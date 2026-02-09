«Контур»: закупки VPN-сервисов в госсекторе выросли, но объем рынка сократился
В 2025 г. закупки виртуальных частных сетей (VPN) по 44-ФЗ, 223-ФЗ, а также в коммерческих и малых закупках показали разнонаправленную динамику: при росте числа процедур совокупный объем контрактов снизился. Общее количество завершенных закупок выросло на 18,5% год к году — с 8,7 тыс. до 10,3 тыс., тогда как суммарный объем рынка сократился на 25,9%, с 32,97 млрд до 24,43 млрд руб., проанализировали эксперты «Контур.Эгиды» и Staffcop на основе данных «Контур.Закупок». Об этом CNews сообщили представители «Контура».
Сокращение объема сопровождалось заметным снижением средней начальной максимальной цены контракта. В целом по рынку средняя НМЦК в 2025 г. составила 2,44 млн руб. против 3,92 млн руб. годом ранее, что соответствует падению почти на 38%. Одновременно усилилась конкуренция между поставщиками: средний процент снижения цены по итогам торгов вырос с 14,7% в 2024 г. до 18,4% в 2025 г.
Наиболее емким сегментом по объему остаются закупки по 44-ФЗ. В 2025 г. по этому закону было проведено 4,3 тыс. процедур на сумму 19,87 млрд руб. Годом ранее объем закупок VPN по 44-ФЗ составлял 29,18 млрд руб. при 4,1 тыс. процедур. Таким образом, количество закупок в сегменте выросло незначительно, тогда как совокупная стоимость сократилась более чем на треть, а средняя НМЦК снизилась с 7,1 млн до 4,62 млн руб.
Закупки по 223-ФЗ, напротив, показали умеренный рост по деньгам. В 2025 г. их объем достиг 3,28 млрд руб. против 2,48 млрд руб. годом ранее, при увеличении числа процедур с 468 до 532. Средняя НМЦК в этом сегменте выросла с 5,37 млн до 6,17 млн руб., а средний процент снижения цены увеличился с 15,4% до 18,5%, что указывает на усиление конкуренции при более крупных контрактах.
Коммерческий сегмент и малые закупки формируют значительный объем процедур, но остаются менее капиталоемкими. В коммерческих закупках VPN в 2025 г. было зафиксировано 1,0 тыс. процедур на сумму 791 млн руб. против 758 закупок на 965 млн руб. годом ранее. В малых закупках количество процедур выросло с 3,4 тыс. до 4,5 тыс., а суммарный объем — с 345 млн до 482 млн руб., при этом средняя НМЦК осталась на уровне около 100 тыс. руб.
По оценке экспертов, снижение совокупного объема закупок VPN при росте числа процедур во многом связано с эффектом отложенного спроса. Значительная часть крупных заказчиков закрыла потребности в VPN-инфраструктуре, заключив контракты сразу на несколько лет, что сократило потребность в новых крупных закупках в 2025 г.
Дополнительным фактором стало перераспределение части закупок в закрытый контур — на специализированные электронные площадки, что снизило видимый объем рынка в открытых сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ. Одновременно заказчики все чаще используют малые и упрощенные закупки, поскольку такой формат быстрее и удобнее при типовых задачах и ограниченных бюджетах.
Юрий Драченин, замруководителя продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop («СКБ Контур»): «В сегменте присутствует большое количество производителей, включая новых и нишевых игроков, которые активно выходят к заказчикам с альтернативными решениями. В результате крупные организации, уже внедрившие комплексные и дорогостоящие VPN-платформы, сокращают объем новых закупок, тогда как спрос смещается в сторону малого и среднего бизнеса. Это усиливает ценовую конкуренцию и приводит к снижению средней стоимости контрактов при росте количества процедур».