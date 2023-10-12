США требуют у Microsoft доплатить $29 миллиардов в бюджет. Компания не заплатила налоги с половины своих прибылей

Налоговая служба США требует от Microsoft уплаты долга по налогам почти в $29 млрд. В России корпорация тоже накопила миллионные долги перед заказчиками.

Долг по налогам

Корпорация Microsoft заявила, что Налоговая служба США (IRS) требует от нее уплаты дополнительных налогов в размере $28,9 млрд, пишет агентство Bloomberg. Компания не согласна с «уведомлениями о предлагаемых корректировках своих федеральных налоговых деклараций» и подаст апелляцию.

В основе спора лежит распределение корпорацией доходов и расходов между глобальными дочерними компаниями с 2004 по 2013 гг. и использование метода «трансфертное ценообразование», благодаря которому Microsoft переводила миллиарды долларов прибыли в юрисдикции, где корпоративные налоговые ставки гораздо ниже.

Однако, ИТ-гигант утверждает, что с 2004 г. заплатил США свыше $67 млрд налогов. В своем блоге вице-президент корпорации Дэниель Гофф (Daniel Goff) заявил, что вопросы, выдвинутые IRS, не имеют отношения к текущему способу учета доходов компании. Заявление цитирует Bloomberg.

Гофф ссылается также на Закон о сокращении налогов и создании рабочих мест 2017 г. Положения закона якобы не учтены в предъявленном требовании, между тем должны сократить сумму долга на $10 млрд.

«Мы твердо убеждены, что действовали в соответствии с правилами и положениями IRS и что наша позиция подтверждается прецедентным правом», — написал Гофф в своем сообщении.

Прибыль в офшорах

«Трансфертное ценообразование» как способ вывести прибыль в офшоры использовали транснациональные корпорации Microsoft, Apple и Hewlett-Packard. Об этом писали «Ведомости» в мае 2013 г. со ссылкой на доклады подкомитета по расследованиям Сената США.

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У Microsoft в частности на тот момент было три региональных операционных центра в низконалоговых юрисдикциях — Ирландии, Сингапуре и Пуэрто-Рико. В докладе сенаторов указано, что эти центры зарабатывают на продажах гораздо больше, чем платят материнской компании. Прибыль Microsoft оседает в иностранных юрисдикциях, а США с нее ничего не получают.

«Microsoft увела от американского налогообложения 47% с каждого доллара выручки от продаж своей продукции в США. Эта продукция была создана здесь. Она продается здесь местным покупателям. И все же Microsoft не платит здесь налогов чуть ли не с половины своих прибылей. Действуя через Пуэрто-Рико, Microsoft за три года сэкономила на проданных в США товарах $4,5 млрд налогов, это $4 млн в день», — приводит издание цитату из доклада.

Долги Microsoft в России

Microsoft сообщила о своем уходе из России в первых числах марта 2022 г. Потом, правда, неоднократно появлялись признаки того, что ее работа в России продолжается, как писал CNews в апреле 2023 г. Так, в 2022 г. выручка Microsoft в России сократилась всего на 6,6% год к году и составила 6,4 млрд руб.

Это не мешает корпорации отказываться от выполнения обязательств перед российскими партнерами. Об исках к ООО «Майкрософт Рус» от российских заказчиков писал в июне 2023 г. «Рамблер». В публикации были упомянуты АО «БМ-Банк» с иском на 4,3 млн руб., АО «Альфастрахование» с иском на 1,27 млн руб., АО научно-инженерное предприятие «Информзащита» с иском на 5,79 млн руб. Упоминался также иск Банка России на сумму 1,66 млн руб. из-за отказа исполнять обязательства по уже оплаченным заказчиком договорам о техническом сопровождении сервисов и программных продуктов Microsoft.