Эксперты прогнозируют, что импортозамещение ПО на рынке HR Tech может завершиться в ближайшие 3–5 лет

Доля сотрудников, привыкших к удобным цифровым сервисам, с каждым годом будет только возрастать. Это значит, что автоматизировать HR-процессы придется еще быстрее. Если говорить о трендах рынка, то в грядущие 2–3 г. в приоритете остаются такие направления, как оценка персонала, HR-аналитика, рекрутинг и обучение сотрудников.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка HR Tech в России

№2023 №2022 Название компании Выручка в области HR Tech в 2023 г., ₽млн с НДС Выручка в области HR Tech в 2022 г., ₽млн с НДС Рост выручки 2023/2022%
1 Solar Staff 10 859 8 466 28%
2 Эмплай 985 263 275%
3 1 Mirapolis 873 740 18%
4 9 VK Tech 857 410 109%
5 5 Websoft 768 544 41%
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Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд

Крупнейшие российские ИТ-компании сталкиваются с большим объемом поступающих запросов на автоматизацию HR-процессов, что стимулирует разработчиков создавать качественные, зрелые и масштабируемые продукты, вызывающие доверие у корпоративного сегмента. Предприятия ждут полноценных решений, которые с легкостью интегрируются в существующую инфраструктуру, так как заказчики хотят управлять данными в одном месте и создавать единую экосистему HR-продуктов.  Более того, разработки также должны входить в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры РФ, соответствовать закону о защите персональных данных и другим госстандартам. Отечественные ИТ-компании отвечают на этот запрос, расширяя линейку решений и, тем самым, увеличивая собственную выручку. 

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Максим Нартов
Nexign

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

Крупнейшие российские ИТ-компании сталкиваются с большим объемом поступающих запросов на автоматизацию HR-процессов, что стимулирует разработчиков создавать качественные, зрелые и масштабируемые продукты, вызывающие доверие у корпоративного сегмента. Предприятия ждут полноценных решений, которые с легкостью интегрируются в существующую инфраструктуру, так как заказчики хотят управлять данными в одном месте и создавать единую экосистему HR-продуктов.  Более того, разработки также должны входить в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры РФ, соответствовать закону о защите персональных данных и другим госстандартам. Отечественные ИТ-компании отвечают на этот запрос, расширяя линейку решений и, тем самым, увеличивая собственную выручку. 

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Аналитика в HR: как предсказать успех сотрудника и помочь ему достичь целей

Подход data-driven — далеко не новый для бизнеса. Он предполагает, что все решения в компании принимаются не на основе субъективной оценки менеджмента, а исходя из данных, цифр и метрик. HR долгое время собирали и обрабатывали данные вручную, что значительно замедляло работу с аналитикой и влияло на качество результатов. Однако в последние годы ввиду роста необходимости эффективного управления кадрами ситуация поменялась: повышается важность HR-аналитики, а на рынке появляется все больше инструментов для управления данными о сотрудниках.

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