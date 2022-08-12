Искусственный интеллект 2022
На искусственный интеллект возлагаются все большие надежды. Средства ИИ должны помочь побороть энергетический и продовольственный кризисы, обуздать инфляцию, а также помочь решать «вопросы с безопасностью», сиречь найти себе применение в военном деле. Неудивительно, что темпы роста рынка ИИ высоки и в России и в мире. В нашей стране в ближайшие годы предстоит импортозаместить ИИ-решения западных вендоров, ушедших из страны, что станет дополнительным стимулом для развития эттго сегмента ИТ-рынка.
08.09.2022
Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды
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Сфера применения средств искусственного интеллекта продолжает быстро расти, как в России, так и в мире. Перед ИИ ставятся все новые и новые задачи, в частности он должен будет помочь побороть энергетический и продовольственный кризисы, обуздать инфляцию, а также помочь решать «вопросы с безопасностью», сиречь найти себе применение в военном деле. При всем этом ИИ еще и должен стать «этическим».
Сфера применения средств искусственного интеллекта продолжает быстро расти, как в России, так и в мире. Перед ИИ ставятся все новые и новые задачи, в частности он должен будет помочь побороть энергетический и продовольственный кризисы, обуздать инфляцию, а также помочь решать «вопросы с безопасностью», сиречь найти себе применение в военном деле. При всем этом ИИ еще и должен стать «этическим».
Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2021
|№ 2021
|Название организации
|Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки, 20212/2020, %
|1
|Группа компаний ЦРТ
|2 736 799
|2 078 847
|31,6%
|2
|«Облачные технологии»
|2 713 811
|966 966
|180,7%
|3
|VS Robotics
|1 191 052
|952 842
|25,0%
|4
|Naumen
|726 314
|590 159
|23,1%
|5
|Neuro.net
|482 280
|139 200
|246,5%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Самые быстрорастущие поставщики ИИ-решений 2021
|№ 2021 по темпам роста
|№ 2021
|Название организации
|Рост выручки, 20212/2020, %
|Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|1
|6
|BSS
|275,1%
|360 823
|96 181,1
|2
|5
|Neuro.net
|246,5%
|482 280
|139 200
|3
|7
|IVA Cognitive
|181,2%
|229 527
|81 611
|4
|2
|«Облачные технологии»
|180,7%
|2 713 811
|966 966
|5
|12
|Юзтех
|105,3%
|117 000
|57 000
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети
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Рынок средств ИИ развивается опережающими темпами по сравнению с рынком инфокоммуникационных технологий в целом. Суммарная выручка топ-10 соответствующего рейтинга CNews выросла на 66% по сравнению с выручкой этих же компаний в 2020 г. Если в 2020–2021 гг. на внедрение средств искусственного интеллекта огромное влияние оказывала эпидемия коронавируса, то в ближайшем будущем одним из важнейших драйверов российского рынка ИИ станет борьба за ниши, оставленные ушедшими из России западными компаниями.
Рынок средств ИИ развивается опережающими темпами по сравнению с рынком инфокоммуникационных технологий в целом. Суммарная выручка топ-10 соответствующего рейтинга CNews выросла на 66% по сравнению с выручкой этих же компаний в 2020 г. Если в 2020–2021 гг. на внедрение средств искусственного интеллекта огромное влияние оказывала эпидемия коронавируса, то в ближайшем будущем одним из важнейших драйверов российского рынка ИИ станет борьба за ниши, оставленные ушедшими из России западными компаниями.
Антон Смирнов, AI Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»
Читать полностью Что сегодня умеют суперкомпьютеры? Насколько востребованы в бизнесе решения, основанные на ИИ или ML? На эти и другие вопросы отвечает Антон Смирнов, продуктовый лидер направления AI Cloud, ответственный в том числе за развитие платформы для полного цикла машинного обучения ML Space в компании Cloud.
Что сегодня умеют суперкомпьютеры? Насколько востребованы в бизнесе решения, основанные на ИИ или ML? На эти и другие вопросы отвечает Антон Смирнов, продуктовый лидер направления AI Cloud, ответственный в том числе за развитие платформы для полного цикла машинного обучения ML Space в компании Cloud.
Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию Московского дома книги: После внедрения машинного обучения средний чек вырос на 15%
Читать полностью Платформа для полного цикла машинного обучения ML Space от компании Cloud, входящая в Единый реестр российского ПО, набирает популярность у отечественных компаний самых разных отраслей, так как позволяет повысить эффективность бизнеса при относительно небольших затратах. Как ML Space используют в Московском доме книги на Новом Арбате, CNews рассказал Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию МДК.
Платформа для полного цикла машинного обучения ML Space от компании Cloud, входящая в Единый реестр российского ПО, набирает популярность у отечественных компаний самых разных отраслей, так как позволяет повысить эффективность бизнеса при относительно небольших затратах. Как ML Space используют в Московском доме книги на Новом Арбате, CNews рассказал Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию МДК.
Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу
Читать полностью Исследования в области искусственного интеллекта начались 60 лет назад, однако практическое применение они получили спустя полвека. Сегодня искусственный интеллект берет на себя выполнение рутинных операций, помогает человеку принимать решения и даже способен заменить его на некоторых этапах работы. О том, как работают нейронные сети, чему можно научить искусственный интеллект и какую роль он будет играть в нашей жизни в будущем, в интервью CNews рассказал Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика».
Исследования в области искусственного интеллекта начались 60 лет назад, однако практическое применение они получили спустя полвека. Сегодня искусственный интеллект берет на себя выполнение рутинных операций, помогает человеку принимать решения и даже способен заменить его на некоторых этапах работы. О том, как работают нейронные сети, чему можно научить искусственный интеллект и какую роль он будет играть в нашей жизни в будущем, в интервью CNews рассказал Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика».
Игорь Беляк, Directum: Все умеют распознавать документы, но мало кто знает, что с ними делать дальше
Читать полностью Всё больше российских организаций и предприятий решаются на цифровизацию рутинных процессов — в том числе в части работы с документами. На какой уровень развития вышли российские ИИ-технологии? Кто сегодня может позволить себе эту роскошь, и какие задачи доверить искусственному интеллекту? Об этом в интервью CNews рассказал Игорь Беляк, руководитель департамента интеллектуальных решений Directum, российской ИТ-компании, которая разрабатывает программные продукты и сервисы для управления цифровыми бизнес-процессами и документами.
Всё больше российских организаций и предприятий решаются на цифровизацию рутинных процессов — в том числе в части работы с документами. На какой уровень развития вышли российские ИИ-технологии? Кто сегодня может позволить себе эту роскошь, и какие задачи доверить искусственному интеллекту? Об этом в интервью CNews рассказал Игорь Беляк, руководитель департамента интеллектуальных решений Directum, российской ИТ-компании, которая разрабатывает программные продукты и сервисы для управления цифровыми бизнес-процессами и документами.
«Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков
Читать полностью Не все компании готовы размещать свои данные в публичном облаке, а российский рынок предлагает ограниченное количество ML-решений, способных решить этот вопрос. Понимая это, компания Cloud разработала программно-аппаратную платформу машинного обучения ML Space Private, развертываемую поверх инфраструктуры заказчика.
Не все компании готовы размещать свои данные в публичном облаке, а российский рынок предлагает ограниченное количество ML-решений, способных решить этот вопрос. Понимая это, компания Cloud разработала программно-аппаратную платформу машинного обучения ML Space Private, развертываемую поверх инфраструктуры заказчика.
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