«Яндекс» строит облака для государственных ИС в России и для бизнеса в Германии

Входящая в структуру «Яндекса» Yandex.Cloud объявила о создании облака для государственных информационных систем и о выходе облачной платформы компании на европейский рынок. Общие инвестиции на оба проекта только на первом этапе составят порядка $40 млн. Запуск их запланирован к концу 2022 г.

Гособлако «Яндекса»

Yandex.Cloud, входящая в структуру «Яндекса», приступила к созданию гособлака (G-Cloud). Представители компании подчеркнули, что проект финансируется за счет средств Yandex.Cloud и не является госзаказом. На него будет выделено около $10 млн только на первом этапе.

«Это даст возможность государственным организациям использовать сервисы публичной облачной платформы для разработки и эксплуатации новых цифровых продуктов, гибкое и прозрачное ценообразование, профессиональную техническую поддержку», — комментируют свою инициативу в Yandex.Cloud.

G-Cloud будет соответствовать требованиям регуляторов по безопасности и защищенности для размещения государственных информационных систем (ГИС), заявили представители Yandex.Cloud. Планируется, что платформа будет готова к размещению ГИС к концу 2022 г. На данный момент ведется совместная работа с регуляторами по сертификации и аттестационным требованиям к платформе.

Для соответствия требованиям регуляторов к размещению ГИС в дата-центрах «Яндекса» создаются изолированные сегменты на выделенном оборудовании, обеспечиваются дополнительные меры физической безопасности и внедряется поддержка российских криптоалгоритмов. Также для работы с G-Cloud создается отдельная от публичного сегмента платформы система аутентификации пользователей, подчеркивают в компании.

Выход на европейский рынок

Yandex.Cloud также объявил о создании нового региона облачной платформы в Германии. Компания планирует вложить в проект около $30 млн на первом этапе. Основные затраты пойдут на оплату оборудования и аренду дата-центров. В компании подчеркнули, что не ожидали таких высоких цен на дата-центры в Европе. Для работы Yandex.Cloud будет использовать иностранный дата-центр, но при этом в центре обработки данных будет установлено собственное оборудование «Яндекса».

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Руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев рассказал, что уже около 40 российских и международных клиентов подтвердили, что заинтересованы использовать сервисы компании для развития своего бизнеса на европейских рынках. «Новых клиентов в Европе мы планируем привлекать за счет технологичности наших сервисов и доступных цен», — подчеркнул он.

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Уже начата подготовительная работа по созданию представительства и формированию команды Yandex.Cloud в Германии. По плану до конца 2022 г. необходимая для оказания услуг инфраструктура начнет работать на базе трех независимых площадок, расположенных в Германии. Защита данных, расположенных на серверах в европейской юрисдикции, будет регулироваться местными законодательными и нормативными актами, рассказали представители Yandex.Cloud.

Финансовые показатели компании

Небольшая в структуре «Яндекса» Yandex.Cloud показала в первом полугодии 2021 г. рост выручки на 240% и достигла 1,1 млрд руб., что в 3 раза выше, чем за аналогичный период 2019 г. Данные показатели превышают общую выручку Yandex.Cloud за весь 2020 г.

Количество коммерческих клиентов платформы также выросло на 60% до 1,4 тыс., а средний чек вырос на 90%. Лидерами в потреблении облачных сервисов платформы остаются компании из отрасли ИТ, финансов, ритейла, отмечают в компании. «Мы растем, опережая рынок, за счет того, что все больше компаний выбирают облачную платформу в качестве фундамента своего дальнейшего развития, — подчеркнул Башкеев.

Компания предоставляет сервисы инфраструктура и сеть, машинное обучение, платформа данных, а также контейнерная разработка. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Яндекс.облако» образована 13 июля 2018 г. в Москве. Гендиректором заявлен Олег Коверзнев, учредителями являются «Яндекс» (ему принадлежит 99,9%) и «Яндекс.телеком» (0,1%). Выручка компании по результатам 2020 г. составила 969,6 млн руб., что на 456% больше, чем за 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 16,4 млн руб.