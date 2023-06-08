Microsoft сделала бесполезными все антивирусы мира. ChatGPT создает вирусы-мутанты, которые невозможно обнаружить

ChatGPT оказалась способна помогать в создании вирусов с полиморфным (меняющимся) кодом, которые могут не обнаруживаться современными антивирусными системами. Такой способ ее использования продемонстрировали эксперты по кибербезопасности. Хакеры тоже регулярно обращаются к ней за помощью – некоторым из них она пишет вредоносное ПО с нуля. Microsoft вливает в эту нейросеть большие суммы денег.

Искусственный интеллект угрожает кибербезопасности

Нейросеть ChatGPT, в которую активно вкладывается Microsoft, и которая с недавних пор встроена в ее сервисы, оказалась отличным инструментом для создания супервирусов. Как пишет портал Tom’s Hardware, с ее помощью киберпреступники способны делать «мутирующие» вирусы, которые современные системы обнаружения опасности и обычные антивирусы почти не способны обнаружить.

В данном случае речь идет о вирусах с полиморфным кодом, то есть кодом, способным меняться при каждом запуске программы, но сохраняющий свою основную функцию (семантику).

ИТ-эксперты сходятся во мнении, что ChatGPT действительно может создавать полиморфные вредоносные программы, почти незаметны для антивирусов. Более того, некоторые из них наглядно доказали факт наличия у нее такой способности.

Например, инженер по безопасности в ИБ-компании HYAS InfoSec Джефф Симс (Jeff Sims) опубликовал в Сети технический документ с очень детальным описанием своего экспериментального проекта под кодовым названием BlackMamba. Под этим наименованием скрывается программа – полиморфный кейлоггер, разработанный при участии ChatGPT и направляющий ей запросы при каждом запуске.

Фото: rawpixel.com / FreePik Чтобы писать вирусы, больше не нужно быть гением в программировании. Нейросеть сделает все сама

Также нейросети могут облегчить жизнь студентам и писать за них научные и дипломные работы. Такой прецедент был создан в начале 2023 г., и за ним стоит российский студент, успешно защитивший диплом, написанный в соавторстве с ChatGPT.

Все только начинается

Творение Джеффа Симса – лишь один из известных примеров того, как искусственный интеллект становится безотказным помощником киберпреступников. Еще один пример продемонстрировала ИБ-компания CyberArk, опубликовав статью о том, как внедрение кода из выдачи ChatGPT позволяет изменять вредоносные скрипты таким образом, чтобы те с легкостью обходили антивирусную защиту и оставались незамеченными для систем безопасности.

При этом нельзя сказать, что современные чат-боты, основанные на нейросетях, не имеют никаких средств защиты от тех, кто хочет использовать их во вред. Наоборот, большая их часть, в том числе и ChatGPT, оснащены многочисленными фильтрами, не позволяющими с помощью ботов, в том числе, создавать вредоносное ПО.

Однако большинство такого рода фильтров оказались бесполезными – пользователи быстро научились обходить их и получать от искусственного интеллекта то, что им требуется. CNews освещал случай, когда обычный пользователь при помощи всего лишь нескольких обычных запросов заставил ChatGPT выдать немало секретов разработчиков. Лазейку после шумихи в СМИ быстро прикрыли.

Хакеры делятся опытом

Нейросети могут стать подспорьем как для опытных киберпреступников, так и для начинающих, едва приступивших изучению, например, языка программирования Python. Интерес сообщества хакеров к этому инструменту есть, и он неподдельный, о чем свидетельствует анализ последних трендов на хакерских форумах, проведенных специалистами компании Check Point из сферы информационной безопасности.

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На одном из таких ресурсов, название которых специалисты не раскрыли, был обнаружен пост явно начинающего хакера, к котором был прикреплен небольшой код на Python. Автор публикации под псевдонимом USDoD, не скрывая, заявил, что это его первый опыт в программировании, и что он полагался на помощь ChatGPT.

Фото: Check Point Хакеры не боятся говорить, что сами не умеют программировать, и что им помогает искусственный интеллект

Код, меж тем, довольно опасен, если применять его не по назначению. Если автор поста не обманывает, то нейросеть написала ему программу для шифрования и дешифровки файлов, которая, к тому же, использовала многочисленные алгоритмы, включая Blowfish и Twofish. По словам экспертов, код легко модифицировать и превратить в шифровальщика для последующей рассылки потенциальным жертвам.

На том же форуме нашлись и другие примеры «творчества» ChatGPT. Одному из участников нейросеть помогла создать программу для кражи информации с компьютеров жертвы, притом она имела фильтр файлов по расширению, чтобы можно было копировать, например, только изображения или только документы Microsoft Word. Программа умеет находить нужные файлы, копировать в отдельный каталог, после чего архивировать получившийся набор и отправлять на заранее указанный адрес сервера.

Специалисты Check Point и сами попробовали создать малварь при помощи ChatGPT, и попытка оказалась более чем успешной. Нейросеть выдала им готовый макрос для инъекции в документ Excel, притом сами эксперты не написали не одной строчки кода – всю работу за них выполнил искусственный интеллект. Затем они попросили ChatGPT оптимизировать код, и нейросеть вновь выполнила поставленную задачу.