Экс-генерала Росгвардии осудили на 12 лет за поставку бракованных средств противодействия БПЛА «Выжигатель»

Бывший генерал-майор Росгвардии Константин Рябых приговорен к 12 годам тюрьмы. Он признан виновным в получении взятки за заключение контракта на поставку средств противодействия БПЛА «Выжигатель», которые оказались не пригодными к использованию. Генерал своей вины не признал.



Приговор из-за некачественной техники

Суд признал виновным бывшего руководителя департамента техники и научно-исследовательской деятельности Росгвардии генерала-майора Константина Рябых. Об этом сообщает Следственный комитет. Обвиняемый признан виновным по ч.6 ст. 290 УК (Уголовный кодекс) РФ.

Расследование велось Главным военным следственным управлением СК. По данным следствия, Рябых отвечал в Росгвардии за закупку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В 2023 г. он заключил соответствующие контракты с компанией «Оружейная палата» на сумму 1 млрд руб.

Telegram-канал Росгвардии Вынесен приговор генерал-майору Росгвардии

Следствие утверждает, что за содействие в заключении контрактов на поставку средств РЭБ и общее покровительство при их выполнении Рябых получил от учредителя «Оружейная палата» взятку в особо крупном размере на сумму 17 млн руб. «В результате преступления условия контрактов выполнены не были, чем Росгвардии был причинен ущерб в особо крупном размере», — считают в СК.

Суд приговорил Рябых к 12 годам заключения, которые он проведет в исправительной колонии строго режима. Также он должен выплатить штраф в размере 34 млн руб. Приговор предусматривает конфискацию имущества в пользу государства на сумму 17 млн руб. Арестованы недвижимое и движимое имущество обвиняемого на сумму 43,5 млн руб. Также Рябых был лишен воинского звания генерал-майора.

Дело рассматривалось 235 Гарнизонным военным судом. В картотеке на сайте суда сказано, что в отношении Рябых был вынесен обвинительный приговор.

За что генерал Росгвардии получал взятку

Константин Рябых был задержан в начале 2025 г. После этого он был уволен с занимаемой должности. Как отмечает агентство ТАСС, обвинение связано с контрактом Росгвардии с компанией «Оружейная палата» на поставку ружья «Выжигатель», предназначенного для борьбы с БПЛА. Сумма контракта составила 1,3 млрд руб.

Проверка выявила, что ружья «Выжигатель» не пригодны для использования и госконтракт был выполнен недобросовестно. При этом, как писало ТАСС, представители «Оружейная палата» были задержаны, заключили досудебное соглашение и дали показания против Рябых.

Спорные показания свидетеля Андрея Руля

Сам Константин Рябых своей вины не признал. Как писали РИА «Новости», в ходе выступлений в суде Рябых указывал, что он «принимал участие во всех вооруженных конфликтах — от Сирии до СВО (специальная военная операция)».

Одним из свидетелей обвинения был бизнесмен Андрей Руль. Он был задержан летом в 2024 г. по обвинению в контрабанде оружия из Китая, осуществляемого в интересах компании «Оружейная палата». Согласно картотеки Мосгорсуда, адвокаты Руля пытаются обжаловать избранную ему меру пресечения, но пока безрезультатно.

Как писало РБК, Руль давал показания в суде по видеосвязи из СИЗО. Бизнесмен рассказал, что совладелец «Оружейная палата» Георгий Стрелов обязал его передать 18 млн руб. для дачи взяток сотрудникам Росгвардии, из которых 15 млн руб. предназначались лично для Рябых.

Руль заявил, что при передаче денег Стрелов пересчитал их и претензий не было. Однако через 10 дней Стрелов якобы заявил, что получил претензии претензии от Рябых — в переданных деньгах не было 2 млн руб. Руль утверждал, что несколько раз пытался выйти на Рябых, так как у него возникли сомнения, что Стрелов передал ему деньги.

Также, выступая на суде, Руль заявил, что вынужден был сменить адвокатов, так как у него появилась информация, что представляющие его интерес защитники «работают на силовые структуры и занимаются склонением своих клиентов к показаниям, которые им нужны». По словам бизнесмена, за показания против Рябых ему предлагали убрать из его обвинения статью 226.1 УК РФ («контрабанда огнестрельного оружия») и позволить ему отправиться на СВО,

Адвокат Рябых Владимир Евсеев заявил РБК, что показания свидетелей обвинения противоречат друг другу и обстоятельствам дела. В том числе Георгий Стрелов неоднократно менял свои показания и сумму переданной им взятку, говорит Евсеев, поэтому такому свидетелю «верить нельзя».