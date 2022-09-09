Сотрудников ЦОДа Apple насильно удерживают на рабочем месте и неделями не отпускают домой

ЦОД в китайском округе Гуйян, построенный Apple, запретил своим работникам покидать стены здания из-за ковидных ограничений. Люди провели в вынужденном заточении больше недели – точное количество дней, что их держат взаперти, засекречено. ЦОД обрабатывает гигантские массивы данных сотен миллионов пользователей техники Apple в Китае. Насильное заключение работников может вылиться в сбои в работе сервисов Apple.

Работа в режиме 24/7

Работники центра обработки данных компании Apple вынуждены на протяжении нескольких дней в буквальном смысле жить на работе. Как пишет Bloomberg, их насильно удерживают в здании, не позволяя вернуться домой.

Точное количество дней, проведенных работниками в заточении и вынужденных при этом выполнять свои рабочие обязанности, не раскрывается. По информации издания, они не могут покинуть территорию ЦОДа как минимум больше недели.

Проблема связана с очередным коронавирусным локдауном, произошедшим в Китае. На этот раз ограничения ввели власти городского округа Гуйян, расположенного в провинции Гуйчжоу. В этом населенном пункте проживает немногим меньше шести млн человек, и здесь же находится дата-центр партнера Apple – компании Guizhou Cloud Big Data, который содержит информацию, сгенерированную и сохраненную несколькими сотнями миллионов проживающих в КНР владельцев техники Apple. Сам ЦОД был возведен силами Apple и на начальном этапе принадлежал ей.

Вынужденное проживание на территории работы едва ли по нраву работникам ЦОД Apple

Решив поддержать общегородской локдаун, руководство Guizhou Cloud Big Data перевело всех своих сотрудников на режим работы по системе «замкнутого цикла», подразумевающем полный запрет на выход за пределы территории ЦОДа.

Бессрочное заключение

Топ-менедмент Guizhou Cloud Big Data, не скрывая, говорит, что многие работники ее центра обработки данных, не видели свои семьи больше недели. В то же время информация о том, как вынужденное заточение на работе повлияло на моральный дух сотрудников и на качество выполняемой ими работы, тщательнейшим образом скрывается.

Известно лишь, что Apple – далеко не единственный, хотя, вероятно, и основной клиент Guizhou Cloud Big Data. Другими словами, в дата-центре хранятся данные и других компаний. Гарантии того, что их сервисы, как и сервисы Apple, завязанные на данный ЦОД, продолжают функционировать с прежним уровнем качества и стабильности, нет.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что руководство Guizhou Cloud Big Data на вопрос о сроках прекращения своего местечкового локдауна лишь пожимает плечами. Это означает, что работники компании могут провести еще несколько дней, недель и даже месяцев, не покидая рабочее место.

Принудительная смена руководства

Дата-центр в Гуйчжоу, в котором хранятся огромные массивы пользователей Apple, некогда принадлежал именно ей. ЦОД занимается хранением и обработкой всевозможной информации, начиная с фотографий и видеороликов, снятых на камеру iPhone, и заканчивая электронной почтой.

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Apple построила данный ЦОД в 2017 г., но в итоге была вынуждена найти китайского партнера, которому передала руководство им. Это было навязанное решение – данная мера прописана в действующем в Китае законодательстве.

Вполне возможно, что работа по «замкнутому циклу» в стенах ЦОД Apple реализована именно так

В итоге Apple пришлось отдать ЦОД китайской компании с госучастием. Эта «сделка» сопровождалась сомнениями экспертов в конфиденциальности и безопасности хранящихся в центре пользовательских данных. Нельзя сказать, решилась бы сама Apple закрыть в дата-центре десятки людей на несколько дней, если бы контроль над ним был у нее.

Азиатский стиль

Для азиатских компаний, судя по всему, становится нормой принудительно удерживать работников, прикрываясь ковидными ограничениями. Неизвестно, с кого именно Guizhou Cloud Big Data взяла пример, но она явно была не первой, кто перешел на «замкнутый цикл» работы.

Подобное практикуют и в разы более крупные представители азиатской ИТ-сферы. Например, в конце марта 2022 г. подобный принцип работы реализовала TSMC – тайваньская компания, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем и процессоров. Среди ее клиентов – MediaTek, AMD, Qualcomm и даже Apple.

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TSMC лишила возможности вернуться домой работников своей фабрики в китайском Шанхае, где в конце марта 2022 г. произошла вспышка COVID-19. власти города ввели жесткий локдаун, которому TSMC решила соответствовать в полной мере.

Аналогичным образом поступили и компании Advanced Semiconductor Engineering (ASE) и Wafer Works, тоже располагающие заводами в Шанхае. В общей сложности в заточении оказались несколько сотен человек. Как и в случае Guizhou Cloud Big Data, компании TSMC, ASE и Wafer Works не уточняли сроки действия «замкнутого цикла» работы.