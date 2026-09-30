Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу

В России роботы-доставщики обязаны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам, а также автомобилям с включенными спецсигналами. При этом их масса не должна быть больше 120 кг, а максимальная скорость не может превышать 25 км/ч. Кроме того, каждый ровер должен иметь страховку, аналогичную ОСАГО. Постановление, устанавливающее требования к такой технике, принято Правительством России. Появление четких правил дорожного движения и условий для эксплуатации роботов в России должно положительно сказаться на безопасности дорожного движения, считают эксперты.

Новые участники движения

Роверы-доставщики в России теперь подчиняются единым правилам дорожного движения (ПДД), пишет «Коммерсант».

До сентября 2026 г. роботы-доставщики (роверы) работали без федерального регулирования. Их парк составлял около 1 тыс. устройств, и все они принадлежали «Яндексу». Роботы развозили товары в Москве, Татарстане, Ленинградской и Московской областях, а также в ряде других регионов.

«Яндекс» Правительство России утвердило правила для роботов-доставщиков: скорость, вес и страховка

Для того чтобы закрыть этот правовой пробел, в мае 2025 г. «Яндекс» предложил ввести отдельный экспериментальный правовой режим (ЭПР), о чем писал CNews. Проект долгое время дорабатывался с участием Минэкономики, МВД, Минтранса и ФСО. Итоговый документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был опубликован 29 сентября 2026 г. на интернет-портале правовой информации, правила уже вступил в силу.

Правила движения и требования

Постановление подробно описывает, как должны передвигаться и эксплуатироваться роверы, предупреждал CNews.

По умолчанию роботы обязаны двигаться по велодорожкам со скоростью не более 25 км/ч. При отсутствии велоинфраструктуры им разрешено выезжать на тротуары и пешеходные дорожки, но со скоростью не выше 10 км/ч. При пересечении проезжей части скорость должна снижаться до 6 км/ч. Запрещено сквозное движение по тротуарам шириной менее одного метра. Если при движении по тротуару создается помеха пешеходам, робот обязан снизить скорость до минимальной или полностью остановиться.

К самим устройствам предъявляются технические требования. Каждый ровер должен быть оснащен: лидаром с дальностью сканирования не менее 30 метров; камерами; освещением; звуковыми сигналами; номерными знаками. Кроме того, каждый робот страхуется на сумму 500 тыс. руб.

Комментарии участников

Руководитель управления сервиса рободоставки «Яндекса» Марат Мавлютов прокомментировал документ так: «Роверы становятся полноценными участниками движения, теперь за ними закреплены свои права и обязанности, ответственность и даже страховка. Единые правила в регионах позволят нам масштабировать сервис и сделать роботов привычной частью городской жизни миллионов россиян».

Заместитель главы Минэкономики Максим Колесников отметил: «Важно, что эксперимент охватывает разные регионы и сценарии - от мегаполисов до жилых зон, каждая среда эксплуатации имеет свои особенности. В перспективе - при успешных результатах - появится возможность не только масштабировать сервис, но и создать базу для совершенствования общего регулирования, включая ПДД и требования к эксплуатации роботов-доставщиков».

Участники эксперимента и перспективы

Субъектами ЭПР помимо ООО «Рободоставка» (дочерняя структура «Яндекса») стали также ООО «Дронсхаб» и ООО «СберЛогистика». У этих компаний, судя по всему, появятся собственные роботы-доставщики.

По итогам завершения пилота ожидается, что суммарный флот роботов достигнет 12 тыс. штук.