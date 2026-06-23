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Пошли в рост цены на давно забытую оперативную память. За квартал она подорожала на 60%

Цены на оперативную память стандарта DDR2 устремились вверх, да еще и с завидным темпом. Всего за три месяца она подорожала на 60%. Эта память давно устарела, так как вот-вот выйдет DDR6, но она все еще используется в некоторых совсем древних ПК, ноутбуках и серверах, а также в различном сетевом и автомобильном оборудовании. Цены на нее выросли из-за индустрии ИИ, которая без устали поглощает более современную память DDR5 и DDR4, чем порождает ее дефицит на рынке.

2000-е вернулись

Производители и ритейлеры стали поднимать цены на оперативную память стандарта DDR2, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на статистику TrendForce. По итогам II квартала 2026 г. (1 апреля – 30 июня) она подорожала на 55-60%, и это далеко не финал.

Аналитики не сомневаются, что DDR2 будет дорожать и дальше. По их прогнозам, в третьей четверти 2026 г. (1 июля – 30 сентября) цены на нее подскочат еще на 40%.

DDR2 – это очень давно устаревший стандарт оперативной памяти, о котором миллиарды людей давно забыли и не вспоминали бы, если бы не искусственный интеллект. Он вышел в 2003 г., 23 года назад, и спустя четыре года был заменен на DDR3, а еще через семь лет вышла память DDR4. Сейчас бал правит DDR5, и совсем скоро в продажу поступят первые планки DDR6.

Модули DDR2 все еще доступны в рознице, в том числе и в российской, обнаружил CNews. Рост цен на эту память – следствие дефицита современной памяти DDR5 и DDR4, которая почти вся ушла на нужды индустрии нейросетей. Оставшиеся на рынке экземпляры постоянно дорожают, то есть становятся менее доступными, и пользователи не по своей воле откатываются назад в используемых ими решениях.

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Possessed Photography / Unsplash
До DDR2 мир уже откатился. Впереди только DDR и совсем древняя SDR из 90-х

Сначала весь мир инициировал переход с DDR5 на DDR4, позже в ход пошли планки DDR3. Но теперь заканчиваются и они, и пришел черед DDR2. Производители и продавцы отреагировали на возросший спрос на эту память лихой индексацией цен.

Еще одна причина для роста цен

Не все производители памяти готовы и дальше выделять производственные мощности под выпуск DDR2. Компаний, которые до сих пор производят память этого стандарта, осталось не так уж много, а имеющиеся начинают сокращать выпуск этих модулей.

К их числу относится и компания Winbond. Ранее она объявила, что будет постепенно снижать объемы выпуска DDR2 и отдавать высвободившиеся мощности под производство памяти DDR3, DDR4 и LPDDR4.

А началось все с лидеров мирового рынка памяти – компаний Micron, Samsung и SK Hynix. Они перенаправили свои производственные мощности на выпуск памяти HBM и серверной DRAM для удовлетворения спроса со стороны компаний из сферы ИИ. Это привело к сокращению выпуска потребительской памяти.

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Память DDR2 в российской рознице

По мере сокращения ее поставок OEM- и ODM-производители техники перешли сначала с DDR5 на DDR4, затем с DDR4 на DDR3, и теперь начинается переход на совсем старую DDR2. До DDR первого поколения дело пока не дошло, иначе мировой рынок ПК откатится почти на 30 лет назад. Эта память дебютировала в 1998 г.

Призрачная надежда

В современных реалиях память DDR2 выпускают не так много компаний. Winbond – один из двух главных ее поставщиков на планете, и пока она сокращает ее выпуск, компания ESMT, ее основной конкурент, напротив, намерена нарастить объемы производства этой памяти.

Но пока это просто намерения – контрактные производители чипов не справляются с объемом заказов на выпуск более современной ОЗУ, и до старых видов оперативной памяти дело доходит в последнюю очередь. К тому же постепенный отказ Winbond выпускать DDR2 осложняет ситуацию тем, что другие компании не смогут быстро занять высвобождающуюся нишу. Это означает сокращение количества доступных чипов DDR2 и очередной скачок цен.

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И отразится этот скачок в первую очередь не на ПК – в 2026 г. память DDR2 почти не используется ни в настольных компьютерах, ни в ноутбуках. Под удар попадут встраиваемые системы, сетевое оборудование, промышленные контроллеры автомобильная электроника и многое другое – в этих устройствах память DDR2 до сих пор встречается довольно часто, и именно они вырастут в цене, считают эксперты Tom’s Hardware.

Они также полагают, что рост контрактных цен на DDR2 напрямую указывает на то, что мир стоит на пороге очень долгосрочного дефицита DRAM. Контрактные цены продолжают расти, и признаков стабилизации не наблюдается, а существенное увеличение производственных мощностей ожидается не раньше конца 2027 г., и это еще в лучшем случае.

Геннадий Ефремов

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