Летний сезон хакатонов открыт: начался прием заявок на Moscow City Hack

В Москве начался прием заявок на хакатон Moscow City Hack. Организует соревнование Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Состязание пройдет с 11 по 14 июня 2021 г. в онлайн-формате.

«Конкурсы от Правительства Москвы для разработчиков в формате офлайн и онлайн-хакатонов проводятся третий год подряд. С 2019 года в них приняли участие свыше 500 команд. Это позволяет, с одной стороны, поддержать лучших ИТ-специалистов, а с другой — найти быстрые решения для улучшения качества жизни и бизнес-климата в столице», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

К участию в соревновании планируется привлечь не менее 100 команд со всей России. Постановщиками задач в этом году выступают Департамент информационных технологий Москвы, Московский инновационный кластер и три коммерческих партнера хакатона — SberCloud, «ЭР-Телеком Холдинг» и «Нетология».

Сильнейшие команды разделят призовой фонд в ₽2 млн или получат гранты на общую сумму ₽1 млн на образовательные продукты.

В Москве начался прием заявок на хакатон Moscow City Hack

«Москва заинтересована в появлении новых перспективных ИТ-проектов для города и горожан. На Moscow City Hack Правительство Москвы предлагает участникам две задачи, которые появились в результате анализа запросов пользователей. Совместно с отраслью мы рассчитываем найти оптимальные решения, которые помогут жителям и предпринимателям еще более эффективно использовать цифровые возможности города», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Департамент информационных технологий поставил перед участниками хакатона задачу разработать удобный сервис по подбору платных и бесплатных досуговых мероприятий. Ресурс должен выстроить алгоритм предпочтений пользователя и, опираясь на них, создать лист рекомендаций с адаптивным календарем. Лучшие решения будут рассмотрены для возможного внедрения в приложение «Моя Москва».

Московский инновационный кластер предлагает разработчикам создать мобильное приложение для интернет-платформы i.moscow. Решение должно помочь стартапам, а также малому и среднему бизнесу в поиске партнеров и единомышленников, привлечении инвестиций, получении доступа к тестированию технологий на городских и частных площадках, подаче заявок на премии и технологические конкурсы города.

Холдинг «ЭР-Телеком» ждет от участников хакатона сервис рекомендаций по размещению и локальному продвижению малого и среднего бизнеса.

Образовательная платформа «Нетология» предлагает ИТ-специалистам создать модель или сервис, который сформирует портрет идеального специалиста среднего или высокого уровня для организаций из различных отраслей, а затем на основе оценки компетенций составит для начинающих свой карьерный путь удобный и понятный план развития.

Компания Sbercloud ставит задачу создать мессенджер, интегрируемый в любой сайт, сервис или приложение. Кроме того, Sbercloud выступает технологическим партнером проводимого хакатона и предоставляет участникам соревнования доступ к облачной платформе Sbercloud Advanced.

Подробнее узнать о соревновании и подать заявку на участие в Moscow City Hack можно на сайте Агентства инноваций Москвы до 6 июня 2021 г.