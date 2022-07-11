Хитрый предприниматель годами продавал контрабандное «железо» Cisco с пиратским ПО и заработал миллиард долларов

Американец Онур Аксой заработал $1 млрд за девять лет, продавая контрабандное оборудование Cisco. Он ввозил его из Китая и Гонконга под видом новых устройств, а на самом деле в коробках лежали устаревшие «железки» Cisco с пиратским ПО и крайне низким сроком службы. За годы деятельности Аксой реализовал десятки тысяч устройств, а его клиентами были школы, больницы, а также государственные и военные ведомства.

Бизнес на миллиард долларов

Гражданин США Онур Аксой (Onur Aksoy) сумел заработать $1 млрд, продавая поддельное оборудование компании Cisco. Он занимался этим с 2013 по 2022 г. включительно, работая через интернет.

Он реализовывал «железо» через крупные онлайн-площадки, в том числе Amazon и eBay. Свой бизнес Аксой развивал стремительными темпами. Заработать $1 млрд он смог, зарегистрировав, по меньшей мере, 19 компаний во Флориде и Нью-Джерси (штаты США), а также оперируя 15 магазинами на Amazon. Дополнительно у него было еще как минимум 10 магазинов на eBay, сообщило Министерство юстиции США.

Чтобы бизнес рос еще более активно, Онур Аксой работал сразу под тремя личностями. Одним покупателям он представлялся своим настоящим именем, другие его знали как Рон Аксой (Ron Aksoy), третьи думали, что его зовут Дэйв Дерден (Dave Durden).

Онур Аксой, основатель прибыльного бизнеса

Когда именно Аксой придумал свою схему по заработку денег, остается неизвестным. На момент начала своей «предпринимательской деятельности» в 2013 г. ему было около 29 лет.

Все виртуальные магазины Аксоя были объединены под названием Pro Network Entities. Бизнесмен импортировал десятки тысяч устаревших и поддельных сетевых устройств Cisco с пиратским ПО из Китая и Гонконга и перепродавал их клиентам в Соединенных Штатах и за рубежом. Он усыплял бдительность покупателей, утверждая, что товар подлинный и абсолютно новый.

Американо-китайское сотрудничество

Сетевое «железо» Cisco, которое Аксой импортировал в США их Гонконга и Китая, было, как правило, устаревшим, дешевым и бывшим в употреблении. Многие «железки» были списаны или выброшены первоначальными владельцами и затем подобраны китайскими умельцами. Они восстанавливали устройства, чтобы те выглядели как новые и современные, а также внедряли в них пиратское ПО и инструменты для обхода проверки подлинности лицензии.

Чтобы у покупателей не возникало лишних вопросов, китайские «партнеры» Аксоя после всех манипуляций с оборудованием оснащали их всеми необходимыми наклейками и голограммами и помещали их в коробки, не отличающиеся от оригинальных. В комплект они клали всю необходимую документацию, получая на выходе поддельное устройство, которое крайне трудно отличить от подлинного.

Скупой платит дважды

Оборудование, которое ввозил и продавал Аксой, имело массу проблем как с производительностью, так и с безопасностью, плюс оно было лишено современных возможностей. Нередко такие устройства работали со сбоями или просто выходили из строя, что наносило значительный ущерб сетям и операциям их пользователей.

Неполный список компаний, основанных Аксоем

В некоторых случаях ущерб измерялся десятками тысяч долларов, но Аксой явно не спешил возмещать его. Среди клиентов бизнесмена были больницы, школы, государственные учреждения и военные.

Сбежать от правосудия не удалось

Власти заинтересовались деятельностью Аксоя почти сразу ввоза им в США первых партий контрафактного сетевого «железа» Cisco. В период с 2014 по 2022 гг. сотрудники таможни США конфисковала около 180 партий такого «железа», отправляемых организациям Pro Network из Китая и Гонконга.

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Чтобы минимизировать риск привлечь внимание таможенников к своим делам, Аксой и его китайские подельники стали разбивать крупные партии на более мелкие и отправлять их в разные дни на различные адреса. У Аксоя было как минимум два таких адреса в Огайо (США).

Оборудование Cisco, выглядящее как подлинное, может оказаться подделкой

Cisco, как выяснилось, была в курсе деятельности Аксоя. С 2014 по 2019 гг. компания направила ему семь писем с требованием прекратить деятельность. Бизнесмен ответил как минимум на два из них, вложив в конверт поддельные документы, разрешающие импорт.

Бизнес Аксоя затрещал по швам в июле 2021 г., когда правоохранительные органы получили ордер на обыск его склада. В результате предприниматель лишился 1156 устройств Cisco более чем на $7 млн.

По данным Минюста США, даже после обыска Аксой не прекратил свою деятельность. 29 июня 2022 г. были предъявлены в обвинения по одному пункту в сговоре с целью торговли контрафактными товарами и совершении мошенничества с использованием почты и телеграфных средств; по трем пунктам мошенничества с использованием почты; по четырем пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи; по трем пунктам в торговле контрафактными товарами.

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Аксой был арестован в тот же день, 29 июня 2022 г. На момент задержания ему было 38 лет.

Тем временем в России

Фактически, Аксой занимался «серым» импортом. В России, в отличие от США, этот вид бизнеса легализован властями на фоне международных санкций и переименован в «параллельный импорт». Также существует список брендов, продукцию которых разрешено ввозить в Россию по новым правилам.

О приостановке своего бизнеса в России Cisco объявила в начале марта 2022 г. В середине июня 2022 г. компания решила окончательно уйти из страны. Список брендов для параллельного импорта был сформирован в конце апреля 2022 г., а сам импорт заработал месяц спустя. Как сообщал CNews, «серый» импорт устройств Cisco в России существовал всегда, но после 24 февраля 2022 г. его объемы выросли в несколько раз.