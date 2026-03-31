Власти введут в России платную электронную почту. Закон почти готов

Минцифры придумало новые траты для россиян – ведомство предложило брать с них деньги за электронную почту. Нововведение распространяется пока только на бизнес, а также на самозанятых. Законопроект уже готов к рассмотрению, и в нем предусмотрена двойная плата за сервис – абонентская плата за сам ящик и отдельные расходы на каждое письмо.

Времени на раскачку нет

Российские власти разработали идею платной электронной почты для бизнеса, притом не только для крупного или среднего, но даже для самозанятых. По задумке властей, такая почта станет единым каналом получения юридически значимой корреспонденции, пишут «Ведомости».

Автор идеи – Минцифры России. Ведомство успело подготовить необходимый для внедрения платной почты законопроект и даже отправило его на рассмотрение в Правительство России. Сделано это было 25 марта 2026 г., но известно об этом стало лишь спустя неделю.

Судя по датам, которые прописаны в документе, законопроект готовят к молниеносному рассмотрению и превращению в полноценный закон. Создавать такие платные электронные ящики бизнесмены и новые самозанятые смогут с 1 сентября 2026 г., притом для последних наличие такого ящика станет обязательным условием для регистрации.

Те, кто уже числятся самозанятыми, не смогли избежать новой повинности. Их хотят заставить создать платную электронную почту это не позднее 1 марта 2027 г.

Новые понятия, новые требования

Новый проект закона Минцифры привнесет в российское законодательства два новых понятия. Первое – это электронная почтовая система. Под ней подразумевается госплатформа, использующаяся для приема и отправки документов.

Второе понятие – цифровой почтовый ящик. Как пишут «Ведомости», это почтовый адрес в составе электронной почтовой системы.

Оформить такой ящик придется через «Госуслуги».

За то плати, за это плати

Как пишут «Ведомости», в нынешней версии законопроекта Минцифры есть некая неразбериха с правилами оплаты сервиса. Пока что из документа следует, что платить за него и крупные бизнесмены, и самозанятые, торгующие на рынке домашней продукцией, будут дважды.

По информации издания, Минцифры предлагает заставить россиян платить ежемесячную плату только лишь за сам факт пользования электронным почтовым ящиком для бизнес-почты. Пользование включает получение и отправку юридически значимой корреспонденции.

Отдельно нужно будет платить за отправку «отдельных категорий юридически значимых сообщений через систему», пишут «Ведомости».

К моменту выхода материала ни размер «абонентской платы», ни стоимость отправки сообщений не раскрывались.

За неоплату почтового ящика предусмотрены санкции. Доступ к нему «может быть приостановлен», пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект Минцифры. Попутно оператор постовой связи передаст в налоговые органы информацию о том, что этот почтовый адрес недостоверен.

Зачем вообще это нужно

Новая суета вокруг бизнес-корреспонденции и взимания платы за электронную почту возникла спустя неделю после появления информации о законопроекте, призванного спасти убыточную «Почту России». Как сообщал CNews, в числе прочего этот документ закрепляет статус электронной почтовой системы на федеральном уровне. Она станет единым каналом доставки сообщений от госорганов гражданам и бизнесу.

Помимо этого, у «Почты России» есть сервис «Электронные заказные письма», которые юридическую силу, аналогичную бумажным письмам с уведомлением о вручении. Для отправки таких писем тоже нужен личный кабинет, но его можно заводить на добровольной основе, так как есть аналог в виде бумажных писем.

Но в целом в России сейчас нет единой системы доставки электронных заказных писем. Кто-то делает это через почту, кто-то через «Госуслуги», кто-то через «электронные каналы связи», сообщил «Ведомостям» управляющий партнер АБ «Pareto Legal» Павел Желновод. По его словам, разные каналы отправки электронных писем «часто требуют дублирования бумажной корреспонденцией, а ответственность за доведение сообщения до адресата распределена между разными участниками».

Желновод добавил, что новый законопроект Минцифры создает в России единый канал доставки юридически значимых сообщений

А нужно ли это бизнесу

Опрошенные изданием юристы сходятся во мнении, что предложенное Минцифры новшество несет пользу. А вот представители бизнеса, напротив, сомневаются в нем.

В частности, глава департамента инфраструктурных проектов «Софтлайн решения» Виталий Попов уверен, что предприниматели будут не очень довольны тем, что новый сервис, во-первых, навязывают, во-вторых, делают платным. «В бизнес-среде это могут воспринять как навязанную услугу, от которой нельзя отказаться», – сказал он «Ведомостям».

Собеседники издания отмечают, что за рубежом есть аналоги подобных систем – в качестве примера они приводят датскую Digital Post, чешскую Datove schranky и итальянскую PEC. Но, как отметил партнер Strategy Partners Роман Тиняев, в большинстве случаев базовый доступ граждан к таким системам остается бесплатным.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев заявил «Ведомостям», что российская модель внедрения системы юридически значимой электронной корреспонденции «выглядит более жесткой по сравнению с зарубежными аналогами». Он сделал акцент на том, что за рубежом чаще всего у таких систем «отсутствует абонентская плата за сам факт владения цифровым ящиком».