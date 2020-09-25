Telegram сломался по всему миру в третий раз за неделю и пятый раз за месяц

Telegram вышел из строя у пользователей по всему миру. Больше всего жалоб поступило из Европы и России. Мессенджер сломался в третий раз за неделю и в пятый раз за неполный сентябрь 2020 г., и каждый раз разработчики оставляли причины возникновения сбоев в тайне.

Россия и Европа без Telegram

Мессенджер Telegram вышел из строя. Сбои в его работе наблюдались в большинстве стран Европы и затронули западную часть России.

По информации портала DownDetector, специализирующегося на отслеживании работоспособности интернет-сервисов, первые жалобы на работу Telegram стали поступать в 13:25 по Москве. Большая часть пользователей (76%) отмечали трудности при подключении к серверам мессенджера, 23% не могли принять или отправить сообщение.

Судя по комментариям, сбои в работе Telegram проявились и очень многих странах и регионах мира. К примеру, на медленную отправку сообщений жаловались жители Эфиопии, а израильтяне вообще не могли подключиться к нему.

Telegram сломался, но починили его достаточно быстро

Пиковое число обращений пришлось на 13:55 по Москве и почти достигло 9500.

Добавим, что в апреле 2018 г. Telegram был заблокирован в России, но при этом продолжил успешно работать. Власти решили снять с него блокировку лишь в июне 2020 г.

Причины не раскрываются

На момент публикации материала работа Telegram в ряде стран мира была восстановлена. В России мессенджер тоже функционирует – об этом сообщают, в частности, пользователи из Санкт-Петербурга, Пятигорска и Москвы.

Наиболее пострадавшие от сбоя страны

Между тем, причину возникновения сбоев команда мессенджера Павла Дурова не раскрывает. Также они не уточняют, насколько масштабным он был, заявляя, что неполадки проявились лишь в одном регионе мира. «Некоторые из наших пользователей в Восточной Европе могли испытывать проблемы с подключением в течение последних 45 минут. Теперь все должно быть в порядке, извините за неудобства», – заявили представители Telegram.

В третий раз за неделю, в пятый раз за месяц

Стабильной работу Telegram в последние несколько дней назвать нельзя. Буквально 21 сентября 2020 г. он пережил еще один масштабный сбой, затронувший, по большей части, лишь российских пользователей.

Проблемы возникали все те же – часть людей не могли отправить или принять сообщение, а кому-то не повезло еще меньше – они не могли даже подключиться к серверам Telegram.

В последний месяц Telegram сильно штормит

Не работал Telegram и 19 сентября 2020 г., и снова сильнее всего досталось российским пользователям, а также жителям ряда европейских стран. Все три раза девелоперы решили не раскрывать причину поломок.

По данным DownDetector, в течение сентября 2020 г. Telegram сбоил, по меньшей мере, пять раз – помимо описанных случаев, он «падал» 18 и 15 сентября. Но в эти дни проблемы массовыми не были – количество жалоб составило 80 и 146 соответственно.

Telegram ломался и раньше

Telegram работает с 2013 г., но все-таки периодически сбоит. Например, 31 мая 2017 г. CNews писал о поломке его веб-версии, которая, как выяснилось позже, была связана с ошибкой DNS. Проблема носила глобальный характер и зацепила сайт telegram.org со всеми его доменами.

В конце марта 2018 г., за пару недель до блокировки в России, в Telegram снова произошел массовый сбой. Пользователи не могли отправлять или принимать сообщения, притом как в приложении, так и в веб-версии. Проблемы с подключением к Telegram испытывали жители России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Италии, Великобритании и других государств Европы, и на ее устранение ушло несколько часов.

В июне 2019 г. Telegram не выдержал массивной DDoS-атаки и обрушился во всему миру в считанные часы. Павел Дуров увидел в этом прямую связь с Китаем, так как атака совпала с проходившими на тот момент в Гонконге массовыми акциями протеста, которые координировались в этом мессенджере.