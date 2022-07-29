ИТ-институт «Ростеха» наказывают на миллиарды за срывы государственных проектов

Минпромторг намерен взыскать с входящего в «Ростех» Научно-исследовательского института систем связи и управления выданные ему ранее субсидии, а также штрафы, начисленные за срыв поддержанных государством проектов, на общую сумму в 2,8 млрд руб.

Иски Минпромторга к НИИССУ

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ) рискует лишиться 2,8 млрд руб. Именно на такую сумму 20 июля 2022 г. в Арбитражный суд Москвы к нему подал два иска Минпромторг.

Одно из заявлений министерства, как следует из данных картотеки арбитражных судов, касается «взыскания субсидии, предоставленной по договору, в размере 630,9 млн руб., штрафных санкций в размере 511,3 млн руб.».

Второй иск направлен на «взыскание субсидии, предоставленной по договору от 18 октября 2016 г., в размере 580 млн руб., штрафных санкций в размере 315,1 млн руб., субсидии, предоставленной по договору от 18 октября 2016 г., в размере 480 млн руб., штрафных санкций в размере 263,5 млн руб.».

По первому иску ближайшее заседание суда запланировано на 20 октября 2022 г., по второму — на 20 сентября 2022 г.

ИТ-институт «Ростеха» может лишиться 2,8 млрд руб. из-за срыва проектов, субсидированных Минпромторгом

В отношении двух последних субсидий указаны их номера. Однако в публичных источниках найти сейчас сведения о том, на что именно были выделены деньги, не представляется возможным.

Ранее такие сведения были отражены в реестр субсидий из федерального бюджета, но в середине декабря 2020 г. он был скрыт властями. Данный реестр является одним из элементов госсистемы «Электронный бюджет», а ее оператором выступает подведомственное Минфину Федеральное казначейство. В июле 2021 г. заместитель начальника управления развития информационных систем Казначейства Надежда Бабко, отвечая на вопрос CNews, сообщила, что открытый доступ к реестру планируется реанимировать (хотя и не в полной мере), однако пока этого так и не произошло.

Напомним, в отношении коммерческих организаций выдаваемые им в рамках субсидирования государственные средства не стоит путать с деньгами, получаемыми в ходе обычного контрактования по итогам госзакупок. Субсидия выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора с выдавшим ее органом власти, и поддержанный из бюджета проект будет реализован в полном объеме.

Факт того, что Минпромторг направил заявления в суд, говорит о срыве профинансированных государством проектов НИИССУ. Институт либо значительно затянул сроки достижения их ключевых индикаторов, либо провалил проекты вовсе.

Редакция CNews направила в Минпромторг и НИИССУ запросы и ожидает разъяснений относительно того, что именно институт должен был сделать за госсчет, и что конкретно послужило причиной исков.

Специфика деятельности НИИССУ

По данным ЕГРЮЛ, действующее юрлицо института, АО «НИИССУ» было зарегистрировано в Москве 9 апреля 2012 г. В то же время свою историю организация ведет как минимум с июня 1977 г. — с момента преобразования Научно-исследовательского института средств управления ЦНПО «Каскад» в соответствии с приказом министра промышленности средств связи СССР.

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Свежие финансовые показатели института в публичном доступе не представлены. Последние доступные данные относятся к 2018 г., по итогам которого выручка НИИССУ составила 7 млрд руб. с падением этого показателя на 8% по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль — 104,3 млн руб.

На момент публикации данного материала сайт института не работал. В то же время организация вряд ли прекратила свою деятельность, потому что на рекрутинговом интернет-ресурсе HH.ru от имени института опубликовано 15 действующих вакансий.

На этом же сайте в справке о работодателе НИИССУ сам о себе сообщает, что «выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию специализированных систем управления и связи в интересах Министерства обороны РФ, Федеральной службы охраны, Главного управления специальных программ Президента РФ и других структур».

Там же организация заявляет, что НИИССУ имеет статус головного предприятия по созданию полевой системы связи Вооруженных сил России.

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По архивным копиям сайта НИИССУ на ресурсе web.archive.org можно заключить, что институт также занимается разработками для гражданского сектора экономики. В частности он предлагает собственное сетевое оборудование, промышленных роботов, строительное и учебное оборудование, тепловизионные комплексы и пр.