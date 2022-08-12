Побороть продовольственный кризис и инфляцию: на ИИ возлагают все новые и новые надежды

Сфера применения средств искусственного интеллекта продолжает быстро расти, как в России, так и в мире. Перед ИИ ставятся все новые и новые задачи, в частности он должен будет помочь побороть энергетический и продовольственный кризисы, обуздать инфляцию, а также помочь решать «вопросы с безопасностью», сиречь найти себе применение в военном деле. При всем этом ИИ еще и должен стать «этическим».

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Крупнейшие игроки российского рынка ИИ-решений 2021

№ 2021 Название организации Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки, 20212/2020, %
1 Группа компаний ЦРТ 2 736 799 2 078 847 31,6%
2 «Облачные технологии» 2 713 811 966 966 180,7%
3 VS Robotics 1 191 052 952 842 25,0%
4 Naumen 726 314 590 159 23,1%
5 Neuro.net 482 280 139 200 246,5%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Самые быстрорастущие поставщики ИИ-решений 2021

№ 2021 по темпам роста № 2021 Название организации Рост выручки, 20212/2020, % Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2020 г., ₽тыс. с НДС
1 6 BSS 275,1% 360 823 96 181,1
2 5 Neuro.net 246,5% 482 280 139 200
3 7 IVA Cognitive 181,2% 229 527 81 611
4 2 «Облачные технологии» 180,7% 2 713 811 966 966
5 12 Юзтех 105,3% 117 000 57 000

Источник: CNews Analytics, 2022

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Выручка крупнейших поставщиков ИИ увеличилась на две трети

Рынок средств ИИ развивается опережающими темпами по сравнению с рынком инфокоммуникационных технологий в целом. Суммарная выручка топ-10 соответствующего рейтинга CNews выросла на 66% по сравнению с выручкой этих же компаний в 2020 г. Если в 2020–2021 гг. на внедрение средств искусственного интеллекта огромное влияние оказывала эпидемия коронавируса, то в ближайшем будущем одним из важнейших драйверов российского рынка ИИ станет борьба за ниши, оставленные ушедшими из России западными компаниями.

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Антон Смирнов
AI Cloud

Антон Смирнов, AI Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»

Что сегодня умеют суперкомпьютеры? Насколько востребованы в бизнесе решения, основанные на ИИ или ML? На эти и другие вопросы отвечает Антон Смирнов, продуктовый лидер направления AI Cloud, ответственный в том числе за развитие платформы для полного цикла машинного обучения ML Space в компании Cloud.

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Иван Юмашев
Московский дом книги

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Платформа для полного цикла машинного обучения ML Space от компании Cloud, входящая в Единый реестр российского ПО, набирает популярность у отечественных компаний самых разных отраслей, так как позволяет повысить эффективность бизнеса при относительно небольших затратах. Как ML Space используют в Московском доме книги на Новом Арбате, CNews рассказал Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию МДК.

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Станислав Ашманов
«Наносемантика»

Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу

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Игорь Беляк

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«Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков

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