«Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть

«Мегафон» стал владельцем 50% акций популярного онлайн-кинотеатра Start. Ранее планировалось, что оператор будет владеть только 33,8% акций. Сумма планируемых «Мегафоном» инвестиций в проект составляет 5 млрд руб.

Купили больше чем планировали

Мегафон через дочернюю компанию «Мегалабс» получил 50% долю в головной компании онлайн-кинотеатра Start - «Диджитал медиа холдинг», сообщило агентство «Интерфакс».

Кинотеатр Start специализируется на производстве и стриминге российских фильмов и сериалов. До этого оператор связи анонсировал увеличение доли только до 33,8% акций. Сообщалось, что оператор готов вложить в Start порядка 5 млрд рублей.

«Мы видим перспективы рынка OTT в России, Start растет быстрее всех конкурентов, - сообщили CNews представители «Мегафона». - Мы довольны результатами, верим в актив и продолжаем участвовать в его развитии. Сейчас эффективная доля владения «Мегафона» в видеосервисе составляет 50% и планов в дальнейшем увеличивать долю нет. При этом Start остается отдельным бизнесом: он сохранит свою бизнес-модель, и текущая команда продолжит операционное управление компанией».

Мегафон через свою «дочку» «Мегалабс» получил 50% долю в головной компании онлайн-кинотеатра Start

Доли остальных акционеров уменьшились. Теперь четырем основателям продюсерской компании Yellow, Black and White Алексею Троцюку, Денису Жалинскому, Эдуарду Илояну и Виталию Шляппу принадлежит по 11,88% сервиса, гендиректору Юлии Миндубаевой принадлежит 2,5%.

Стремительной развитие рынка онлайн-кинотеатров в России

Российский рынок онлайн-кинотеатров первоначально представляли несколько самостоятельных игроков — Tvzavr, Tvigle, Ivi. Затем на нем появились крупные телеком-операторы. Они либо интегрировались с онлайн-кинотеатрами, либо развивали собственные видеосервисы (или другие OTT-сервисы). У того же «Мегафона», например, есть сервис для прослушивания музыки без вычета трафика - «Трава.ру» (правда из иностранной музыки там представлено только ближнее зарубежье).

У «Ростелекома» был сервис Zabava.ru, который дает доступ к обширной библиотеке лицензионного контента – множеству телеканалов, фильмов и телепередач. Сейчас он заменен на OTT-сервис Wink. У МТС был мультимедийный интерактивный развлекательный портал — Оmlet.ru., на которым было пять основных разделов: «Музыка», «Кино», «ТВ/Видео», «Игры» и «Общение».

В 2017 г., по данным газеты «Коммерсант», объем рынка онлайн-кинотеатров увеличился на 60%, до 7,7 млрд руб. Это был первый год, когда доходы от платной модели превысили рекламную выручку онлайн-кинотеатров. В 2018 г. российский рынок онлайн-кинотеатров увеличил совокупную выручку его участников до 11,4 млрд руб., а ее рост составил 48%, сообщали «Ведомости». По итогам 2019 г. совокупная выручка онлайн-кинотеатров без учета НДС составила 17,1 млрд руб. и увеличилась на 50%. Во время весенне-летнего локдауна 2020 г. общая выручка выросла только на 56%, а про предварительным прогнозам по итогам 2020 г. составит порядка 55%, то есть примерно 42 млрд руб.

Что ждет рынок онлайн-кинотеатров в 2021 году

Как сообщила CNews директор по связям с общественностью «Медиа-коммуникационного союза» Елена Соловьева, 2020 г. действительно стал годом активного роста для диджитал-среды в целом, в том числе и для индустрии онлайн-кинотеатров. По ее словам, в условиях вынужденной изоляции и большего свободного времени пользователи обратились к легальным видеосервисам, чему способствовали и специальные предложения со стороны компаний, которые запустили бесплатные подписки или подписки за символическую плату в 1 рубль.

«Для многих пользователей это был первый опыт взаимодействия с легальными видеосервисами, и он оказался удачным: большое количество качественного разнообразного контента, доступного в любое время, - пояснила представитель «Медиа-коммуникационного союза». - Следующей большой задачей для индустрии было перевести количественные показатели в качественные, не допустив большого оттока пользователей после возвращения к платной модели работы. И, как сообщали крупные игроки, они успешно справляются с этой задачей».

В 2021 г. рост легального потребления видеоконтента продолжится, считает Соловьева. И способствовать этому будут как появление нового качественного контента, так и усилия отрасли по противодействию нелегальному распространению контента. Например, сейчас на площадке «Медиа-Коммуникационного Союза» участниками антипиратского Меморандума ведется подготовка предложений по упрощенной процедуре постоянной блокировки злостных пиратских сайтов, что позволит более эффективно противостоять нелегальным площадкам, экономя при этом временные и финансовые ресурсы правообладателей.