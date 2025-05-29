Цифровизация ритейла 2025
29.05.2025
Тестирование ИИ-моделей — один из ключевых трендов в ритейле
Российский рынок розничной торговли продолжает трансформироваться под влиянием цифровых технологий и меняющихся потребительских предпочтений. Тотальная автоматизация бизнес-процессов в ритейле — уже не тренд, а экосистемный сдвиг. Однако бурный рост сопровождается и серьезными вызовами, среди которых — дефицит квалифицированных кадров и отсутствие надежных ИИ-моделей для некоторых задач.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ в розницу
|№2024
|№2023
|Название организации
|Выручка от поставок ИТ в ритейл в 2024 г., ₽млн с НДС
|Выручка от поставок ИТ в ритейл в 2023 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2024/2023,%
|
1
|
1
|
Softline
|
33 618
|
27 112
|
24,00%
|
2
|
2
|
Эвотор
|
16 919
|
15 002
|
12,78%
|
3
|
3
|
Атол
|
10 190
|
7 048
|
44,58%
|
4
|
—
|
Автомакон
|
7 782
|
2 988
|
160,44%
|
5
|
8
|
iiko
|
4 207
|
2 942
|
43,00%
Выручка топ-20 игроков ИТ-рынка в ритейле за год увеличилась на треть
Как и предрекали ведущие игроки рынка, сегмент цифровизации ритейла продолжает развиваться. Опрошенные CNews эксперты в перспективе ближайших лет стагнации не ожидают, так как волна импортозамещения продолжается, проекты становятся все более сложными и масштабными. Однако несмотря на увеличение количества отечественных разработок, ритейлерам до сих пор не хватает некоторых полноценных аналогов западных решений. Именно по этой причине заказчики вынуждены внедрять гибридные модули, состоящие, как из отечественных, так и иностранных систем, что порождает проблемы совместимости, эксплуатации и поддержки. Но это — лишь временные меры. Благодаря значительным инвестициям в развитие технологий, государственной поддержке и усилиям локальных разработчиков появятся универсальные решения, которые будут учитывать специфику именно российского рынка и запросы заказчиков.Читать полностью
Владимир Калашников, HeadPoint: Сегодня интернет вещей уже приносит ощутимый эффект в ритейле
В прошлом году общее число торговых объектов двухсот крупнейших продуктовых сетей России превысило 124 000. При таких масштабах контролировать работу каждого магазина в режиме реального времени, отслеживать показатели оборудования и анализировать потребительские предпочтения становится серьезным вызовом. О том, как сделать магазин «умнее» и оптимизировать работу складов с помощью интернета вещей (ИВ), рассказал коммерческий директор HeadPoint Владимир Калашников.Читать полностью
Как устроена автоматизация франшизы X5 «Около»
Вячеслав Предыбайло, директор по отраслевым решениям «Эвотора» рассказывает, как проходила автоматизация кассовой зоны в магазинах «Около», работающих по принципу франшизы группы Х5. Для проекта «Около» требовалось готовое комплексное решение, способное полностью автоматизировать работу кассовой зоны в розничной торговле. Ключевыми задачами стали поддержка алкогольной продукции и маркированных товаров, а также организация приемки товаров прямо на кассе с возможностью сканирования.Читать полностью
Как «Декатлон» в Казахстане интегрировал кассовый софт в глобальную ИТ-систему
При запуске франшизы на локальном рынке кроме стандартных задач команде внедрения требовалось интегрировать кассовый софт с глобальными системами ритейлера — для передачи данных в установленных французским офисом форматах. Для поддержки бизнес-процессов сети нужно регулярно выгружать из головного офиса информацию о товарах и ценах и отправлять ему сведения о продажах. В кейсе CNews рассказывает, как с задачами справился оператор Decathlon в Казахстане вместе с командой CSI.Читать полностью