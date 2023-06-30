В России будет две отечественных ОС: для чиновников и для простых людей

В России обсуждают вопрос разделения российских мобильных ОС между госсектором и обычными пользователями. Первым прочат ОС «Аврора», вторым — систему «Роса» или ее аналоги. Эксперты считают, что вложений в создание замены Android не достаточно, необходимо вывести на рынок и конкурентные с зарубежными устройства чтобы люди массово стали переходить на отечественную ОС.

Каждому своя ОС

Минцифры совместно с разработчиками обсуждает разделение мобильных ОС по сегментам. Госсектору и корпоративным заказчикам может достаться «Аврора», а обычным пользователям — мобильная ОС «Роса». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на рынке электроники.

Помимо этих двух сегментов, рассматривается вопрос создать и третий — пользователей защищенных мобильных устройств на «Авроре». Как пояснил собеседник издания, подразумевается перевод госслужащих на такие смартфоны.

Совещание на тему развития мобильной экосистемы в стране прошло в середине июня 2023 г. в Минцифры. В нем приняли участие разработчики ПО и производители электроники.

Фото: Госдума В России хотят разделить ОС между сегментами пользователей

В ведомстве также поднимали тему создания консорциума для разработки российского аналога мобильной ОС Android.

Разработчики просят субсидии

Российские компании в ходе совещания предложили рассмотреть вопрос софинансирования из госказны разработчиков приложений под отечественные мобильные операционные системы. Помимо этого, предлагается внедрять исключительно на отечественные ОС государственные сервисы и предоставлять доступ к услугам (госуслуги, электронные документы и пр.), отметил собеседник издания.

По мнению председателя совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, госсубсидий не достаточно. Помимо средств на создание приложений, нужно немалое количество денег и на поддержку ПО. При этом у отечественных мобильных ОС небольшая аудитория (госсектор и бизнес). Для того, чтобы стимулировать переход на отечественные системы простого пользователя, привыкшего к iOS и Android на популярных смартфонах, недостаточно создать экосистему приложений. Нужно вывести на рынок конкурентные и сопоставимые по цене с зарубежными пользовательские устройства, считает Смирнов.

Создание аналога Android в России

Параллельно с этим в России все еще обсуждается создание аналога Android, сообщил собеседник «Коммерсанта». Но состав членов-разработчиков все еще не определен.

В конце 2022 г. стало известно о планах создать в России ОС на замену Android и iOS. Мобильная система будет ориентирована на обычных пользователей. Тогда упоминалось, что в консорциум по созданию ОС войдут VK и «Яндекс». К ним присоединятся оператор связи «Ростелеком» и Сбербанк.

В середине декабря 2022 г. Минцифры одобрило проект «Ростелекома» в рамках дорожной карты развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. Стоимость этого проекта, в ходе которого планируется выпуск партнерами 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка, составляет около 480 млрд руб. до 2030 г.

В апреле 2023 г. CNews писал о том, что создание российской национальной замены Android и iOS буксует из-за западных санкций. В частности большие опасения у российских разработчиков вызывало использование платформы Android Open Source Project (AOSP), условно бесплатной и поставляющейся без мобильных сервисов Google.