Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг.

В 2021 г. рынок розничной торговли восстановился после пандемии и вырос на 7,3%. В 2022 г., по прогнозам аналитиков, оборот розничной торговли может сократиться на 7-9%. При этом рынок электронной торговли будет расти, появятся новые маркетплейсы. Ритейлеры будут переходить на электронные чеки, внедрять оплату по QR-коду или биометрии. Усилится тренд на импортозамещение. Компании будут создавать собственные склады запасных частей для оборудования, искать возможность поставок через параллельный импорт. Новых магазинов станет меньше, а существующие сосредоточатся на росте эффективности и уникальности своего предложения для покупателя.

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CNews Analytics: крупнейшие поставщики ИТ в розницу

№ 2021 г. Название организации Город Выручка от проектов в рознице в 2021 г. (с НДС, ₽тыс.) Рост выручки 2021/2020, %
1 Softline Москва 36 570 741 25,0%
2 Инвента Москва 17 074 619 169,1%
3 Эвотор Москва 8 876 268 34,3%
4 Крок Москва 5 004 343 12,1%
5 CSI Санкт-Петербург 4 885 718 31,3%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть

В 2021 г. топ-20 поставщиков ИТ в ритейл заработали ₽103,5 млрд. По сравнению с 2020 г. рынок ИТ в ритейле вырос на 37,4%. В 2021 г. ритейлеры уделяли цифровизации пристальное внимание, тестируя и внедряя самые инновационные технологии: большие данные, искусственный интеллект, RPA, цифровых двойников. Разница между традиционной и интернет-торговлей все больше сокращается. Торговые сети развивают сервисы онлайн-заказа и доставки, а онлайн-магазины выпускают товары под собственными брендами.

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Алексей Анкудинов
CSI

Ритейл готов к инновациям, но без классических касс не обойтись

Отечественный ритейл столкнулся с вызовами, которые прочно войдут в торговую жизнь в ближайшие несколько лет. Сокращение печати бумажных чеков, уход зарубежных вендоров, приостановка ряда международных проектов — всё это новая реальность. Как ритейлеры с этим справляются, чего ждут от импортозамещения, как меняются сроки окупаемости проектов и что за якорь тормозит ИТ-развитие в ритейле, рассказал CNews Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.

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Денис Селезнёв
«Первая Форма»

Ритейлерам нужно ПО, которое обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу

За два года пандемия навсегда изменила мировой ритейл: доставка продуктов и товаров стала неотъемлемой частью современной жизни. Сегодня внешнеполитическая ситуация перестраивает российский рынок на импортозамещение. О том, что будет с отечественным ритейлом, новых требованиях к ИТ и будущем коробочных решений CNews рассказал генеральный директор «Первой Формы» Денис Селезнёв.

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