого, найдут ли провайдеры новые сферы применения облакам. Особенно это актуально для российских компаний — отечественные предприниматели пока более склонны держать традиционные ИТ-системы «при себе», нежели западные. А, значит, отечественным провайдерам надо предлагать заказчикам не только традиционные, но принципиально новые облачные решения.