Из Windows 11 испарилась давно обещанная функция. Пользователи в ярости

Microsoft месяцами обещала встроить в Windows 11 трехмерные эмодзи, но в итоге решила остаться верной 2D-смайликам, как это было в Windows 10. Обманутые пользователи заявили, что маркетинговая кампания по продвижению Windows 11 строится на лжи и мошенничестве.

Были смайлы, и нет смайлов

Корпорация Microsoft на протяжении всего времени с момента анонса Windows 11 в июне 2021 г. обещала встроить в свою новую ОС трехмерные смайлики (эмодзи) для удобного общения в том же Teams. Как пишет портал Neowin, она сдержала обещание, но лишь частично.

С выходом сборки 22478 для разработчиков Windows 11 действительно обзавелась набором эмодзи, только от их трехмерности, обещанной Microsoft, не осталось и следа. Корпорация наглядно демонстрировала, как они должны выглядеть, и в итоге разочаровала многих пользователей, предпочитающих подкреплять текстовое общение картинками с изображением эмоций.

Microsoft рекламировала 3D-смайлы всюду, в том числе и в Twitter

По предварительным данным, трехмерных смайлов в Windows 11 и вовсе не будет, на что непрозрачно «намекнул» в своем Twitter Брэндон Леблан (Brandon LeBlanc), старший менеджер программы Windows Insider.

Не обман и не мошенничество

Сразу после публикации поста пользователи завалили Леблана вопросами о том, почему Microsoft допускает обман пользователей в своей маркетинговой стратегии. Многие также заявили, что это откровенное мошенничество.

Все ждали таких эмодзи...

Леблан поспешил ответь на это и заявил, что никто никого не обманывал. «Вы немного преувеличиваете. Они (маркетологи и дизайнеры Microsoft – прим. CNews) просто использовали неправильную графику. Я прошу прощения за это. Будем следить за тем, чтобы в будущем такого не повторялось», – сказано в новом посте Леблана.

...а получили такие

Со слов Леблана, в самой Windows 11 трехмерных смайлов не будет. Однако он намеренно ничего не сказал про дополнительные приложения к операционке – Teams, Outlook и Yammer. Шанс получить 3D-эмодзи в них по-прежнему сохраняется, поскольку команда дизайнеров Microsoft упоминала эти сервисы во время первых заявлений о трехмерных смайлах. На вопросы пользователей по этому поводу Леблан отвечать отказался.

Леблан заявил, что пользователи виноваты сами

В итоге в этом плане новая Windows 11 почти не отличатся от своей предшественницы.

Эмодзи в Windows 10 1809

Проверить, как выглядят эмодзи в операционной системе можно по нажатию клавиш «win + .».

Чего еще Microsoft лишила пользователей

Считать ли путаницу с эмодзи обманом со стороны Microsoft, каждый решит для себя сам. Однако это далеко не единственное новшество Windows 11, призванное выгодно выделить новую ОС на фоне Windows 10, которого пользователей в итоге лишили.

Обвинение в мошенничестве и ответ Леблана

В рамках премьеры Windows 11 Microsoft в красках рассказала о нативной поддержке Android-приложений. Этого действительно нет и никогда не было в Windows 10, но правда в том, что этого не оказалось и в Windows 11.

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В первой финальной сборке системы, вышедшей 5 октября 2021 г., возможность запуска приложений для Android отключена, несмотря на то, что эту функцию Microsoft рекламировала максимально широко. Дату ее активации корпорация пока не называет.

Помимо всего прочего, Windows 11 оказалась несовместимой с процессорами компании AMD. После перехода на эту ОС, чипы линеек Ryzen и Epyc перестают реализовывать весь свой потенциал, что особенно заметно в видеоиграх. Их производительность падает на 5-15% в зависимости от программы, и решить вопрос ни AMD, ни Microsoft пока не могут.

Точнее, Microsoft все же попыталась устранить проблему при помощи первого в истории патча для Windows 11, который вышел 12 октября 2021 г. Но в итоге все стало сильно хуже. Компания AMD пообещала починить все до конца октября 2021 г.