Цифровизация ритейла 2022
Ритейл оказался отраслью, наименее пострадавшей от пандемии. В 2021 г. оборот розничной торговли в России по сравнению с 2020 г. увеличился на 7,3%. Выручка крупнейших торговых сетей выросла в среднем на 15%, а крупнейших онлайн-ритейлеров — почти на 90%. Список самых востребованных решений 2021 г. традиционен — облака, удаленный доступ, цифровые продажи, цифровая логистика и информационная безопасность. Давать прогнозы 2022 г. довольно сложно. Вероятнее всего, ИТ в ритейле также будут развиваться в направлении импортозамещения и усиления информационной безопасности. Ритейлерам понадобятся специалисты по поддержке свободного ПО и перестройке бизнес-процессов и решений под новые условия работы.
29.05.2022
Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг.
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В 2021 г. рынок розничной торговли восстановился после пандемии и вырос на 7,3%. В 2022 г., по прогнозам аналитиков, оборот розничной торговли может сократиться на 7-9%. При этом рынок электронной торговли будет расти, появятся новые маркетплейсы. Ритейлеры будут переходить на электронные чеки, внедрять оплату по QR-коду или биометрии. Усилится тренд на импортозамещение. Компании будут создавать собственные склады запасных частей для оборудования, искать возможность поставок через параллельный импорт. Новых магазинов станет меньше, а существующие сосредоточатся на росте эффективности и уникальности своего предложения для покупателя.
В 2021 г. рынок розничной торговли восстановился после пандемии и вырос на 7,3%. В 2022 г., по прогнозам аналитиков, оборот розничной торговли может сократиться на 7-9%. При этом рынок электронной торговли будет расти, появятся новые маркетплейсы. Ритейлеры будут переходить на электронные чеки, внедрять оплату по QR-коду или биометрии. Усилится тренд на импортозамещение. Компании будут создавать собственные склады запасных частей для оборудования, искать возможность поставок через параллельный импорт. Новых магазинов станет меньше, а существующие сосредоточатся на росте эффективности и уникальности своего предложения для покупателя.
CNews Analytics: крупнейшие поставщики ИТ в розницу
|№ 2021 г.
|Название организации
|Город
|Выручка от проектов в рознице в 2021 г. (с НДС, ₽тыс.)
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Softline
|Москва
|36 570 741
|25,0%
|2
|Инвента
|Москва
|17 074 619
|169,1%
|3
|Эвотор
|Москва
|8 876 268
|34,3%
|4
|Крок
|Москва
|5 004 343
|12,1%
|5
|CSI
|Санкт-Петербург
|4 885 718
|31,3%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Ритейлеры увеличили расходы на цифровизацию более чем на треть
Читать полностью В 2021 г. топ-20 поставщиков ИТ в ритейл заработали ₽103,5 млрд. По сравнению с 2020 г. рынок ИТ в ритейле вырос на 37,4%. В 2021 г. ритейлеры уделяли цифровизации пристальное внимание, тестируя и внедряя самые инновационные технологии: большие данные, искусственный интеллект, RPA, цифровых двойников. Разница между традиционной и интернет-торговлей все больше сокращается. Торговые сети развивают сервисы онлайн-заказа и доставки, а онлайн-магазины выпускают товары под собственными брендами.
В 2021 г. топ-20 поставщиков ИТ в ритейл заработали ₽103,5 млрд. По сравнению с 2020 г. рынок ИТ в ритейле вырос на 37,4%. В 2021 г. ритейлеры уделяли цифровизации пристальное внимание, тестируя и внедряя самые инновационные технологии: большие данные, искусственный интеллект, RPA, цифровых двойников. Разница между традиционной и интернет-торговлей все больше сокращается. Торговые сети развивают сервисы онлайн-заказа и доставки, а онлайн-магазины выпускают товары под собственными брендами.
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Читать полностью Отечественный ритейл столкнулся с вызовами, которые прочно войдут в торговую жизнь в ближайшие несколько лет. Сокращение печати бумажных чеков, уход зарубежных вендоров, приостановка ряда международных проектов — всё это новая реальность. Как ритейлеры с этим справляются, чего ждут от импортозамещения, как меняются сроки окупаемости проектов и что за якорь тормозит ИТ-развитие в ритейле, рассказал CNews Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.
Отечественный ритейл столкнулся с вызовами, которые прочно войдут в торговую жизнь в ближайшие несколько лет. Сокращение печати бумажных чеков, уход зарубежных вендоров, приостановка ряда международных проектов — всё это новая реальность. Как ритейлеры с этим справляются, чего ждут от импортозамещения, как меняются сроки окупаемости проектов и что за якорь тормозит ИТ-развитие в ритейле, рассказал CNews Алексей Анкудинов, директор по продуктам Set компании CSI.
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За два года пандемия навсегда изменила мировой ритейл: доставка продуктов и товаров стала неотъемлемой частью современной жизни. Сегодня внешнеполитическая ситуация перестраивает российский рынок на импортозамещение. О том, что будет с отечественным ритейлом, новых требованиях к ИТ и будущем коробочных решений CNews рассказал генеральный директор «Первой Формы» Денис Селезнёв.
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