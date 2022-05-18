Ритейл оказался отраслью, наименее пострадавшей от пандемии. В 2021 г. оборот розничной торговли в России по сравнению с 2020 г. увеличился на 7,3%. Выручка крупнейших торговых сетей выросла в среднем на 15%, а крупнейших онлайн-ритейлеров — почти на 90%. Список самых востребованных решений 2021 г. традиционен — облака, удаленный доступ, цифровые продажи, цифровая логистика и информационная безопасность. Давать прогнозы 2022 г. довольно сложно. Вероятнее всего, ИТ в ритейле также будут развиваться в направлении импортозамещения и усиления информационной безопасности. Ритейлерам понадобятся специалисты по поддержке свободного ПО и перестройке бизнес-процессов и решений под новые условия работы.

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