Где будет следующий прорыв на рынке облачных технологий?

«Облачная революция» в России уже стала частью истории, но ее эффект до сих пор будоражит экономику: темпы развития облаков значительно превышают динамику ИТ-рынка в целом. У этого есть много причин, среди которых не последнее место занимает доверие бизнеса к облачным сервисам. Обещания маркетологов по поводу их гибкости, экономической эффективности, легкой управляемости и безопасности оказались правдой. Все больше компаний использует в своей работе облачные услуги. Специалисты компании Corpsoft24 – одного из лидеров на российском облачном рынке – поделились своим мнением по вопросу развития облачных решений на ближайшие годы.

Если несколько лет назад звучали многочисленные скептические мнения авторитетных представителей бизнеса о перспективах облаков, то сегодня сомнения в их неэффективности практически исчезли. Облачный рынок стал значительно более зрелым, соответственно изменились и преобладающие точки зрения и взгляды среди заказчиков облачных услуг.

Сегодня облаками пользуются компании из многих отраслей экономики – от ритейла до госсектора, при этом масштаб бизнеса может быть любым – от SOHO до enterprise. Законодательные меры, направленные на защиту персональных данных граждан только подстегнули развитие российского облачного рынка, поскольку операторы ПДн стали активно использовать отечественные ЦОДы.

Самым «горячим» и, пожалуй, самым интересным сегментом облачного рынка является предоставление инфраструктуры как сервиса. Продажи IaaS растут колоссальными темпами – на 65-75% в год. Конечно, это объясняется молодостью и ненасыщенностью рынка. Но важны и другие факторы. Так, клиенты уже достаточно знают про облака и могут самостоятельно оценить их преимущества и свою потребность в них. Благодаря тому, что российский рынок традиционно на несколько лет отстает от западного, сюда попадают уже проверенные практикой решения. И неудивительно, что для коммерческих ЦОДов предоставление клиентам услуг IaaSуже стало более выгодным бизнесом, чем традиционный colocation.

Еще один интересный сегмент – поставки программного обеспечения как услуги. Здесь динамика иная, но тоже весьма оптимистичная для перспектив развития облачных технологий. Темпы роста SaaS в России, по данным CNews Analytics, замедляются уже несколько лет подряд и находятся примерно на уровне 15%. Но в денежном выражении этот рынок в несколько раз больше, чем IaaS. «ПО как сервис» – давняя, хорошо понятная и востребованная бизнесом услуга, и рынок уже достаточно насыщен предложением.

Общий тренд на цифровизацию бизнеса вынуждает все большее количество компаний повышать свои компетенции в ИТ. Совершенно очевидно, что многие клиенты уже сами могут довольно успешно определять и диверсифицировать риски для своего бизнеса и обеспечивать как финансовую, так и технологическую производительность своих решений, построенных с использованием облачного инструментария.

В настоящее время нет никаких оснований предполагать, что популярность облаков будет снижаться. Глядя на мировую статистику, мы видим, что его среднегодовой рост примерно на порядок выше, чем у ИКТ-рынка. Gartner прогнозирует, что по итогам 2018 года рынок ИКТ в целом увеличится на 3,5%, а облачный – на 21% (IaaS – на 32%). И такая картина сохранится как минимум до 2020 года (с небольшой тенденцией к сокращению темпов по мере достижения рынком зрелости).

В России работают достаточно много опытных поставщиков облачных решений, способных быстро и качественно помочь клиентам. В последние годы среди них предсказуемо обострилась конкуренция, за которой последовал «естественный отбор». При этом, несмотря на желание многих передовых поставщиков облачных услуг привнести в отрасль свои собственные стандарты, классические разработчики облачных платформ сохранили и укрепили свои позиции за счет широкой практики применения своих платформ. Одним из основных «законодателей мод» по-прежнему остается компания VMware, которая внедрила стандарт масштабирования своей платформы для любых облачных задач, популяризировав решение vCloud/VSAN. Это дает практически неограниченный потенциал роста и развития для любых типов облаков и проектов за счет применения масштабируемых облачных ячеек.

Что дальше?

Конкуренция поставщиков IaaS- и SaaS-платформ продолжается, однако изменения и улучшения, внедряемые в технологии, уже не столь значительны для пользователей и не являются решающими факторами при выборе платформы. Средний высокий уровень уже достигнут многими провайдерами, и клиенты стали обращать внимание на другие рыночные факторы при выборе.

Кроме того, заказчики подошли к пику своей эффективности в использовании облачных сервисов, после чего закономерно ожидается их переход на качественно новый уровень облачных решений. Так, многие захотят испытать возможности аналитики больших данных, даже если они раньше ей не занимались, но осознают в этом потребность. А строятся они в том числе на IaaS/SaaS-решениях.

Эта тенденция к увеличению рынка аналитики больших данных заметна давно и остается достаточно мощной – только в России он растет на четверть в год. Объясняется это растущей востребованностью аналитики со стороны заказчиков. Компании стали более осознанно относиться к данным: им нужны не только отчеты за прошедшие периоды, но и обоснованные прогнозы, поиск способов повышения эффективности и т.д. Также в последнее время значительно снизился порог выхода на использование таких решений, появилось множество относительно недорогих «легких» инструментов с возможностью самостоятельной настройки отчетов пользователями.

В связке с облачными технологиями и аналитикой взрывными темпами развиваются интернет вещей и межмашинное взаимодействие. Пока это тоже рост «с нуля»: еще идет выработка стандартов, решаются такие вопросы, как обеспечение безопасности и т.д. Но совершенно точно можно утверждать, что перспективы и границы развития этих технологий шире, чем мы себе представляем. В ближайшее десятилетие ожидается прорыв в разработке интеграционных решений в области SaaS/IaaS/больших данных/интернета вещей.

Без сомнения, лидеры-поставщики платформ для интернета вещей и промышленного интернета вещей будут использовать облачную связку SaaS/IaaS с аналитикой больших данных. Практическое использование облачного интернета вещей уже реализовали Южная Корея и Нидерланды, приступив к строительству на их основе целых городов и развертыванию специализированных сетей LoRaWAN/LTE-M. Появляются первые кейсы и в России. Правда, здесь они ограничиваются отдельными компаниями, которые таким образом решают, например, задачи ТОиР и обеспечения надежности производства.

В ближайшие годы многие отрасли – от машиностроения до ТЭК и транспорта – придут к практике применения интегрированных облачных систем интернета вещей на базе IaaS/SaaS/BigData/LoRaWAN (LTE-M). Нам с вами доведется быть непосредственными свидетелями и участниками данного процесса.