Меню «Пуск» в Windows 11 завалят мусором – пользователям покажут десятки рекламных ссылок. Но противоядие уже найдено

В «Пуске» появится показ рекламных ссылок на основе истории посещений браузера. Новшество, вероятнее всего, станет частью новой стабильной сборки Windows 11, но у пользователей уже есть инструменты, способные вернуть в систему правильное стартовое меню без рекламы и прочих ненужных функций.

Спам в «Пуске»

Корпорация Microsoft нашла новый способ, как быстро и эффективно испортить Windows 11, затратив при этом минимум усилий. Как пишет PC Mag, в системе появилось новое меню «Пуск», превратившееся в агрегатор спам-ссылок. До этого Microsoft в течение последних нескольких недель улучшала Windows и ее компоненты на радость пользователям.

Нововведение доступно пока лишь в сборке с индексом 22621.2359, которую могут скачать только участники программы бета-тестирования Microsoft и только за пределами России. Если установить этот апдейт, то в «Пуске» появится ссылки на важные и нужные, по мнению Microsoft, сайты и веб-сервисы.

Подборка готовится на основе истории веб-серфинга пользователя, но пока нет данных, в каком именно браузере Microsoft будет следить за пользователем и тем, какие сайты он посещает. Вероятнее всего, это коснется Edge, так как он встроен в Windows, но вполне может оказаться, что история других браузеров тоже будет открыта софтверному гиганту.

Фото: PC World Ссылки на веб-страницы и сервисы в «Пуске»

Напомним, что с 2015 г. Microsoft следит за каждым шагом пользователей – любое его действие в Windows 10 документируется и отсылается в Microsoft, если только не отключить телеметрию. То же касается и Windows 11 – она передает Microsoft в десятки раз больше пользовательских данных, нежели Windows XP.

Во благо пользователей

По данным PC Mag, Microsoft видит в своем нововведении максимальную пользу для тех, кто работает за ПК. Задумка здесь в том, чтобы отучить всех пользоваться закладками в браузере – вместо них ссылки будут отображаться прямо в «Пуске».

Вопрос лишь в том, насколько это окажется удобным в действительности. Многие пользователи добавляют в закладки десятки сайтов, а некоторые еще и разбивают их на категории. К тому же в современных браузерах есть поиск по закладкам – едва ли все это поместится в стартовом меню, размеры которого ограничены.

Но, судя по всему, пользователям все же придется смириться с новшеством, потому что оно появилось в сборке, имеющей пометку Release Preview. Ее обычно получают те апдейты, которые готовятся стать стабильной версией Windows, а Microsoft как раз готовится к релизу глобального обновления 23Н2.

Выход 23Н2, с зашкаливающей долей вероятности, состоится до конца 2023 г., на что указывает его название. К тому же, билд 22Н2 увидел свет в сентябре 2022 г., так что до появления 23Н2 могут и вовсе оставаться считанные дни.

Microsoft немного поумнела

В сборке 22621.2359 новшество в меню «Пуск» можно отключить. Также функция вывода ссылок в стартовом меню поддается настройке, но это вовсе не означает, что в финальном релизе все это будет сохранено.

Для примера, в старых версиях Windows, например, XP и Windows 7, можно было за пару кликов отключить автоматические обновления, чтобы Microsoft не могла втихую установить свежий патч. Корпорация известна тем, что давно разучилась выпускать стабильные и качественные апдейты, поэтому автоматическое обновление может сломать систему, вплоть до необходимости полной ее переустановки.

В Windows 10 и Windows 11 отключить обновления тоже можно, но для этого нужно настраивать групповые политики, копаться в реестре или использовать стороннее ПО. По умолчанию эта опция недоступна.

Если что-то пойдет не так

Меню «Пуск» в Windows 11 вызывает множество вопросов у миллионов пользователей Windows, потому что в этой ОС Microsoft полностью переработала стартовое меню. На момент анонса системы в июне 2021 г. даже нельзя было выбрать расположение меню – оно всегда появлялось только по центру панели задач, а не слева, как все привыкли за долгие десятилетия. К выходу первой стабильной сборки Windows 11 в октябре 2021 г. Microsoft устранила этот недочет, вняв гневу пользователей.

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Нынешняя попытка заспамить пользователей через «Пуск» в Windows 11 – не первая и, вероятно, не последняя. В ноябре 2022 г. Microsoft встроила в тестовую сборку ОС рекламу в стартовом меню, которую буквально невозможно отключить. Пользователи начали видеть предложения по авторизации в своем Microsoft-аккаунте, а также ссылки на различные сервисы Microsoft. На тот момент новшество было доступно только в тестовой сборке и до стабильного релиза не добралось.

Фото: Microsoft Штатное стартовое меню в Windows 11 устраивает далеко не всех

В апреле 2023 г. функция показа рекламы Microsoft прямо в «Пуске» появилась вновь, и снова только в текстовых сборках. На этот раз налицо были все признаки того, что это полноценное рекламное место, где в будущем смогли бы демонстрировать свои сервисы сторонние компании.

Для тех, кто не желает видеть то, во что Microsoft превратила удобный компонент Windows, существуют специальные приложения, возвращающие «Пуску» привычный внешний вид. Например, еще летом 2021 г., сразу после дебюта Windows 11, вышла утилита Start11, которая позволяла вернуть «Пуск» из Windows 10, Windows 7 и даже Windows XP, со всеми их преимуществами.

Со временем стали появляться и другие программы похожего класса, в том числе и StartAllBack. Также существует софт StartIsBack. Приложения подобного рода зачастую имеют русский язык, но не все из них распространяются на бесплатной основе. Microsoft периодически выпускает обновления, выводящие их из строя, но разработчики оперативно обходят новые препятствия Microsoft.