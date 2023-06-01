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«Ростех» выпустил защищенный полевой комплекс связи с криптозащитой и собственным VPN

Госкорпорация «Ростех» представила защищенный комплекс для связи в полевых условиях. Оборудование предназначено для надежной и устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Скоро его начнут использовать в МЧС.

Защищенная связь от «Ростеха»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил защищенный комплекс связи. Об этом CNews рассказали представители госкорпорации.

Оборудование обеспечивает голосовую связь, передачу коротких сообщений и координат, позволяет проводить сеансы аудио- и видео-конференц-связи, а также использовать сертифицированные средства криптозащиты и межсетевого экранирования на базе VPN.

Комплект предназначен для обеспечения надежной, устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Фото: «Ростех»
Защищенный комплекс связи «Ростеха»

Полевой комплект средств связи разработан специалистами концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»).

Как это работает

С помощью разработки можно организовать связь в любой точке местности, а также подключиться к ведомственной сети Интранет МЧС и Интернет.

Комплекс связи работает в радиосети стандарта DMR Tier 2 (Digital Mobile Radio), позволяет вести записи переговоров и обеспечивает защиту от прямого прослушивания.

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ПО

Оборудование уже успешно прошло испытания на территории главного управления МЧС по Санкт-Петербургу и получили высокую оценку заказчика, заявили в «Ростехе». Сотрудники МЧС могут начать ими пользоваться уже в 2023 г.

Разработки «Ростеха»

В марте 2023 г. «Ростех» создал универсальный «подавитель» беспилотников, способный глушить их навигационные системы и блокировать связь с оператором. Дальность действия комплекса — 5 км. Система обучена «видеть» вражеские БПЛА в 360 градусах (по горизонтальной оси) и может делить охраняемую территорию на секторы, чтобы случайно не обезвредить мирные дроны.

В апреле «Ростех» также разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами.

В начале мая госкорпорация запустила производство микрофонов размером с горошину для спецслужб. А в конце месяца «Ростех» сообщил о планах провести автоматизацию обслуживания гражданской авиационной техники. Для этих целей госкорпорация создаст автоматизированную систему.

Кристина Холупова

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