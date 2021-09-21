От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов

В 2020 г. самые высокие темпы роста продаж показали ОС Linux, СУБД на основе PostgreSQL и российские офисные приложения, следует из опроса объединения компаний-разработчиков программного обеспечения России «Руссофт». В целом, рынок ПО и услуг по разработке софта в 2020 г. вырос на 16,5%, а по темпам цифровизации банков и применении платежных систем Россия на данный момент опережает Запад.

Рост продаж российского ПО

В 2020 г. объем рынка российского ПО и услуг по его разработке вырос в рублях на 16,5%, несмотря на то, что в течение полугода с момента начала пандемии падение продаж индустрии составило десятки процентов. Это следует из ежегодного исследования ассоциации разработчиков ПО России «Руссофт».

Самые высокие темпы роста были, прежде всего, у компаний, поставляющих решения на базе операционной системы Linux и системы управления базами данных PostgreSQL, а также офисные приложения. «Это вызвано ускорением процесса импортозамещения в госструктурах, госкорпорациях и крупных частных корпорациях, которые боятся санкций», — рассказал CNews Валентин Макаров, президент «Руссофт». Объем зарубежных продаж российских продуктов вырос на 16% в рублях (в долларах на 4,3%).



В абсолютных значениях, по данным «Руссофт», совокупный объем продаж предприятий софтверной отрасли России по итогам 2020 г. составил 1,3 трлн руб. Продажи за рубежом достигли $8,6 млрд. Если сравнивать с приростом совокупной выручки в предыдущие годы, то можно увидеть небольшое замедление (в 2019 г. прирост составил 17,8% до 1,1 трлн руб., а в 2018 г. — 19,5% до 997 млрд руб.). Как пояснил CNews главный аналитик «Руссофт» Дмитрий Желвицкий, данные показатели, в том числе, зависят и от курса рубля по отношению к доллару. Например, в 2015 г. было зафиксировано падение рынка в долларах, но при этом в рублевом выражении он вырос на 40% из-за девальвации, говорит он. И потому Желвицкий назвал общий рост вполне стабильным.



Рост продаж российских продуктовых и сервисных компаний, участвующих в проектах цифровой трансформации, составил от 20 до 80%. Благодаря этому, доля российских компаний на рынке продуктов цифровой трансформации выросла в несколько раз (например, в сегменте видеоконференцсвязи доля отечественных продуктов на российском рынке выросла с 5% до 15-20%). Также мощно наращивали продажи те компании, которые зарабатывают на организации удаленной работы и учебы. «Быстрый рост продаж продукции компаний в сегментах ПО, обеспечивающих цифровую трансформацию, привел к тому, что российские производители активно вышли на мировой рынок, тесня зарубежных конкурентов и завоевывая свои ниши на нем», — комментирует Макаров.

Основные факторы роста

Внутри России основными факторами роста в 2020 г. выступила именно упомянутая выше цифровая трансформация. «Мы должны были догонять западные страны при имеющемся ранее отставании, — рассказал CNews Макаров. — Но так разогнались, что по некоторым направлениям уже опережаем Запад. Например, в сфере цифровизации банков, применения различных платежных систем».

Объем зарубежных продаж российского рынка ПО вырос на 16,5%

Второй значимый фактор, повлиявший на рост российского рынка ПО и услуг, — импортозамещение. По словам Макарова, оно очень активно идет в сфере базового корпоративного ПО. Чуть менее активно оно движется в сфере трансформации систем управления предприятиями и организациями (CRM, СЭД и САПР).

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Влияние на рынок оказывает и трансформация системы образования, которая обеспечивает дополнительный приток кадров в отрасль. «Спрос на услуги по заказной разработке софтверных компаний в России и в мире больше, чем имеющееся предложение, — говорит Макаров. — Если вдруг на рынке труда в России появится дополнительно на 5-10% больше разработчиков ПО, то почти автоматически вырастут и продажи примерно на эти же 5-10%». Он также подчеркнул, что благодаря увеличению количества бюджетных мест по ИТ-специальностям индустрия стала получать больше выпускников.

Еще одним фактором роста Макаров назвал увеличение стоимости как услуг по разработке ПО, так и программных продуктов (как в долларах, так и в рублях).

Российские компании на зарубежном рынке

Продажи в России и за рубежом в последние годы растут, прежде всего, из-за роста самого мирового рынка, включая российский. Это связано с процессом цифровой трансформации, говорит Макаров. Однако экспорт российский решений вырос только на 4,5%, на чем сказалась пандемия.

«В 2020 г. мировой рынок не вырос, но российским компаниям удалось быть в плюсе, потому что они имеют возможность постепенно наращивать свою долю на мировом рынке, — подчеркивает Макаров. — В последние годы наметилась переориентация с западных рынков на новые для российских компаний рынки, которые растут быстрее, но на которых лояльность ко всему российскому высокая». На западных рынках становится сложнее работать, говорит он. Для российских компаний-экспортеров основными зарубежными рынками остаются западные страны. Сейчас растет доля Ближнего Востока и Азии, Африка также интересна российским компаниям, но на нее приходится пока незначительная доля экспорта.