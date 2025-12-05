Отечественные поставщики решений в строительную отрасль наращивают выручку. По мнению лидеров отрасли, основными драйверами развития рынка выступают импортозамещение и государственная поддержка. Еще один важный фактор, позитивно влияющий на рынок, — растущая потребность строительных компаний в оптимизации, повышении эффективности и прозрачности бизнес-процессов, что невозможно без современных цифровых инструментов. CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг «Крупнейшие поставщики ИТ для строительных предприятий». Топ-20 участников заработали по итогам 2024 г. ₽ 14 млрд. Лидером рейтинга стала компания «Айтеко». В минувшем году проекты по поставке и внедрению решений в ИТ-контур строительных компаний принесли ей ₽ 4,8 млрд. На второй позиции — «Нанософт». В 2024 г. вендор ПО получил ₽ 4,4 млрд. Он продемонстрировал позитивную динамику по сравнению с 2023 г. на уровне 22,14%. Замыкает тройку лидеров еще один разработчик — «Синтека». Компания в минувшем году заработала ₽ 785 млн против ₽ 582 млн в 2023 г. Прирост — почти 35%.