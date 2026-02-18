Разделы

Законодательство Интернет Веб-сервисы
|

В Великобритании хотят запретить использование VPN детьми

Правительство Великобритании сообщило о намерении запретить детям младше 16 пользоваться VPN-сервисами, позволяющими обходить возрастные ограничения в интернете. Противники принятия таких мер заявили, что это толкает страну в сторону «авторитарного общества».

Новая мера для защиты детей

Власти Великобритании (United Kingdom, UK) намерены запретить детям пользоваться сервисами виртуальных частных сетей (VPN), сообщил PCmag.

Правительство подняло этот вопрос в рамках обсуждения мер для обеспечения «благополучия детей в интернете» и предотвращения доступа лиц младше 16 лет к соцсетям и чат-ботам. Премьер-министр Кир Стармер (Keir Starmer) назвал VPN-сервисы способом обхода детьми систем проверки возраста.

«Будет рассмотрен весь спектр рисков, с которыми дети сталкиваются в интернете. Это включает в себя изучение ограничений на использование детьми чат-ботов с искусственным интеллектом, а также вариантов возрастного ограничения или запрета использования детьми VPN, если это подрывает меры безопасности», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Правительства Великобритании.

vpn700.jpg

Unsplash - camilo jimenez
Власти Великобритании ищут способ сократить для детей возможности обходить возрастные ограничения в интернете

В UK уже вступил в силу закон о безопасности в интернете. В июле 2025 г. издание сообщало, что жители получили уведомления от социальных сетей с просьбой подтвердить, что им больше 18 лет, перед тем, как получить возможность пользоваться определенными функциями и просматривать определенный контент.

Проверка возраста или защита конфиденциальности

Британская правозащитная группа Big Brother Watch резко осудила намерение властей в отношении VPN, так как шифрование интернет-трафика и его маршрутизация через глобальные серверы являются инструментами для защиты конфиденциальности и обхода онлайн-цензуры.

«Заявление премьер-министра о намерении правительства ограничить доступ к VPN для лиц младше 16 лет представляет собой драконовское посягательство на гражданские свободы как детей, так и взрослых», — заявили правоохранители. Возможность получать и обмениваться информацией без государственного надзора он назвали важной частью жизни в свободной демократии.

Компания Mullvad VPN выразила обеспокоенность тем, что любая проверка возраста для VPN-приложений заставит компании собирать персональные данные пользователей, вместо защиты их конфиденциальности: «Подобный закон потребует от каждого идентифицировать себя для использования VPN. Это создаст риск для осведомителей, нарушит права человека и станет еще одним шагом к авторитарному обществу».

Отношение властей к сервисам VPN в России

В России под запрет попадает распространение рекламы (поправки в закон «О рекламе» вступили в силу с 1 сентября 2025 г.), а также научно-технической информации и даже статистики о VPN-сервисах.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в январе 2026 г. вынесла первое решение по делу о рекламе VPN. Регулятор посчитал, что владелец Telegram-канала нарушил закон, разместив в своем блоге ссылки на онлайн-сервисы.

При этом закон не запрещает пользоваться VPN-сервисами. В 2025 г. количество закупок виртуальных частных сетей (VPN) по 44-ФЗ и 223-ФЗ (госзакупки), а также в коммерческих и малых закупках выросли на 18,5% год к году, хотя суммарный объем рынка сократился на 25,9%, как сообщили CNews в феврале 2026 г. представители «Контура», основываясь на данных «Контур.Закупок».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще