Цифровизация строительной отрасли 2025
Строительные компании все активнее интегрируют в свою работу различные цифровые инструменты. Отчасти к этому девелоперов подталкивает государство. Так, с 2024 г. использование ТИМ-решений при возведении жилых домов с привлечением государственных средств на определенных этапах стало обязательным. ТИМ и другие цифровые инструменты помогают компаниям строить качественнее и быстрее, что критически важно при высокой ключевой ставке и нехватке жилья.
В перспективе ближайших лет, по мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, использование различных ИТ-решений на строительных площадках станет массовым трендом. Все больше операций, в особенности опасных, будут выполнять автоматизированные механизмы, роботы и дроны. Люди же возьмут на себя управление и контроль строительных работ, а также будут решать нестандартные задачи с помощью аналитических сервисов.
05.12.2025
Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%
В России растет уровень цифровой зрелости строительных компаний. Однако, по словам опрошенных CNews Analytics экспертов, по всей стране ситуация разная. Одни на строительных площадках используют роботов и дронов, а другие подходят к внедрению даже обязательных цифровых инструментов формально. Главных тренды — использование искусственного интеллекта, технологий информационного моделирования и цифровых двойников.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для строительных предприятий
|
№2024
|
Название компании
|
Выручка от поставок ИТ-решений для строительства в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от поставок ИТ-решений для строительства в 2023 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2024/2023, %
|
1
|
Айтеко
|
4 783
|
н/д
|
н/д
|
2
|
Нанософт
|
4 380
|
3 586
|
22,14%
|
3
|
Синтека
|
785
|
582
|
34,88%
|
4
|
Первый Бит
|
740
|
676
|
9,47%
|
5
|
IBS
|
624
|
430
|
45,12%
Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями
Отечественные поставщики решений в строительную отрасль наращивают выручку. По мнению лидеров отрасли, основными драйверами развития рынка выступают импортозамещение и государственная поддержка. Еще один важный фактор, позитивно влияющий на рынок, — растущая потребность строительных компаний в оптимизации, повышении эффективности и прозрачности бизнес-процессов, что невозможно без современных цифровых инструментов. CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг «Крупнейшие поставщики ИТ для строительных предприятий». Топ-20 участников заработали по итогам 2024 г. ₽ 14 млрд. Лидером рейтинга стала компания «Айтеко». В минувшем году проекты по поставке и внедрению решений в ИТ-контур строительных компаний принесли ей ₽ 4,8 млрд. На второй позиции — «Нанософт». В 2024 г. вендор ПО получил ₽ 4,4 млрд. Он продемонстрировал позитивную динамику по сравнению с 2023 г. на уровне 22,14%. Замыкает тройку лидеров еще один разработчик — «Синтека». Компания в минувшем году заработала ₽ 785 млн против ₽ 582 млн в 2023 г. Прирост — почти 35%.Читать полностью
Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии
Компания «Айсорс» создала «Виртуальный контроллер» — программное решение по построению, импортозамещению и модернизации АСУ ТП, а также АСУЗ. Эта гибкая и открытая платформа призвана заменить классические аппаратные ПЛК (программируемые логические контроллеры). Решение прошло сертификацию Минцифры РФ, включено в Реестр российского ПО №28867 и уже активно внедряется на промышленных и гражданских объектах. Об особенностях нового контроллера, его применении в автоматизации промышленности и строительстве в интервью CNews рассказал руководитель по работе с ключевыми клиентами «Айсорс» Герман Величко.Читать полностью
Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования
Ошибки при переносе проекта в натуру и дорогостоящие переделки — ежедневные риски для любого застройщика. Setl Group, одна из крупнейших строительных компаний страны, нашла решение: тотальный контроль с помощью лазерного сканирования и с использованием в том числе российского ПО. О том, как работает технология, почему специалисты компании выбрали nanoCAD для проектирования, как прошел переход с AutoCAD и как идет процесс развития, CNews рассказал Никита Лопатин, менеджер по цифровой оценке качества Setl Group.Читать полностью
ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной
В строительстве основной финансовый риск сосредоточен не в проектной документации, а на площадке — там, где принимаются решения о закупках и поставках. Когда заявки, счета и поставки разнесены по письмам и мессенджерам, компания теряет управляемость и деньги. Цифровые SRM- и BI-системы меняют эту логику: процессы становятся измеримыми, решения — обоснованными, а контроль — ежедневной практикой.Читать полностью