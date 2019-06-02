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Умные платформы

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Платформа – общий термин, означающий программную, аппаратную и/или сетевую среду (инфраструктуру), в/на которой выполняется или строится, например, прикладная система (приложение).

Умные платформы, развитие цифровых платформ (Digital Platform) – сравнительно новый вид платформ, предназначающихся для обеспечения цифровизации, цифровой трансформации, создания различных умных решений, вплоть до умных городов, а также, например, для организации дистанционного обучения и других задач.

Умные платформы обычно включают методы и средства искусственного интеллекта (ИИ, AI), средства и функционал информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); они характеризуются открытостью (возможностями масштабирования, расширения), гибкостью (возможностями настройки на различные требования потребителей-заказчиков), системностью и комплексностью (возможностями эффективной конвергенции различных технологий для интеграции реального и цифрового миров, для создания открытой экосистемы).

Например, китайская компания Huawei Enterprise Business Group представила концепцию «Цифровая платформа + Х + Экосистема» («Digital Platform + X + Ecosystem») – это цифровая платформа в качестве фундамента, новый функционал (X, включающий, в частности, технологию ИИ, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, ИБ и др.), а также экосистема, в которой могут взаимодействовать продукты и решения самых разных поставщиков, что дает клиентам-заказчикам большую свободу выбора.

Умные цифровые комплексные платформы обычно предусматривают горизонтальные решения на базе кросс-отраслевых стандартов, возможность использования моделей (технологий) IaaS (Infrastructure as a Service – [вычислительная и интернет-] инфраструктура как сервис), PaaS (Platform as a Service – бизнес-платформа как сервис) и SaaS (Software as a Service – программное обеспечение (ПО) как сервис), поддержку как частных, так и общедоступных (публичных) облаков – и благодаря этому возможна реализация широкого спектра сценариев, систем, комплексов разного назначения и функциональности.

Существуют и менее универсальные, более специализированные смарт-платформы. Например, смарт-платформа организации дистанционного обучения позволяет вести обучение при помощи любого устройства (ноутбука, планшета, смартфона, стационарного компьютера), в любом месте мира (лишь при наличии доступа к интернету и браузера) – создавать учебные курсы, загружать лекции и видеоматериалы, тесты и экзамены, проводить вебинары и др.

Почему это важно для бизнеса?

Развитие умных платформ ведет к еще большему усилению влияния информационных технологий на бизнес и общество. Однако переход на умные платформы – это часть цифровой трансформации компании, перестройка и технологии ее работы и внутренней культуры. Поэтому ИТ-департаментам придется преодолеть характерное сопротивление сотрудников проводимым изменениям. По существу, данный процесс очень похож на то, как компании внедряли у себя первые корпоративные системы.

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