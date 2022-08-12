Исследования в области искусственного интеллекта начались 60 лет назад, однако практическое применение они получили спустя полвека. Сегодня искусственный интеллект берет на себя выполнение рутинных операций, помогает человеку принимать решения и даже способен заменить его на некоторых этапах работы. О том, как работают нейронные сети, чему можно научить искусственный интеллект и какую роль он будет играть в нашей жизни в будущем, в интервью CNews рассказал Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика».