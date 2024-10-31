Подход data-driven — далеко не новый для бизнеса. Он предполагает, что все решения в компании принимаются не на основе субъективной оценки менеджмента, а исходя из данных, цифр и метрик. HR долгое время собирали и обрабатывали данные вручную, что значительно замедляло работу с аналитикой и влияло на качество результатов. Однако в последние годы ввиду роста необходимости эффективного управления кадрами ситуация поменялась: повышается важность HR-аналитики, а на рынке появляется все больше инструментов для управления данными о сотрудниках.