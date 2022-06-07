Российским айтишникам оплатят аренду квартиры, лишь бы они не уезжали

«Ростех» высказал несколько идей по новым мерам поддержки ИТ-специалистов, чтобы у тех было меньше стимулов уехать из России. К ним относится, в частности 50-процентная компенсация арендной платы за жилье за счет региональных бюджетов. Также «Ростех» хочет, чтобы льготы, включая отсрочку от армии и выгодную ипотеку, были доступны всем российским айтишникам, а не только тем, кто в штате аккредитованных ИТ-компаний.

Аренда квартиры за счет государства

Госкорпорация «Ростех» выступила с предложением по модернизации мер поддержки российских ИТ-специалистов, пишут «Известия». По мнению представителей «Ростеха», в первую очередь нужно исключить действующее ограничение, согласно которому на нынешние меры поддержки, включая ипотеку под 5% годовых и отсрочку от армии, могут рассчитывать исключительно сотрудники аккредитованных ИТ-компаний. В госкорпорации считают, что поддержка пригодится всем российским айтишникам, вне зависимости от того, в какой компании они трудятся.

Еще одна мера поддержки, предложенная «Ростехом», заключается в компенсации специалистам от 30% до 50% стоимости аренды жилья. Не у всех работников ИТ-сферы есть возможность или желание приобрести свой дом или квартиру, многие по тем или иным причинам предпочитают съемное жилье. Источниками средств должны выступить региональные бюджеты.

Все свои предложения госкорпорациия «Ростех» изложила в письме, направленном в Минцифры.

Другие идеи «Ростеха»

Дополнительно в «Ростехе» предложили установить в России минимальную зарплату ИТ-специалистам по месту работы, гарантированную государством. Предложения по ее размеру представители госкорпорации не озвучили.

Если власти примут предложения «Ростеха», то у российских ИТ-специалистов появится больше причин, чтобы остаться в своей стране

Помимо этого, прозвучало предложение по включению в список компаний, имеющих право рассчитывать на льготы для ИТ-отрасли, обучающие центры, поставщиков программного обеспечения и «железа», системных интеграторов, а вместе с ними – структуры, занимающиеся научными разработками. В данном случае речь идет обо всех имеющихся мерах поддержки ИТ-сферы, в том числе о налоговых льготах и освобождении от проверок.

В настоящее время такие организации не могут рассчитывать на льготы ввиду действующих в стране ограничений. Так, согласно нынешним нормам, послабления гарантированы лишь тем компаниям, чьи доходы от разработки ПО в их выручке составляют 90%. У компаний, перечисленных в письме «Ростеха», этот показатель находится на уровне 20-40%,

Также «Ростех» считает необходимым поддерживать компании, даже не из ИТ-сферы, занимающиеся разработкой ПО для собственных нужд. «Чтобы ускорить импортозамещение, необходимо дать «зеленый свет» как независимым, так и собственным разработчикам в штате наших компаний, – заявили представители госкорпорации. – Ограничения для инхаус-разработок, которые сейчас обсуждаются, будут тормозить процессы импортозамещения.

«Мы считаем важной господдержку инхаус-разработок, – добавили в «Ростехе». – В частности, предлагаем распространить существующие меры поддержки ИТ-специалистов на внутренние ИТ-подразделения машиностроительных предприятий, таких как “КамАЗ” и др.».

Благие намерения двухмесячной давности

Идеи «Ростеха» направлены в первую очередь на предотвращение оттока российских айтишников за рубеж. CNews писал, что в первый месяц после начала спецоперации на Украине из страны по тем или иным причинам уехали несколько десятков тысяч человек, занятых в ИТ-отрасли. Впрочем, кадровый голод в ИТ-сфере наблюдался еще задолго до событий на Украине.

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Кроме того, из России уезжают и сотрудники российских офисов иностранных ИТ-компаний. Так, еще в конце марта 2022 г. вывозить своих работников, притом тайно, начала корпорация Google. В мае 2022 г. она решила ускорить этот процесс, а тем, кто не был согласен на переезд, она предложила поискать другую работу.

Меж тем, само письмо «Ростеха» датировано концом марта 2022 г., то есть оно было составлено и отправлено более двух месяцев назад. За это время ни одна из предложенных «Ростехом» инициатив не была принята или отклонена.

Мнение Минцифры

По информации «Известий», Минцифры получило письмо «Ростеха» и занимается рассмотрением изложенных в нем идей. Будет ли приняты те или иные предложения госкорпорации, на момент публикации известно не было.

Как сообщили изданию представители Минцифры, власти со своей стороны прорабатывают немного иные меры поддержки ИТ-сферы. В частности, Минцифры в паре с Минфином разработали законопроект, направленный на расширение списка компаний, которым доступны льготы. В числе предложенных в нем мер – снижение минимальной доли профильной ИТ-выручки с нынешних 90% до 70%.

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Помимо этого, российские компании могут выделить свои ИТ-подразделения в отдельные компании, а те в свою очередь могут получить аккредитацию Минцифры. После этого им будут доступны все действующие в России послабления для ИТ-отрасли.