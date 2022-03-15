Власти оживили буксовавший два года проект ГИС градостроения России

Структуры Минстроя в третий раз за последние два года пытаются найти исполнителя многомиллионных работ на разработку ГИС обеспечения градостроительной деятельности России. ГИС должна быть создана по поручению Путина. Она призвана обеспечить переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования.

Возрождение проекта ГИСОГД

Как выяснил CNews, власти предприняли третью за два года попытку запустить создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности России (ГИСОГД). Первая попытка была сделана еще в конце марта 2020 г. (подробности ниже).

Главным заказчиком и оператором системы выступает Минстрой, непосредственным заказчиком работ по ее созданию — федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя.

Выбор подрядчика на строительство ГИС был запущен 11 марта 2022 г. в формате открытого конкурса в электронной форме. Начальная цена контракта выставлена на уровне 398,9 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 28 марта, подведение итогов намечено на 5 апреля. Фронт работ рассчитан на срок до 30 ноября 2022 г.

Минстрой в третий раз ищет создателя ГИС градостроения России

Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Как сообщал CNews в середине февраля 2022 г., в соответствии с актуальным вариантом паспорта упомянутого федерального проекта, общие расходы на создание ГИСОГД предусмотрены на уровне 1,88 млрд руб.

Для чего нужна ГИСОГД

Создаваемая система предназначена для консолидации и обработки данных градостроительной сферы (в том числе в форме информационной модели), повышения качества госуправления, осуществления поддержки принятия государственных управленческих решений, информационно-аналитического обеспечения госорганов различных уровней, достижения целей деятельности подведомственных им учреждений, а также обеспечения обмена информацией между организациями.

Основными целями создания ГИСОГД заявлены модернизация строительной отрасли и повышения качества строительства, повышение эффективности процессов управления объектами капитального строительства на всех этапах их жизненного цикла, формирование условий для осуществления информационного моделирования в градостроении, обеспечение прозрачности и непротиворечивости информации об объектах капитального строительства, сведений, содержащихся в градостроительной документации, создание единой точки доступа к достоверной информации о состоянии градостроительной сферы.

В этой связи основными задачами для системы определены организация накопления и обработки сведений о документах, материалах о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и об иной необходимой для осуществления градостроительной деятельности информации, в том числе и из ГИСОГД субъектов России.

Анализ открытых источников, а также непосредственно сайта госзакупок показывает, что во многих регионах России уже существуют и развиваются собственные локальные системы, в частности в Самарской и Мурманской областях, Пермском и Красноярском краях, Тыве, Хакасии и др.

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Непосредственно в рамках ТЗ вышеупомянутого тендера на создание системы объектами автоматизации указаны процессы анализа и контроля деятельности участников процессов градостроительной деятельности, градостроительное зонирование, планировка территории, строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт, снос объектов капстроительства, благоустройство территории и их взаимодействия, а также процессов выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для строительства объектов, их реконструкции, капитального ремонта.

История проекта

ГИСОГД России создается в соответствии с поручением ПрезидентаВладимира Путина, данным на тот момент главе Правительства Дмитрию Медведеву 19 июля 2018 г. Согласно поручению, для модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства в стране должен быть осуществлен переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного моделирования.

Постановление Правительства «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации» № 1558 было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 сентября 2020 г. В соответствии с документом, система должна заработать с 1 декабря 2022 г.

Еще до подписания постановления, 30 марта 2020 г. подведомственный Минстрою «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» объявил тендер на создание первой очереди ГИСОГД с начальной ценой договора в 93 млн руб.

На конкурс было сначала подано, а потом отозвано две заявки не указанных в публичных документах претендентов. На основании этого тендер был признан несостоявшимся.

По данным сайта госзакупок, еще один тендер, касающийся создания первой очереди ГИСОГД, был запущен «Объединенной дирекцией по реализации федеральных инвестиционных программ» Минстроя 18 июня 2021 г. Начальная цена контракта составила без малого 100 млн руб. Чуть меньше месяца спустя, 14 июля определение поставщика было отменено заказчиком без указания конкретных причин.