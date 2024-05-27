Китайцы хотят строить свое будущее на ископаемых технологиях. Современные решения им не по зубам – они на годы отстали от США

Китайским технологическим компаниям следует сосредоточиться на устаревших чипах и 3D-упаковке, а не на передовых технологических решениях, считают в профильных ведомствах страны. Китай сильно отстал от США в гонке технологий – по некоторым данным, Новый свет опережает Поднебесную минимум на пять лет.

Китай не отпускает древние технологии

Китайские компании из сферы информационных технологий призвали не знаться за США и продолжать изобретать с использованием так называемых «зрелых» решений, пишет Tom’s Hardware. Под этим термином всегда подразумеваются морально устаревшие технологии – в частности, в сфере производства микросхем к таковым относится, например, очень востребованный в КНР техпроцесс 28 нанометров.

С указанием на то, что китайским технологическим компания следовало бы сосредоточиться на создании инноваций с использованием зрелых технологий, выступил Е Тяньчунь (Ye Tianchun), президент отделения интегральных схем Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности (Circuit Branch of the China Semiconductor Industry Association, CSIA) и генеральный секретарь Китайского инновационного альянса интегральных схем (China Integrated Circuit Innovation Alliance, CICIA). По его мнению, это должно иметь приоритет над попытками китайских компаний догнать иностранных конкурентов в плане развития технологий.

В качестве примера были приведены американские Intel и Nvidia, занимающиеся разработкой чипов (у Intel также есть собственное их производство), и тайваньская TSMC. Это крупнейший в мире контрактный вендор микросхем.

Поражение нужно признать

Как пишет Tom’s Hardware, Китай, несмотря на все свои многочисленные усилия, очень сильно отстает от США в плане возможностей выпускаемых им чипов. В качестве примера эксперты портала приводят компанию Loongson, которая существует с начала XXI века и с того же периода развивает уникальную процессорную архитектуру LoongArch.

CNews неоднократно писал о достижениях Loongson. Одно из последних – в апреле 2024 г. она выпустила процессор, в некоторых задачах догоняющий по производительности процессоры Intel Core 10 поколения.

Это действительно можно считать успехом, если не учитывать тот факт, что десятое поколение Intel Core давно морально устарело. Это линейка Ice Lake образца 2019 г., то есть ей уже пять лет. Tom’s Hardware так и пишет – Loongson отстает от Intel, а также от AMD и Qualcomm на те самые пять лет, притом минимум.

Отягчающие обстоятельства

В дополнение к факту того, что передовые китайские процессоры не в силах догнать чипы Intel 14 поколения, портал напоминает, что США очень сильно мешают КНР развивать не только разработку полупроводников, но и их производство. CNews писал, что Новый свет блокирует поставку в Китай современного оборудования для литографии и мешает его поставщикам ремонтировать и обслуживать ранее отгруженное «железо».

Это крайне негативно влияет не только на небольшие китайские компании, занимающиеся разработкой и производством микросхем. Как сообщал CNews, они уничтожают сами себя, не выдерживая жесткой конкуренции. Больше других страдает лидер этой отрасли в стране – компания SMIC.

Китай старается решить проблему зависимости от иностранного оборудования для литографии. Китайская компания Shanghai Micro Electronic Equipment Group (SMEE) уже наладила производство соответствующей аппаратуры, а другая фирма, Naura Technology, вот-вот станет ее прямым конкурентом.

Но продукция SMEE не в силах конкурировать с оборудованием мирового лидера – нидерландской компании ASML – именно ей США запрещают работать с китайскими клиентами. Если Китай не сможет найти способ преодолеть эти проблемы в течение трех-пяти лет, он рискует отстать от своих западных конкурентов по передовым чипам, считают эксперты Tom’s Hardware.

Ценить, что имеешь

Е Тяньчунь считает, что Китай все еще в состоянии проложить новый путь к технологическому превосходству. Но вместо того чтобы следовать за ведущими мировыми производителями микросхем в гонку нанометров, он предлагает китайским компаниям сосредоточиться на более зрелых технологиях.

В качестве примера он привел TSMC, которая, по его словам, в год производит 12 млн кремниевых пластин, притом для выпуска около 80% она использует морально устаревшие техпроцессы, несмотря на то, что уже более полугода в ее распоряжении есть освоенная 3-нанометровая технология.

Е Тяньчунь также добавил, что американские санкции сделали Китай одним из лидеров по производству чипов для зрелых узлов. По его мнению, именно поэтому для Китая имеет смысл использовать свои основные сильные стороны и сосредоточиться на производстве высококачественных устаревших чипов, которые нужны большинству, если не всему, электрическому и электронному оборудованию.

Тяньчунь также рекомендует сосредоточиться на архитектурных инновациях и внутренних процессах. Поскольку закон Мура предполагает, что 3-нм и 2-нм чипы сталкиваются с текущими архитектурными ограничениями компании ARM, Samsung и ряд других, ищут новые достижения для максимизации плотности транзисторов. Поскольку китайским производителям полупроводников еще несколько лет до этой технологии, он сказал, что им следует рассмотреть возможность работы над инновациями в архитектуре уже на уровне 7 нм.