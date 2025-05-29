Российский ИТ-рынок в ритейле в 2024 г. продемонстрировал внушительный рост. Опрошенные CNews эксперты уверены, что этот сегмент продолжит развиваться, показывая положительную динамику до 20% в год. Одной из движущих сил остается импортозамещение. Российских решений становится все больше, однако заказчики признают, что некоторых аналогов западных систем или же комплектующих на отечественном рынке все еще не хватает, например, ERP или же GPU-карт для построения ИИ-инфраструктур.

Что касается отечественных вендоров, то они воспринимают это как вызов, поэтому предлагают все более сложные решения. Сегодня в ритейле значительная часть бизнес-процессов автоматизирована. И большую часть работы, особенно рутинной, на себя берут инструменты на основе ИИ. Они, в частности, помогают выстроить с покупателями максимально эффективный диалог. Также среди трендов — использование WMS-систем, IoT-технологий и программных роботов.