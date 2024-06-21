В России прошли испытания боевого робота «Импульс-М»

В России испытали на полигоне новую универсальную гусеничную платформу «Импульс-М», разработанную компанией «Гумич». На универсальную роботизированную гусеничную платформу можно устанавливать различные боевые модули, в том числе и противотанковый.

Испытания робота

Разработчики провели на полигоне испытания нового боевого гусеничного робота. Об этом сообщили представители холдинга «Ростех» в конце июня 2024 г. Компания «Гумич» при участии «Ростеха» разработала универсальную роботизированную гусеничную платформу «Импульс-М».

На «Импульс-М» можно устанавливать различные боевые модули, например противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с противотанковой управляемой ракетой (ПТРК) запланированы на ближайшее время. Кроме ударного варианта с боевыми модулями, робот может применяться для доставки противотанковых мин, а также использоваться для гражданских целей в различных областях хозяйства.

По словам разработчиков, в комплексе «Импульс-М» реализованы различные виды связи оператора с роботом, что должно обеспечить его высокую устойчивость к помехам в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы противника. Элементы искусственного интеллекта (ИИ) и система технического зрения позволяют комплексу при обрыве связи самостоятельно возвращаться на базу при полной потери связи с оператором. Робототехнический комплекс (РТК) создана многовариантная система связи боевой машины с оператором, которая практически исключает вероятность воздействия на комплекс систем электронного подавления. В то же время при обрыве связи навигационная система робота позволяет ему в автоматическом режиме возвращаться на базу по точкам на местности, которые он зафиксировал в своем компьютере.

Ростех Универсальная гусеничная платформа «Импульс-М»

В рамках испытаний «Импульс-М» прошел различные ходовые тесты – движение по пересеченной местности, преодоление бродов и траншей. Также робот поднимал груз в горку длиной несколько десятков метров и преодолевал с ним брод с имитацией выхода на пологий берег.

Длина роботизированной гусеничной платформы – чуть более двух метров. По горизонтальной поверхности дрон перевозит груз массой около тонны. В подъем 30° «Импульс-М» способен поднять 500 кг груза, а на прицепе тянет до 1,5 т. Гусеничное шасси робота отличает высокая надежность и ремонтопригодность в полевых условиях и платформа может продолжать движение без нескольких катков.

Сложности эвакуации и подвоза боеприпасов на СВО

В большинстве российских подразделений на специальной военной операции (СВО) России на Украине до сих пор отсутствует надлежащий метод эвакуации раненых и подвоз боеприпасов. Ручная эвакуация ограничивают возможности военных. Автоматизированное решение по эвакуации - это необходимый инструмент для достижения целей на СВО.

Ручная эвакуация увеличивает время простоя всей боевой группы на линии боевого соприкосновения. Российские группы эвакуации - это приоритетные цели для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Медленные процессы по подвозу боеприпасов или эвакуации раненых имеют высокую цену. К примеру, длительные задержки по раненым могут вызвать невосполнимые потери, а это в свою очередь может поставить под вопрос эффективное выполнение боевой задачи. Ведь для эвакуации раненого с поля боя нужно минимум два человека, которые будут нести носилки. За процессом эвакуации могут следить вражеские дроны, что опасно для жизни военных. Робот-логист делает процесс эвакуации более безопасным.

Длительное же отсутствие подвоза боеприпасов к штурмовым группам, ставит под угрозу потерю этих самых групп. Состав штурмовых групп формирований вооруженных сил зависит от характера подлежащих захвату или разрушению долговременных огневых точек, сооружений, зданий, а также тактических свойств местности, на которой предстоит действовать. В условиях, когда на линии фронта тысячи беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) разного типа (от дронов-разведчиков, до дронов-камикадзе), осуществлять подвоз на КамАЗ-5350 или его аналогах в виде крупнотоннажных грузовых автомобилей не представляется возможным. Чем ближе вооруженные силы России приблизятся не только в воздухе с помощью беспилотников, но и на земле к опорным пунктам противника, линиям обороны, укрепрайонам, тем будет лучше. А главное – не будет потерь среди личного состава. С помощью платформы «Импульс-М» российские военнослужащие смогут более эффективно выполнять боевые задачи. В подтверждение тому на «Ростех» опубликовали видео, на котором замаскированный робот доставляет военным груз.

Наземные дроны

СВО дала хороший толчок в сфере разработки беспилотных систем, как летательных, так и наземных и морских. В настоящее время наземные дроны все еще удивляют пользователей. Многие люди не могут представить, как эти большие платофрмы могут перевозить людей или грузы с такой большой скоростью. Другие же специалисты остались еще в 2000 гг. для них дрон – это беспилотный летательный аппарат (БЛА), а что есть еще и разница между БЛА и БПЛА они и не понимают. К тому же в последние годы появились новые типы наземных дронов для военных нужд. Если к появлению новых летающих дронов все уже привыкли, то наземные дроны все еще в диковинку. Тем не менее, разработка наземных роботизированных машин в России идет полным ходом, они уже применяются в зоне СВО Вооруженными Силами России.

Как и БПЛА, наземные дроны работают благодаря установленной связи между ними и операторами. Это означает, что они могут стать жертвами средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), глушащими сигналы и таким образом обездвиживающими их.

Военные беспилотные наземные машины (UGV) часто не имеют брони по сравнению боевой машиной пехоты, что делает их уязвимыми для легкого противотранспортного и, возможно, стрелкового оружия. Следует учесть, что наземные дроны часто оснащают боеприпасами, делая из них «наземный дрон-камикадзе». Если в такой беспилотник попадет снаряд, взрыв будет весьма сильным, что может нанести непоправимый вред живой силе, находящейся поблизости.

Обороняющаяся сторона может использовать бомбардировщики или БПЛА-камикадзе для уничтожения наземных дронов. Преимущество БПЛА в том, что они относительно дешевы и малозаметны. Несмотря на то, что UGV обычно меньше по габаритам пилотируемых транспортных средств и их труднее обнаружить, летающие дроны легко могут справится с такой задачей благодаря машинному зрению.

UGV прикованы к земле, поэтому наземные барьеры могут их остановить, к примеру, противотанковые бетонные заграждения, заборы и противотаранные ворота и прочее. И все же небольшие дроны могут проскользнуть между широко расположенными барьерами. Поэтому, возводя заграждения, нужно учесть, какими беспилотниками располагает противник. Но по мере того, как беспилотные системы станут более автономными, физические помехи станут менее эффективными, и в обороне придется делать упор на другие подходы.

По мнению военных аналитиков, у Министерства обороны России резко возрастет эффективность прорыва обороны ВСУ, если ведомство научиться применять комбинированные атаки всех типов дронов в связке с другими родами войск. В основном комбинированные атаки - это сочетания четырех форм простых атак: прямых ударов, простых выходов, контрвыходов и перекрестных обходов. К примеру, ВСУ уже пытаются наладить комбинированные атаки, но пока выходит не очень. По данным начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кадряна, 16 июня 2024 г. артиллеристы сорвали перегруппировку ВСУ на каховском направлении. По словам Кадряна, российские военные обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Он отметил, что артиллерия уничтожила плавсредства с украинскими бойцами, которые намеревались высадится на левом берегу Днепра. Также российские военные активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты.