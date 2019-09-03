В Gartner назвали самые «хлебные» страны для облачных провайдеров

Рынок облачных услуг стремительно растет. В этом году, по прогнозам Gartner, он увеличится на 17,5% и достигнет $214,3 млрд. Однако проникновение облаков по планете идет неравномерно. Какие страны и какие сегменты бизнеса самые доходные для провайдеров облачных услуг?

Рынок облачных услуг стремительно растет. По оценке Gartner, с 2018 по 2022 гг. он увеличится на 80%, с 182 до $331 млрд. На фоне медленного роста мирового ИТ-рынка в целом будущее компаний, работающих в этой области, кажется безоблачным, в хорошем смысле. Однако, говорят аналитики, им тоже надо правильно выбирать сферу применения своих усилий.

Прогноз динамики рынков облачных сервисов в 2018-2022 гг., $млрд

Сервис 2018 2019 2020 2021 2022 ПО как сервис (SaaS) 80 94,8 110,5 126,7 143,7 Бизнес-процессы как сервис (BPaaS) 45,8 49,3 53,1 57 61,1 Инфраструктура как сервис (IaaS) 30,5 38,9 49,1 61,9 76,6 Платформа как сервис (PaaS) 15,6 19 23 27,5 31,8 Сервисы по управлению облаками и обеспечению безопасности 10,5 12,2 14,1 16 17,9 Всего 182,4 214,3 249,8 289,1 331,2

Источник: Gartner, 2019 г.

Как видно, рост потребления облачных сервисов будет быстрым, но неоднородным — сегмент IaaS за это время вырастет более чем в 2,5 раза, BPaaS — «всего» на 30%.

По странам и континентам: «последователи», «отстающие» и даже «сопротивляющиеся»

Концепция облачных вычислений изначально появилась в США. Соответственно, эта страна остается лидером по масштабам внедрения облаков, задавая темпы для всего мира. Практически все крупнейшие провайдеры быстрорастущего рынка IaaS — американские, и вряд ли это положение дел изменится в ближайшие годы.

Крупнейшие провайдеры услуг IaaS

Компания Оборот в 2018 г.,

$ млн Доля рынка в 2018 г.,

% Оборот в 2017 г.,

$ млн Доля рынка в 2017 г.,

% Рост за год,

% Amazon 15 495 47,8 12 221 49,4 26,8 Microsoft 5 038 15,5 3 130 12,7 60,9 Alibaba 2 499 7,7 1 298 5,3 92,6 Google 1 314 4 820 3,3 60,2 IBM 577 1,8 463 1,9 24,7 Другие 7 519 23,2 6 768 27,4 11,1 Всего 32 441 100 24 699 100 31,3

Источник: Gartner, 2019 г.

В ближайшие три года, как полагают в Gartner, лидерству США ничего не угрожает, она останется лидером как по масштабам внедрения облаков, так и по доле ИТ-бюджетов, потраченных на них — к 2022 г. доля расходов на облачные сервисы в США составит примерно 14% совокупного объема затрат на информационных технологии. А остальные страны к этому году будут отставать по уровню внедрения облаков от Америки на срок от года до семи или более лет.

Страны, отстающие от США меньше, чем на три года, отнесены Gartner к категории «последователей». В их числе, в основном, развитые западные страны и, несколько неожиданно, Польша.

Для примера, Великобритания и Нидерланды с 2019 по 2022 г. увеличат затраты на облака на 2,8 и 3,2 процентных пункта соответственно и, в результате, в обеих странах доля расходов на облака в общем объеме ИТ-затрат достигнет 11,5%. Эти две страны (а также Ирландия, не попавшая в обзор) были одними из первых европейских стран, где были развернуты центры обработки данных, что поспособствовало более раннему внедрению облачных вычислений.

Динамика трат на облачные вычисления в некоторых странах в 2017-2022 гг.





Источник: Gartner, 2019

В категорию «отстающих» (тех, кого США будет опережать в 2022 г. на 4-7 лет) попал и Китай — несмотря на свой среднегодовой рост затрат на облака на уровне 22%. Правда прогнозируется, что после 2023 г. он перейдет в категорию «последователей».

Страны третьей категории, «сопротивляющиеся», будут отставать от США на 7 и более лет. Интересно, что в нее входит технологически передовая, казалось бы, Япония. По прогнозу, за период с 2019 по 2022 гг. доля затрат на облака в Японии вырастет с 3,0% до 4,4%. В этой стране существует немало препятствий к внедрению облаков, в том числе обусловленных культурой и законодательными ограничениями, которые затрудняют освоение облаков японскими организациями, отмечают в Gartner.

Рекомендации аналитиков для провайдеров облачных услуг двояки. С одной стороны, Gartner советует отдавать приоритет инвестициям в рынки стран, где уже действуют мощные центры обработки данных или планируют их создавать. С другой — аналитики полагают, что нужно в большей степени ориентироваться на планы конкретных заказчиков, поскольку даже внутри одной страны положение дел может быть «крайне неоднородными».

А что Россия?

Россия, как видно на диаграмме, в 2022 г. будет находиться практически в середине по доле трат на облака в общем ИТ-бюджете, а по среднегодовым тратам — в числе лидеров, уступая только Польше, Индии, Индонезии и, конечно, Китаю. Позиция, с точки зрения Gartner, ничем не примечательная, посему отдельного комментария о текущем состоянии рынка и прогнозах на будущее наша страна не удостоилась.

Больше внимания уделяют российскому рынку аналитики IDC. По их оценке в 2018 г. российский рынок публичных и частных облаков вырос на 24,8%, до $804,1 млн. Это около 3,5% ИТ-рынка страны в целом. 85% рынка приходится на публичные облака. Около 60% объема последнего приходится на SaaS, около 30% — на IaaS, еще 10% — на PaaS. В 2019 г. IDC ожидает рост российского облачного рынка на 23,6%, а до 2023 г. среднегодовой темп роста облачных сервисов будет составлять 14,6%. В результате рынок в 2023 г. достигнет $1,59 млрд.

То, какая доля ИТ-бюджетов будет приходиться на облака, зависит от многих составляющих. В том числе оттого, найдут ли провайдеры новые сферы применения облакам. Особенно это актуально для российских компаний — отечественные предприниматели пока более склонны держать традиционные ИТ-системы «при себе», нежели западные. А, значит, отечественным провайдерам надо предлагать заказчикам не только традиционные, но принципиально новые облачные решения.