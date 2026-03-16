Американка полгода просидела в тюрьме, потому что ее оговорил полицейский ИИ

Женщину из штата Теннесси по ошибке отправили в тюрьму почти на полгода, перепутав с преступницей, снимавшей деньги с банковских счетов по поддельным документам. Мошенницу в американке, которая в момент совершения вменяемого ей преступления находилась, в другом штате, признала система распознавания лиц.

Ошибки ИИ дорого обходятся

Американка Анджела Липпс (Angela Lipps) из-за ошибки алгоритма искусственного интеллекта почти полгода напрасно провела в тюрьме города Фарго (штат Северная Дакота). Женщина стала главным подозреваемым в деле о мошенничестве, хотя черту закона в действительности не переступала. Об этом сообщил портал Tom’s Hardware со ссылкой на издание WDAY News.

Полиция штата арестовала 50-летнюю жительницу Теннеси по запросу коллег из Северной Дакоты в рамках расследования серии случаев банковского мошенничества с участием единственного человека. Большая часть из них произошла в апреле-мае 2025 г. Неизвестная женщина по поддельному военному удостоверению личности (Military ID), выдавая себя за другого человека, в этот период неоднократно снимала деньги в банковских отделениях города. Таким образом она себе незаконно присвоила несколько десятков тысяч долларов чужих средств.

Полиция – по заявлению банка – начала расследование, в ходе которого изучила видеозаписи с камер наблюдения, установленных в офисах финансового учреждения. Полученные изображения мошенницы были подвергнуты анализу полицейской системы распознавания лиц. Инструмент идентифицировал женщину как Анджелу Липпс.

После этого один из расследователей дополнительно сверил фотографию преступницы со снимком Липпс с принадлежащего ей водительского удостоверения, а также изображениями, опубликованными в ее социальных сетях, и в итоге пришел к выводу, что на них изображен один и тот же человек. Полицейский усмотрел сходство в прическе и цвете волос, фигуре и чертах лица запечатленных на снимках женщин.

security-cams-700.jpg
Nick Loggie / unsplash.com
Системы распознавания лиц способны допускать ошибки, которые ломают судьбы

14 июля 2025 г. Липпс была арестована у себя в дома в штате Теннесси вооруженными в присутствии четверых детей и помещена под стражу в окружную тюрьму. В ней она и провела следующие 108 дней, после чего была передана в руки властей Северной Дакоты.

Адвокат Липпс по имени Джей Гринвуд (Jay Greenwood), взявшись за делом, в первую очередь затребовал выписку по банковскому счету клиентки, которая в конечном счете позволила доказать полную ее невиновность.

Алиби и долгожданная свобода

19 декабря 2025 г., спустя более чем пять месяцев после ареста Липпс, Гринвуду удалось организовать встречу с подзащитной и ведущими следствие полицейскими. Адвокат заявил о наличии у его клиентки неопровержимого алиби: в момент, когда неизвестная мошенница получала деньги от кассира в отделении банка в Северной Дакоте, Липпс находилась в родном штате Теннеси и ничего не подозревая приобретала табачную продукцию в магазине, а затем была замечена в местном банке, где она в тот же день депонировала чек для получения социального пособия.

Противопоставить аргументам адвоката полицейским оказалось нечего. В результате все обвинения с Липпс были сняты – как раз к Рождественскому сочельнику. Женщина вышла на свободу, но без гроша в кармане и даже без верхней одежды, соответствующей сезону. О дальнейшей судьбе Липпс известно немногое. Tom’s Hardware утверждает, что она впоследствии лишилась дома, автомобиля и была вынуждена избавиться от любимой собаки.

Тревожная тенденция

Как отмечает Tom’s Hardware, ошибки такого рода, к сожалению, уже не являются большой редкостью. В материале от января 2025 г. газета Washington Post упомянула по крайней мере восемь подобных случаев, произошедших в США за последнее время.

При расследования каждого из них правоохранительные органы чрезмерно полагались на технологии – широко используемые инструменты распознавания лиц, пренебрегая самыми базовыми принципами проведения предварительного расследования, в том числе проверкой алиби подозреваемого и добросовестной сверкой примет преступника и подозреваемых. Данные шаги позволили бы исключить лиц, которые совершенно точно не имеют отношения к расследуемому преступлению, еще до их ареста.

В январе 2024 г. CNews писал о случае, которые довольно сильно напоминает произошедшее с Липпс, но произошел в другой части США – на территории Техаса. 61-летнего Харви Юджина Мерфи Младшего (Harvey Eugene Murphy Jr) арестовали по подозрению в ограблении бутика Sunglass Hut в универмаге Macy’s. Грабителя в афроамериканце тогда «узнала» не только система распознавания лиц, но и сотрудник торговой точки, подвергшейся набегу.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не имел никакой возможности принять участие в ограблении, поскольку сам в это время находился в Калифорнии, а не в Техасе. Выйдя из тюрьмы, Мерфи подал в суд на Macy’s и EssilorLuxottica, потребовав компенсации за злонамеренное преследование в размере $10 млн.

В августе 2021 г. CNews сообщил о деле 65-летнего Майкла Уильямса (Michael Williams) из Чикаго (Иллинойс), который около года провел в заключении по подозрению в убийстве. В качестве доказательства вины афроамериканца сторона обвинения предоставила данные общегородской системы безопасности ShotSpotter, которая, правда, не занимается распознаванием лиц, но все так же основана на алгоритмах искусственного интеллекта.

Дмитрий Степанов

