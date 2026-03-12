Разделы

У крупного российского дистрибутора вычислительной техники упала выручка, зато прибыль выросла

Дистрибутор и производитель электроники 3Logic Group закончил 2025 г. с прибылью в 2 млрд руб. При этом выручка компании сократилась на 10 млрд. Такая ситуация в целом характерна для рынка, который столкнулся с высокой ключевой ставкой и растущей конкуренцией.

Выручка 3Logic Group

Как выяснил CNews, выручка российской группы ИТ-компаний 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») по итогам 2025 г. сократилась на 10% с 114 млрд до 102,5 млрд руб. Однако прибыль компании выросла с 1,78 млрд до 2 млрд руб., следует из базы «Контур.Фокус».

«Одна из причин падения выручки — высокие ставки рефинансирования, они увеличивают стоимость кредитов, что приводит к снижению покупательной способности населения, — рассказал CNews коммерческий директор 3Logic Group Леонид Ураков. — В результате этого происходит охлаждение экономики и падение продаж в отрасли в целом».

Среди причин падения выручки Ураков также назвал значительное подорожание памяти и других электронных компонентов в III и IV кварталах 2025 г. По итогам 2026 г. в 3Logic Group ориентируются на выручку не ниже 2025 г.

Чем занимается 3Logic Group

3Logic Group занимается дистрибуцией компьютерных комплектующих, также разработкой и производством вычислительной техники, в том числе на отечественных микропроцессорах из линеек «Эльбрус» и «Байкал», созданных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно. За это отвечает компания «Гравитон», входящая в группу 3Logic Group.

Прибыль 3Logic Group достигла 2 млрд рублей

В рейтинге CNews500 по итогам 2024 г. компания занимала седьмое место.

Ситуация на рынке

2025 г. был для производителей электроники и дистрибуторов непростым: большинство игроков показали падение выручки в пределах 15–30% в сравнении с 2024 г., рассказала CNews директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина.

По ее словам, ситуацию усложнило сворачивание льготного кредитования и повышение ключевой ставки, что повлияло на оборотный капитал компаний. Параллельно рынок столкнулся с перенасыщением складов (запасы, накопленные в 2023–2024 гг., продавались с дисконтом) и снижением потребительского спроса как в b2b так и в b2c-сегментах, заключила эксперт.

На доходность сильнее всего повлиял рост стоимости заемных средств и кассовые разрывы из-за задержек платежей со стороны корпоративных клиентов и государства, продолжает Архипкина. Кроме того, маржинальность сжималась из-за демпинга при распродаже складских остатков и усиления конкуренции с параллельным импортом и маркетплейсами, которые перетягивали на себя трафик.

«2025 год для рынка электроники в России можно назвать годом охлаждения после резкого роста предыдущих двух лет, — рассказала CNews гендиректор холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. — В 2023–2024 годах рынок рос во многом за счет срочной перестройки цепочек поставок и активного импортозамещения. В 2025 эта волна постепенно исчерпалась».

Классическим дистрибьюторам без собственной технологической базы придется работать в условиях все более узкой маржи и растущей конкуренции, в первую очередь в сегменте дистрибуции пользовательской электроники, особенно в связи с ростом цен на память, говорит эксперт.

«В 2026 году высокая ставка ЦБ сохранится вероятно до осени, поэтому главной задачей будет оптимизация запасов и работа с дебиторкой. Мы ожидаем дальнейшую консолидацию рынка, а также смещение фокуса на госсектор и импортозамещение, где еще возможно получить предоплату или длинные контракты», — отметила Архипкина.

По мнению Квашенкиной, 2026 г. станет для отрасли годом стабилизации, а не резкого роста. «Компании, которые совмещают дистрибуцию, собственные бренды техники, контрактную сборку и инженерную экспертизу, будут чувствовать себя гораздо устойчивее», — заключила она.

Кристина Холупова

