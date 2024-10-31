Рынок HR Tech 2024
Российский рынок HR Tech продолжает активно развиваться на фоне непрекращающегося импортозамещения и роста цифровой зрелости компаний. Сегодня заказчики ждут от разработчиков гибких решений, которые без каки-либо сложностей встроятся в ИТ-ландшафт и будут легко масштабироваться вместе с бизнесом. Отечественные HR-платформы должны сократить операционные расходы предприятия, а также разгрузить департаменты компаний, работающих с сотрудниками.
В условиях дефицита кадров HR-специалистам вместо выполнения рутинных задач следует сосредоточиться на оценке деятельности работников, их мотивации, обучении и карьерном росте. В перспективе все разработки в сфере автоматизации работы с персоналом должны превратиться в экосистему, которая будет работать в режиме «одного окна».
31.10.2024
Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет
Доля сотрудников, привыкших к удобным цифровым сервисам, с каждым годом будет только возрастать. Это значит, что автоматизировать HR-процессы придется еще быстрее. Если говорить о трендах рынка, то в грядущие 2–3 г. в приоритете остаются такие направления, как оценка персонала, HR-аналитика, рекрутинг и обучение сотрудников.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка HR Tech в России
|№2023
|№2022
|Название компании
|Выручка в области HR Tech в 2023 г., ₽млн с НДС
|Выручка в области HR Tech в 2022 г., ₽млн с НДС
|Рост выручки 2023/2022%
|1
|—
|Solar Staff
|10 859
|8 466
|28%
|2
|—
|Эмплай
|985
|263
|275%
|3
|1
|Mirapolis
|873
|740
|18%
|4
|9
|VK Tech
|857
|410
|109%
|5
|5
|Websoft
|768
|544
|41%
Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд
Крупнейшие российские ИТ-компании сталкиваются с большим объемом поступающих запросов на автоматизацию HR-процессов, что стимулирует разработчиков создавать качественные, зрелые и масштабируемые продукты, вызывающие доверие у корпоративного сегмента. Предприятия ждут полноценных решений, которые с легкостью интегрируются в существующую инфраструктуру, так как заказчики хотят управлять данными в одном месте и создавать единую экосистему HR-продуктов. Более того, разработки также должны входить в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры РФ, соответствовать закону о защите персональных данных и другим госстандартам. Отечественные ИТ-компании отвечают на этот запрос, расширяя линейку решений и, тем самым, увеличивая собственную выручку.Читать полностью
Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально
Крупнейшие российские ИТ-компании сталкиваются с большим объемом поступающих запросов на автоматизацию HR-процессов, что стимулирует разработчиков создавать качественные, зрелые и масштабируемые продукты, вызывающие доверие у корпоративного сегмента. Предприятия ждут полноценных решений, которые с легкостью интегрируются в существующую инфраструктуру, так как заказчики хотят управлять данными в одном месте и создавать единую экосистему HR-продуктов. Более того, разработки также должны входить в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры РФ, соответствовать закону о защите персональных данных и другим госстандартам. Отечественные ИТ-компании отвечают на этот запрос, расширяя линейку решений и, тем самым, увеличивая собственную выручку.Читать полностью
Аналитика в HR: как предсказать успех сотрудника и помочь ему достичь целей
Подход data-driven — далеко не новый для бизнеса. Он предполагает, что все решения в компании принимаются не на основе субъективной оценки менеджмента, а исходя из данных, цифр и метрик. HR долгое время собирали и обрабатывали данные вручную, что значительно замедляло работу с аналитикой и влияло на качество результатов. Однако в последние годы ввиду роста необходимости эффективного управления кадрами ситуация поменялась: повышается важность HR-аналитики, а на рынке появляется все больше инструментов для управления данными о сотрудниках.Читать полностью