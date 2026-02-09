Разделы

«Контур»: закупки VPN-сервисов в госсекторе выросли, но объем рынка сократился

В 2025 г. закупки виртуальных частных сетей (VPN) по 44-ФЗ, 223-ФЗ, а также в коммерческих и малых закупках показали разнонаправленную динамику: при росте числа процедур совокупный объем контрактов снизился. Общее количество завершенных закупок выросло на 18,5% год к году — с 8,7 тыс. до 10,3 тыс., тогда как суммарный объем рынка сократился на 25,9%, с 32,97 млрд до 24,43 млрд руб., проанализировали эксперты «Контур.Эгиды» и Staffcop на основе данных «Контур.Закупок». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сокращение объема сопровождалось заметным снижением средней начальной максимальной цены контракта. В целом по рынку средняя НМЦК в 2025 г. составила 2,44 млн руб. против 3,92 млн руб. годом ранее, что соответствует падению почти на 38%. Одновременно усилилась конкуренция между поставщиками: средний процент снижения цены по итогам торгов вырос с 14,7% в 2024 г. до 18,4% в 2025 г.

Наиболее емким сегментом по объему остаются закупки по 44-ФЗ. В 2025 г. по этому закону было проведено 4,3 тыс. процедур на сумму 19,87 млрд руб. Годом ранее объем закупок VPN по 44-ФЗ составлял 29,18 млрд руб. при 4,1 тыс. процедур. Таким образом, количество закупок в сегменте выросло незначительно, тогда как совокупная стоимость сократилась более чем на треть, а средняя НМЦК снизилась с 7,1 млн до 4,62 млн руб.

Закупки по 223-ФЗ, напротив, показали умеренный рост по деньгам. В 2025 г. их объем достиг 3,28 млрд руб. против 2,48 млрд руб. годом ранее, при увеличении числа процедур с 468 до 532. Средняя НМЦК в этом сегменте выросла с 5,37 млн до 6,17 млн руб., а средний процент снижения цены увеличился с 15,4% до 18,5%, что указывает на усиление конкуренции при более крупных контрактах.

Коммерческий сегмент и малые закупки формируют значительный объем процедур, но остаются менее капиталоемкими. В коммерческих закупках VPN в 2025 г. было зафиксировано 1,0 тыс. процедур на сумму 791 млн руб. против 758 закупок на 965 млн руб. годом ранее. В малых закупках количество процедур выросло с 3,4 тыс. до 4,5 тыс., а суммарный объем — с 345 млн до 482 млн руб., при этом средняя НМЦК осталась на уровне около 100 тыс. руб.

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Импортонезависимость

По оценке экспертов, снижение совокупного объема закупок VPN при росте числа процедур во многом связано с эффектом отложенного спроса. Значительная часть крупных заказчиков закрыла потребности в VPN-инфраструктуре, заключив контракты сразу на несколько лет, что сократило потребность в новых крупных закупках в 2025 г.

Дополнительным фактором стало перераспределение части закупок в закрытый контур — на специализированные электронные площадки, что снизило видимый объем рынка в открытых сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ. Одновременно заказчики все чаще используют малые и упрощенные закупки, поскольку такой формат быстрее и удобнее при типовых задачах и ограниченных бюджетах.

Юрий Драченин, замруководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» и StaffcopСКБ Контур»): «В сегменте присутствует большое количество производителей, включая новых и нишевых игроков, которые активно выходят к заказчикам с альтернативными решениями. В результате крупные организации, уже внедрившие комплексные и дорогостоящие VPN-платформы, сокращают объем новых закупок, тогда как спрос смещается в сторону малого и среднего бизнеса. Это усиливает ценовую конкуренцию и приводит к снижению средней стоимости контрактов при росте количества процедур».

