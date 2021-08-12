Samsung начнет выпускать смартфоны из мусора

Samsung инициировала программу повышения собственной экологичности. Она поставила перед собой ряд целей, которые нужно достичь не позднее 2025 г. Среди них – переход на использование вторичного сырья при производстве смартфонов и других устройств серии Galaxy, а также выпуск новых зарядных устройств с почти нулевым потреблением энергии в режиме ожидания.

Samsung борется за экологию

Компания Samsung запустила новую программу Galaxy for the Planet («Galaxy для планеты»), в рамках которой она собирается сделать свои гаджеты линейки Galaxy более экологичными. Как пишет ZDnet, программа включает в себя целый ряд аспектов, в том числе использование вторично переработанных материалов при производстве смартфонов и другой мобильной электроники.

Пока Samsung определила лишь первоначальные цели новой программы и установила сроки их достижения. Все задачи в рамках «Galaxy для планеты» должны быть решены к 2025 г. После наступления этой даты Samsung планирует расширить программу своей «экологизации» и добавить в нее новые цели.

Samsung стремится к сокращению своего влияния на природу Земли

Основная идея новой программы заключается в снижении негативного воздействия на окружающую среду и уменьшении истощения ресурсов на всех этапах жизни устройств семейства Galaxy. Под ними Samsung подразумевает весь цикл существования гаджетов – от производства до утилизации.

Вторсырье и бойкот пластика



К 2025 г. Samsung намерена использовать переработанные материалы во всех своих новых мобильных устройствах. Чтобы достигнуть этой цели, Samsung планирует вкладывать финансы в разработку новых экологически чистых материалов для своих продуктов.

В то же время Samsung не уточняет, какой процент вторично переработанного сырья будет присутствовать в ее новых смартфонах, часах, планшетах и других устройствах линейки Galaxy.

Вторая цель Samsung на ближайшие три года – это полный отказ от использования пластика в упаковке своих устройств. В данном случае компания подразумевает именно «одноразовый» пластик. Его она планирует заменить на некие «экологически безопасные решения».

Экономия энергии и очистка планеты от электронного мусора

Следующая задача, которую Samsung собирается решить до 2025 г. в рамках «Galaxy для планеты», заключается в разработке более экономичных зарядных устройств. Пользователи очень часто оставляют зарядники в розетках, а в них, как и многих других современных электроприборов присутствует ненулевое потребление энергии в режиме ожидания.

Пластика в семействе Galaxy и так хватает. К примеру, из него Samsung делает корпуса своих флагманских смартфонов

Samsung намерена сократить этот показатель до экстремально минимальных значений. К 2025 г. фирменные зарядники компании не будут потреблять больше 0,005 Вт в режиме простоя.

В настоящее время зарядные устройства Samsung в режиме ожидания потребляют в пределах 0,02 Вт энергии. По информации представителей компании, это один из самых низких показателей в мобильной индустрии. К нулю этот показатель можно свести и сейчас – для этого достаточно отключать блоки питания от электросети, когда они не нужны.

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Последняя, четвертая цель Samsung заключается в сокращении электронного мусора. Для этого она стремится свести к минимуму количество отходов, образующихся в ходе производства мобильных устройств. К 2025 г. она также намерена прекратить вывозить эти отходы на свалки. «Компания также будет работать над сокращением электронного мусора в глобальных масштабах, оптимизируя жизненный цикл продуктов, совершенствуя процессы разработки, а также внедряя такие инициативы как Galaxy Upcycling и программы trade-in», – заявили представители Samsung.

Другие меры повышения экологичности

По данным ZDnet, Samsung намерена к 2025 г. перевести свои фабрики и офисы в Бразилии и Мексике на работу исключительно от возобновляемых источников энергии. Такой подход в настоящее время реализован на ее объектах в Китае, США и Европе.

В июне 2021 г. Samsung сообщила, что ее выбросы парниковых газов выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 14,8 млн тонн эквивалента двуокиси углерода (СО2). Из-за увеличения выбросов Samsung не достигла своего целевого показателя выбросов на 2020 г., что равнялось бы 70-процентному сокращению выбросов на фоне показателей 2008 г.

В целом, Samsung, с учетом ее масштабов, еще очень далеко до полного перехода на возобновляемые источники энергии. По данным Greenpeace, на август 2021 г. Samsung использовала ископаемое топливо для удовлетворения 82% своих потребностей в электроэнергии.

LG делает успехи

Пока Samsung наращивает объемы выброса парниковых газов, что отнюдь не делает ее более экологичной, другой корейский техногигант, компания LG, напротив, с успехом снижает свое воздействие на окружающую среду. В 2020 г. LG снизила объем выбросов парниковых газов в атмосферу на 12% по сравнению с 2019 г. За этот период она произвела около 1,3 млн тонн эквивалента CO2. Это более чем в 10 раз меньше чем у Samsung.

В июле 2021 г. LG пообещала к 2050 г. полностью перейти на возобновляемые источники энергии. В 2019 г. компания также заверила, что к 2030 г. сможет вдвое сократить объемы выбросов СО2 на стадии производства в сравнении с показателями 2017 г. В июле 2021 г. представители LG сообщили, что к тому же 2030 г. компания должна была достичь 95-процентной степени переработки отходов на своих производственных площадках и перейти на использование в бизнесе исключительно электромобилей и машин, работающих на водороде.